Церковні свята та пости у лютому-2022: детальний православний календар

Дізнайтеся, коли у лютому-2022 святкуємо Стрітення Господнє, початок Сирного тижня, шанування Іверської ікони Божої Матері, інші церковні свята та значущі дати

Церковні свята у лютому: коли відзначаємо Стрітення Господнє / Фото: Колаж: Сьогодні

Яке сьогодні церковне свято? Коли буде Стрітення Господнє? Якого дня настане початок Сирного тижня – Масляної? Коли відзначається батьківська м'ясопусна субота? В які дні вшановуються ікони Божої Матері – Іверська, "Отрада", "Втамуй моя печалі"? Цю та іншу важливу інформацію ви знайдете у докладному церковному календарі на лютий 2022 року.

Православні церковні свята у лютому 2022 року: календар

1 лютого – преподобного Макарія Великого, Єгипетського, святителя Марка, архієпископа Ефеського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, у Ближніх печерах, преподобного Макарія, диякона Києво-Печерського, у Далеких печерах, блаженного Феодора, Христа заради юродивого. Набуття мощей преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського, преподобного Макарія Римлянина, Новгородського, мучениці Євфрасії, діви преподобного Макарія Олександрійського, святителя Арсенія, архієпископа Керкірського, преподобного Антонія, стовпника, Марткобського.

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2 лютий – преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника та Лаврентія затворника, Києво-Печерських, у Далеких печерах, преподобного Євфимія Сянжемського, Вологодського, мучеників Інни, Пінни та Римми, мучеників Васа, Євсевія, Євтихія та Василіда.

3 лютого – преподобного Максима сповідника, мученика Неофіта, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана та Акіли, преподобного Максима Грека, мучениці Агнії, діви, мученика Анастасія. Святкування Ктиторської та названої "Вірада", або "Втіха", Ватопедських ікон Божої Матері. День інтронізації Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Епифанія.

4 лютого – апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Перського, преподобномученика Анастасія, диякона Києво-Печерського, у Ближніх печерах, преподобного Макарія Жабинського, Белівського чудотворця, мучеників Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія, єпископа, Сіонія, Гавриїла, Іоанна, Леонта, Парода, пресвітерів та інших 377.

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5 лютого – священномученика Климента, єпископа Анкірського, та мученика Агафангела, преподобного Геннадія Костромського та Любимського. Перенесення мощей святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Мавсіми Сиріна, преподобного Самана мовчальника, святого Павлина Милостивого, єпископа Ноланського. Згадка VІ Вселенського собору.

6 лютого – преподобної Ксенії, блаженної Ксенії Петербурзької, святителя Герасима Великопермського, Устьвімського, мученика Іоанна Казанського, мученика Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія та Агапія, преподобного Македонія, Сирійського пустельника. Перенесення мощів преподобномученика Анастасія Перського.

7 лютого – святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, святителя Мойсея, архієпископа Новгородського, мучениці Філіцати та синів його Януарія, Фелікса, Пилипа, Сільвана, Олександра, Віталія та Марціала, преподобного Поплія Сирійського, преподобного Мара, співака. Святкування ікони Божої Матері, що називається "Втамуй моя печалі".

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8 лютого – преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоанна, преподобного Ксенофонта Робейського, Мучеників Ананії, пресвітера, Петра, сторожа в'язниці, з ними семеро воїнів, преподобного Симеона Старого. Перенесення мощів преподобного Федора, ігумена Студійського, святителя Йосипа, архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ Відновника, царя Іверії та Абхазії.

9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

10 лютого – преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Феодосія Тотемського, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Києво-Печерського, єпископа Переяславського, преподобного Паладія, пустельника, преподобного Ісаака Сиріна, єпископа Ніневійського. Святкування Суморинсько-Тотемської ікони Божої Матері.

11 лютого – Перенесення мощей священномученика. Ігнатія Богоносця. Пам'ять святителя Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єпископа Туровського, у Ближніх печерах, святителів Герасима, Питирима, Іони, єпископів Великопермських-Устьвімських, мучеників Романа, Якова, Філофея, Іперіхія, Авіва, Юліана та Парігорія, мучеників Сільвана, єпископа, Луки, диякона, Мокея, читця.

12 лютого – Собор вселенських вчителів та святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Священномученика Іполита та з ним мучеників Кенсоріна, Савіна, Фрісії, діви та інших 20 мучеників, преподобного Зінона, постника Києво-Печерського, у Далеких печерах, преподобного Зінона, учня святителя Василія Великого, мученика Феофіла Нового, благовірного Петра, царя Болгарского.

