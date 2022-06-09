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9 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 червня, 00:05
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Міжнародний день друзів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 червня.
9 червня: яке сьогодні свято
9 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 9 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 червня

  • Міжнародний день друзів (International Friends Day) – це привід згадати, зустрітися, вийти на зв'язок та привітати всіх своїх друзів.
  • Міжнародний день архівів (International Archives Day) – професійне свято працівників архівів, яке проводиться з 2008 року і приурочене до річниці створення Міжнародної ради архівів.
  • Міжнародний день акредитації (International Accreditation Day) – був організований у 2008 році Генасамблеєю ILAC та IAF з метою привернення уваги людей до робіт, пов'язаних з акредитацією.

Іменинники 9 червня

День ангела сьогодні відзначають Анастасія, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Святий Ферапонт
Святий Ферапонт / Фото: Pinterest

9 червня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників Феодори діви та Дідима воїна, праведного Іоанна. Перенесення мощів святителів Київських: Кіпріана, Фотія та Іони.

Народне свято

У народі 9 червня відзначався Федорин день, коли господині намагалися всіляко задобрити домовика.

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Прикмети на 9 червня

  • на Федору не можна прибирати, підмітати і мити підлогу, щоб не розгнівати домовика;
  • цього дня не можна виносити з дому сміття;
  • категорично не можна сваритися, бо потім можна не помиритися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 червня

  • 1786 – в Америці почали продавати морозиво.
  • 1904 – відбувся перший концерт Лондонського симфонічного оркестру.
  • 1934 – відбулася прем'єра першого мультфільму про Дональда Дака.

Хто народився 9 червня

  • 1781 – Джордж Стефенсон, англійський інженер, винахідник паровоза.
  • 1963 – Джонні Депп, американський актор, режисер, музикант.
  • 1981 – Наталі Портман, американська кіноактриса.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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