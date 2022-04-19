Церковні свята і пости у травні-2022: детальний православний календар

Дізнайтеся, коли у травні-2022 буде Радониця, дні поминання, дні пам'яті святих, інші церковні свята та значущі дати.

Церковні свята у травні 2022 / Фото: Unsplash, kiev-foto.info, Колаж: Сьогодні

Яке сьогодні церковне свято? В які дні вшановуємо Іоанна Богослова, Миколу Чудотворця? Коли буде Радониця, і в які дні треба поминати померлих родичів? Коли шануються чудотворні ікони Божої Матері? Цю та іншу інформацію читайте у докладному церковному календарі на травень 2022 року.

Православні церковні свята у травні 2022 року: календар

1 травня – Антипасха. 2-га неділя після Пасхи, апостола Фоми. Преподобного Іоана, учня преподобного Григорія Декаполіта. Мучеників Віктора, Зотика, Зинона, Акиндина і Северіана. Святителя Косми, сповідника, єпископа Халкидонського, і преподобного Авксентія. Мученика Іоана Нового з Яніни. Святкування Максимівської ікони Божої Матері.

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2 травня – Преподобного Іоана Ветхопечерника. Мучеників Феони, Христофора й Антоніна. Священномученика Пафнутія, єпископа Єрусалимського. Святителя Георгія, сповідника, єпископа Антіохії Пісідійської. Святителя Трифона, патріарха Константинопольського. Преподобного Никифора, ігумена.

3 травня – Радониця (проводи). Поминання померлих. Преподобного Феодора Трихини. Святителів Григорія і Анастасія Синаїта, патріархів Антіохійських. Преподобного Анастасія, ігумена Синайської гори. Мученика немовляти Гавриїла Бєлостоцького. Святкування Кіпрської ікони Божої Матері.

4 травня – Священномученика Януарія, єпископа, і з ним мучеників Прокула, Соссія і Фавста, дияконів, Дисидерія, читця, Євтихія і Акутіона. Мученика Феодора, що в Пергії, матері його Филипії, Діоскора, Сократа і Діонісія. Мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кіндрата. Святителя Максиміана, патріарха Константинопольського. Мучеників Христодула й Анастасії Патрських, вбитих в Ахаї.

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5 травня – Преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського. Апостолів Нафанаїла, Луки та Климента. Преподобного Віталія. Перенесення мощей благовірного князя Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла.

6 травня – Великомученика Георгія Переможця. Мучениці цариці Олександри. Мучеників Анатолія і Протолеона.

7 травня – Мученика Сави Стратилата і з ним 70-х воїнів. Преподобного Сави Києво-Печерського, в Ближніх печерах. Преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах. Мучеників Пасикрата і Валентина. Мучеників Євсевія, Неона, Леонтія, Лонгина та інших. Преподобного Фоми, юродивого. Преподобного Єлисавети, чудотвориці. Святкування Молченської ікони Божої Матері.

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8 травня – 3-тя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших. Праведних Йосифа Аримафейського і Никодима. Благовірної Тамари, цариці Грузинської. Апостола і євангелиста Марка. Святкування Царгородської ікони Божої Матері.

9 травня – Священномученика Василія, єпископа Амасійського. Праведного Глафіри, діви. Преподобного Іоаникія Дівиченського. Поминання спочилих воїнів. Святкування Львівської ікони Божої Матері.

10 травня – Апостола і священномученика Симеона, сродника Господнього. Преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, єпископа Володимиро-Волинського. Праведного Євлогія, странноприїмця.

11 травня – Апостолів від 70-х Ясона і Сосипатра, Керкири, діви, та інших, що з ними постраждали. Мучеників Дади, Максима і Квинтиліана. Мучеників Саторнія, Якисхола, Фавстіана, Януарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Мурина, Зинона, Євсевія, Неона і Віталія. Святителя Кирила, єпископа Туровського.

12 травня – Дев’ятьох мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Филимона. Преподобного Амфілохія Почаївського. Преподобного Мемнона, чудотворця. Мучеників Діодора і Родопіана, диякона. Святителя Василія, єпископа Захолмського. Мученика Іоана Валаха.

13 травня – Апостола Якова Зеведєєва. Святителя Доната, єпископа Єврії. Знайдення мощей священномученика Василія, єпископа Амасійського. Знайдення мощей святителя Микити, єпископа Новгородського. Мученика Максима.

14 травня – Пророка Єремії. Священномученика Макарія, митрополита Київського. Преподобномучеників Афонських: Євфимія, Ігнатія та Акакія. Преподобномученика Вати Персянина. Святкування ікони Божої Матері, званої "Несподівана радість".

