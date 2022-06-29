Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
Саміт НАТО у Мадриді Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Робота під час війни Робота під час війни

Стоп кріт

Як зберігати ківі

Пирій на городі

Перемо краватку

Користь черешні

Варим бобові
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Церковні свята і пости у липні-2022: детальний православний календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 11:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтеся, коли у липні-2022 буде Різдво Іоана Предтечі, День апостолів Петра і Павла, Петрів піст, інші церковні свята та значущі дати
Церковні свята у липні: православний календар
Церковні свята у липні: православний календар / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Яке сьогодні церковне свято? В які дні святкуємо Різдво Іоана Предтечі Хрестителя Господнього? Коли настане День апостолів Петра і Павла? В який день завершиться багатоденний Петрів піст? Коли шануються чудотворні ікони Божої Матері? Цю та іншу інформацію читайте у докладному церковному календарі на липень 2022 року.

Православні церковні свята у липні 2022 року: календар

1 липня – мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

Реклама

2 липня – апостола Юди, брата Господнього по плоті, мученика Зосими, преподобного Паїсія Великого, преподобного Іоана, пустельника, преподобного Паїсія Хіландарського, святителя Іоана (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, чудотворця.

3 липня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пінни та Римми, мучеників Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диякона, і Афанасія, читця, святителя Левкія, сповідника, єпископа Врунтисіопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького.

4 липня – благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая, мученика Юліана Тарсійського, священномученика Терентія, єпископа Іконійського, преподобного Юлія, пресвітера, і Юліана, диякона, мучеників Арчила ІІ, царя Іверського, і Луарсаба ІІ, царя Карталинського.

Реклама

5 липня –Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зинона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.

6 липня – мученика Агрипини, мучеників Євстохія, Гая, Провія, Лолія, Урвана та інших.

7 липня – Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Преподобних Іова та Феодосія Манявських, мучеників сімох братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірмина, Киріака і Лонгина.

Реклама

8 липня – преподобномучениці Февронії, діви.

9 липня – преподобного Давида Солунського, преподобного Іоана, єпископа Готського, святителя Діонісія, архієпископа Суздальського, Ліддської (Римської), Тихвинської та Нямецької ікон Божої Матері.

10 липня – преподобного Самсона, странноприїмця, праведного Іоани, мироносиці, преподобного Севіра, пресвітера, преподобного Георгія Іверського Святогорця, преподобного Мартина Туровського.

11 липня – перенесення мощей мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана, преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, лікаря. Ікони Божої Матері "Троєручиця".

12 липня – Славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла. Святителя Григорія, митрополита Іраклійського, преподобного Паїсія Святогорця. Касперівської ікони Божої Матері.

13 липня – собор славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Іоана, брата його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Зилота і Матфія. Прославлення святителя Софронія. Волинської, Баликінської та Горбанівської ікон Божої Матері.

14 липня – безсрібників Косми та Даміана, що в Римі постраждали, мученика Потита, преподобного Петра, патрикія, праведної Ангеліни, деспотиси Сербської, преподобного Никодима Святогорця.

15 липня – покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси, святителя Ювеналія, патріарха Єрусалимського. Охтирської та Пожайської ікон Божої Матері.

16 липня – мученика Якинфа, мучеників Діомида, Євлампія, Аскліпіодота і мучениці Голіндухи, преподобних Анатолія, затворника, у Ближніх печерах, та іншого Анатолія, затворника, у Дальніх печерах, мучеників Мокія і Марка, преподобного Олександра, обителі "Невсипущих" першоначальника, святителя Анатолія, патріарха Константинопольського.

17 липня – святителя Андрія, архієпископа Критського, преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії, священномученика Феодора, єпископа Киринейського. Галатської ікони Божої Матері.

18 липня – преподобного Афанасія Афонського. Мучениць Анни і Кирилли, преподобного Лампада Іринопольського. Ікони Божої Матері, званої "Економісса".

19 липня – преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Знайдення мощей праведної діви Юліанії, княжни Ольшанської. Мучеників Марина, Марфи, Авдифакса, Авакума, Кирина, Валентина, пресвітера, Астерія та інших багатьох у Римі, мучеників Ісавра, диякона, Інокентія, Фелікса, Єрмія, Василія, Перегрина, Руфа та Руфина, мученика Коїнта Фригійського, мучениці Лукії, діви, і з нею мучеників Рикса, Антонія, Лукіана, Ісидора, Діона, Діодора, Кутонія, Ароноса, Капика і Сатура.

20 липня – преподобного Фоми, що в Малеї, преподобного Акакія, про якого розповідається в Ліствиці, мучеників Перегрина, Лукіана, Помпея, Ісихія, Папія, Саторнина і Германа, преподобномучеників Єпиктета, пресвітера, і Астіона, монаха, мученика Євангела, мучениці Киріакії. Влахернської ікони Божої Матері.

21 липня – великомученика Прокопія. Казанської ікони Божої Матері.

22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, преподобномучеників Патермуфія, Копрія і мученика Олександра, святителя Феодора, єпископа Едеського, преподобного Гавриїла Афонського.

23 липня – мучеників 45-х у Нікополі Вірменському: Леонтія, Маврикія, Даниїла, Антонія, Олександра, Іаникита, Сисинія, Менея, Вирилада та інших, преподобного Антонія Києво-Печерського, Київського, начальника всіх руських ченців, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Аполлонія, мучеників Віанора й Силуана, преподобних пустельників єгипетських, вогнем і димом заморених .

24 липня – згадування чуда великомучениці Єфимії Всехвальної, що через нього православ’я утвердилось. Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Єлени, мученика Кіндея, пресвітера.

25 липня – мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михаїла Малеїна, мучеників Феодора, варяга, і сина його Іоана, в Києві, мучениці Голіндухи, у святому хрещенні Марії, преподобного Іоана і Гавриїла Святогорців. Ікони Божої Матері "Троєручиця".

26 липня – Собор архангела Гавриїла. Преподобного Стефана Саваїта, святителя Юліана, єпископа Кеноманійського, мученика Серапіона, мученика Маркіана.

27 липня – апостола від 70-х Акили, мученика Юста, преподобного Єлія, монаха, преподобного Онисима, чудотворця, преподобного Стефана Махрищського, преподобного Никодима Святогорця.

28 липня – Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія, мучеників Кирика й Улити, мученика Авудима, преподобного Іова Угольського.

29 липня – священномученика Афіногена, єпископа, і десятьох учнів його, мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) і Хіонії, мученика Антіоха, лікаря, мучениці Юлії, діви, преподобного Іоана Вишенського, Святогорця.

30 липня – великомучениці Марини (Маргарити). Перенесення мощей преподобного Лазаря Галисійського.

31 липня – мученика Еміліана, мученика Якинфа Амастридського, ареподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Памви, пустельника.

Пости у липні 2022 року

У липні буде багатоденний і одноденні пости.

Багатоденний Петрів піст у 2022 році триватиме 21 день – з 20 червня до 11 липня .

13, 15, 20, 22, 27, 29 липня – одноденні пости. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Раніше ми розповідали, коли буде свято Івана Купала у 2022 році. Також дізнайтеся, в які дні будуть Спаси-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Гороскоп сумісності
Між ними сильна пристрасть
Близнюки
Близнюки
Водолій
Водолій
Стрілець
Стрілець
1 /2
Знайти пару
Місячний календар на тиждень
27 червня – 3 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як зберігати продукти без холодильника
Дізнатися
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Сприятливі дні у липні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти