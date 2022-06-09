9 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 9 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 9 червня
- Міжнародний день друзів (International Friends Day) – це привід згадати, зустрітися, вийти на зв'язок та привітати всіх своїх друзів.
- Міжнародний день архівів (International Archives Day) – професійне свято працівників архівів, яке проводиться з 2008 року і приурочене до річниці створення Міжнародної ради архівів.
- Міжнародний день акредитації (International Accreditation Day) – був організований у 2008 році Генасамблеєю ILAC та IAF з метою привернення уваги людей до робіт, пов'язаних з акредитацією.
Іменинники 9 червня
День ангела сьогодні відзначають Анастасія, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
9 червня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників Феодори діви та Дідима воїна, праведного Іоанна. Перенесення мощів святителів Київських: Кіпріана, Фотія та Іони.
Народне свято
У народі 9 червня відзначався Федорин день, коли господині намагалися всіляко задобрити домовика.
Прикмети на 9 червня
- на Федору не можна прибирати, підмітати і мити підлогу, щоб не розгнівати домовика;
- цього дня не можна виносити з дому сміття;
- категорично не можна сваритися, бо потім можна не помиритися.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 червня
- 1786 – в Америці почали продавати морозиво.
- 1904 – відбувся перший концерт Лондонського симфонічного оркестру.
- 1934 – відбулася прем'єра першого мультфільму про Дональда Дака.
Хто народився 9 червня
- 1781 – Джордж Стефенсон, англійський інженер, винахідник паровоза.
- 1963 – Джонні Депп, американський актор, режисер, музикант.
- 1981 – Наталі Портман, американська кіноактриса.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.