13 лютого – Тиждень про митаря та фарисея, безсрібників, мучеників Кіра та Іоанна та з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії, святителя Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мучеників Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона та Папія, мучениці Трифени Кизицької.

14 лютого – Передсвято Стрітення Господнього, мученика Трифона, мучениці Перпетуї, мученика Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда та мучениці Феліцитати, преподобного Петра Галатійського, преподобного Вендиміана, пустельника Вифінійського.

15 лютого – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа.

16 лютого – Святкування Стрітення Господнього. Пам'ять праведних Симеона Богоприїмця та Анни, пророчиці, рівноапостольного Миколи, архієпископа Японського, святителя Симеона, єпископа Полоцького, єпископа Тверського, благовірного князя Романа Угличського, пророка Азарії, мучеників Папія, Діодора, Клавдіана, мучеників Адріана та Єввула, мученика Власія Кесарійського.

17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського, благовірного великого князя Георгія (Юрія) Всеволодовича, Володимирського, преподобного Кирила Новоозерського, преподобних Аврамія та Копрія Печенізьких, Вологодських, мученика Іадора, священномученика Аврамія, єпископа Арвільського, преподобного Миколи сповідника, Ігумена Студійського.

18 лютого – мучениці Агафії, святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, мучениці Федули та мучеників Елладія, Макарія та Євагрія. Святкування Єлецької-Чернігівської, Сицилійської чи Дивногорської та званої "Стягнення загиблих" ікон Божої Матері.

19 лютого – преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Іоанна, пророка, святителя Фотія, патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Крістіни, Каллісти та мученика Феофіла, мучениці Фаусти, мучеників Євіласія та Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їхнього преподобномученика Лікаріона, отрока.

20 лютого – Тиждень про блудного сина. Преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомідійських.

21 лютого – великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця, святителя Сави ІІ, архієпископа Сербського.

22 лютого – мученика Никифора з Антіохії Сирійської. Набуття мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського, в Далеких печерах, преподобних Никифора та Геннадія Важозерських, священномучеників Маркелла, єпископа Сікелійського, Філагрія, єпископа Кіпрського, і Панкратія, єпископа Таврійського.

23 лютого – священномученика Харалампія та з ним мучеників Порфирія та Вантоса та трьох мучениць, благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, у Ближніх печерах, преподобного Лонгіна Коряжемського, мучениць дів Єнафи, Валентини і Павли. Святкування ікони Божої Матері "Вогневидна".

24 лютого – священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського, преподобного Димитрія Прилуцького, Вологодського, праведної Феодори, цариці Грецької, що відновила шанування святих ікон.

25 лютого – святкування Іверської ікони Божої Матері. Пам'ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, святителя Олексія, митрополита Київського та всієї Русі, чудотворця, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, преподобної Марії, званої Марином, й отця її Євгена, святителя Антонія, патріарха Константинопольського.

26 лютого – Всесвітня м'ясопусна, поминальна, батьківська субота, преподобного Мартініана, преподобних Зої та Фотинії (Світлани), преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського, благовірного князя Костянтина Острозького, преподобного Стефана, у чернецтві Симеона, царя Сербського.

27 лютого – Тиждень про страшний суд (м'ясопусний), преподобного Оксентія, рівноапостольного Кирила, вчителя слов'янського, преподобного Ісаакія, затворника Києво-Печерського, у Ближніх печерах, 12-ти греків, будівельників соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври. Перенесення мощів благовірного князя Михайла Чернігівського та боярина його Феодора, преподобного Марона, пустельника Сирійського, святителя Аврамія, єпископа Каррійського.

28 лютого – Сирний тиждень (Масляна). Пам'ять апостола від 70-х Онисима, преподобного Пафнутія, затворника Києво-Печерського, у Далеких печерах, преподобного Пафнутія та дочки його Єфросинії, преподобного Євсевія, пустельника Сирійського. Святкування Віленської та Далматської ікон Божої Матері.

Пости у лютому 2022 року

У лютому немає багатоденних постів .

Одноденні пости у лютому 2022 року: 2, 4, 9, 11 числа. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних та молочних продуктів.

Суцільні седмиці у лютому 2022 року

з 14 по 20 лютого – тиждень про митаря та фарисея.

з 28 лютого до 6 березня – Масляна або Сирний тиждень.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.