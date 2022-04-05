Благовіщення Пресвятої Богородиці: що не можна робити на свято

7 квітня православні відзначають велике свято Благовіщення, яке має свої традиції та заборони.

Головні традиції та заборони Благовіщення / Фото: Depositphotos, Unsplash, Колаж: Сьогодні

На початку квітня настане Благовіщення Пресвятої Богородиці-2022 . Це один із найбільш значущих православних свят.

За церковним переказом, цього дня свята Діва Марія отримала радісну звістку від архангела Гавриїла про те, що в неї незабаром народиться Спаситель усіх людей – Син Божий.

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Як правильно поводитися у цей день, що можна, а що категорично не можна робити на Благовіщення 7 квітня , дізнайтесь у нашій статті.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: традиції свята

У день Благовіщення слід відкласти всі побутові проблеми та мирські справи, знайти час на молитви, роздуми про життя та покаяння .

Важливо зустріти та провести це світле свято з тихою радістю та подякою у душі .

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У Благовіщення можна причащатися , а також церква здійснює таїнство хрещення .

Церква благословляє будь-яку допомогу нужденним – милостиню, благодійність, волонтерство, пожертвування.

А ще на Благовіщення склалася гарна традиція відпускати у небо білих голубів . Цей птах символізував святого Духа, який приніс благу звістку Богородиці, зійшов на Ісуса в Йордані під час хрещення, а також означав зустріч весни.

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У день Благовіщення під час Великого посту дозволено послаблення посту : можна вживати рибу, морепродукти, оливкову олію і випити трохи вина.

Що не можна робити на Благовіщення-2022

категорично не можна виконувати важку роботу по дому та на ділянці: вважається, що навіть пташки у цей день гнізда не в'ють;

по дому та на ділянці: вважається, що навіть пташки у цей день гнізда не в'ють; не потрібно сіяти насіння або займатися розсадою, бо не буде врожаю;

або займатися розсадою, бо не буде врожаю; під забороною вся брудна домашня робота , прання, прибирання, а також рукоділля , шиття, вишивання тощо;

, прання, прибирання, а також , шиття, вишивання тощо; не можна стригти нігті та волосся щоб не зістригти свою удачу;

щоб не зістригти свою удачу; великий гріх цього дня вбивати тварин ;

; не варто веселитися та проводити гучні заходи;

та проводити гучні заходи; заборонені скоромні страви ;

; категорично не можна сваритися, з'ясовувати стосунки , лаятися, приховувати заздрість і негативні думки;

, лаятися, приховувати заздрість і негативні думки; не потрібно нікому нічого давати в борг на Благовіщення;

на Благовіщення; не можна запалювати відкритий вогонь у будинку , палити свічки, скіпки і лампи, щоб не пропустити світло ангела.

Раніше ми публікували календар вихідних та свят у квітні 2022 року в Україні.