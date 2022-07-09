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9 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 липня, 00:05
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День цукрового печива – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 липня.
9 липня: яке сьогодні свято
9 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 9 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 липня

  • Міжнародний день знищення стрілецької зброї (Small Arms Destruction Day) – був заснований під егідою ООН та почав проводитись із 2001 року.
  • День цукрового печива (Sugar Cookie Day) – апетитне кондитерське свято спочатку з'явилося в Америці, але швидко поширилося по всьому світу серед ласунів.

Іменинники 9 липня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихін.

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Яке сьогодні церковне свято

Давид Солунський
Давид Солунський / Фото: Pinterest

9 липня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського, святого Іоанна, єпископа Готського, святителя Діонісія. Святкування Ліддської (Римської), Тихвінської та Нямецької ікон Божої Матері.

У народі 9 липня вшановувався Давид Суничник. Як зрозуміло з назви, у цей період люди збирали ягоди суниці, а ще листя, яке використовували для лікування багатьох хвороб.

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Прикмети на 9 липня

  • якщо у цей день дощить, літо до кінця буде дощовим;
  • сонце на небі навпаки принесе хорошу погоду до осені;
  • гарна суниця, доки роса не спала.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 липня

  • 1877 – у Вімблдоні відбувся перший чемпіонат із тенісу.
  • 1887 – день народження паперових серветок.
  • 1961 – у канадському місті Вінніпезі відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

Хто народився 9 липня

  • 1942 – Євген Мамут, український та американський фахівець із кінематографічних спецефектів.
  • 1947 – Анатолій Кочерга, український оперний співак, бас.
  • 1951 – Кріс Купер, американський актор.
  • 1956 – Том Хенкс, американський актор, режисер, продюсер.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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