15 травня – 4-та неділя після Пасхи, про розслабленого. Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Праведного Тавифи. Перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святого хрещенні Романа і Давида. Перенесення мощей мученика Авраамія Болгарського. Святителя Афанасія, патріарха Царгородського, Лубенського, чудотворця. Мучеників Єспера і Зої та дітей їх Киріака і Феодула. Благовірного і рівноапостола царя Бориса, у святого хрещенні Михаїла, який прийняв хрещення зі своїм народом у ІХ ст. Святкування Путивльської ікони Божої Матері.

16 травня – Мучеників Тимофія і Маври. Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського. Преподобного Петра, чудотворця, єпископа Аргоського. Благовірної Тамари, цариці Грузинської. Святкування ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, принесеної з Царгорода, Києво-Печерської та Свенської.

17 травня – Мучениці Пелагеї, діви Тарсійської. Священномученика Еразма, єпископа Формійського. Священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його. Священномученика Сильвана, єпископа Газького, і з ним 40 мучеників.

18 травня – Переполовення П’ятдесятниці. Великомучениці Ірини. Святкування ікони Божої Матері "Невипивана чаша".

19 травня – Праведного Іова Багатостраждального. Преподобного Іова Почаївського. Мучеників Варвара, воїна, Вакха, Калимаха та Діонісія. Мученика Парфенія. Мученика Варвара, колишнього розбійника.

20 травня – Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. Мученика Акакія, сотника. Преподобних Іоана Зедазнійського та учнів його: Авіва, єпископа Некреського, Антонія Марткобського, Давида Гареджийського, Зинона Ілкатського, Фадея Степанцмидського, Ісе (Ієсея), єпископа Цилканського, Йосифа, єпископа Алавердського, Ісидора Самтавійського, Михаїла Улумбійського, Пірра Бретського, Стефана Хирського і Шіо Мгвімського. Святкування Любецької та Жировицької ікон Божої Матері.

21 травня – Апостола і євангеліста Іоана Богослова. Преподобного Арсенія Великого. Преподобних Арсенія Працелюбного та Пімена, посника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах.

22 травня – 5-та неділя після Пасхи, про самарянку. Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Бар. Пророка Ісаї. Мученика Христофора. Преподобного Шіо Мгвімського. Преподобного Йосифа Оптинського

23 травня – Апостола Симона Зилота. Святителя Симеона, єпископа Володимирського і Суздальського, в Києві, у Ближніх печерах. Мучеників Алфія, Філадельфа, Кипріана, Онисима, Еразма та інших. Мученика Ісихія Антіохійського. Преподобного Ісидори, юродивої. Блаженного Таїсії. Святкування Києво-Братської ікони Божої Матері.

24 травня – Священномученика Мокія. Рівноапостолів Кирила та Мефодія, вчителів слов’янських. Преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Святителя Никодима, архієпископа Сербського.

25 травня – Святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, святителя Германа, патріарха Константинопольського. Святителів Савина, архієпископа Кіпрського, і Полувія, єпископа Ринокирського.

26 травня – Мучениці Гликерії, діви, і з нею Лаодикія, сторожа в’язничного. Перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця. Мученика Олександра Римського. Святого Павсикакія, єпископа Синадського. Святого Георгія, сповідника, з дружиною Іриною і дітьми. Преподобного Євфимія Іверського.

27 травня – Мученика Ісидора. Преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського. Мученика Максима. Преподобного Серапіона Синдоніта. Святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського. Святкування Ярославської (Печерської) ікони Божої Матері.

28 травня – Преподобного Пахомія Великого. Святителя Ісаї, єпископа Ростовського, чудотворця. Преподобного Ісаї Києво-Печерського. Преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.

29 травня – Преподобного Феодора Освяченого. Преподобних отців, що в лаврі святителя Савви були побиті. Святителя Олександра, єпископа Єрусалимського. Мучеників Віта, Модеста і Крискентії. Блаженного отроковиці Музи. Святителя Георгія ІІ, єпископа Мітиленського.

30 травня – Апостола Андроника і святого Юнії. Мучеників Солохона, Памфамира і Памфалона, воїнів. Святителя Стефана, патріарха Константинопольського.

31 травня – Пам’ять святих отців сімох Вселенських соборів. Мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини і мучениць сімох дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони і Юлії. Мучеників Симеона, Ісаака і Вахтисія, Іраклія, Павлина і Венедима, Давида і Таричана.

Суцільні седмиці у травні 2022 року

до 1 травня – триватиме Світла седмиця, коли немає посту.

Пости у травні 2022 року

У травні немає багатоденного посту.

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 травня – одноденні пости. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дні особливого поминання покійних у травні 2022 року

3 травня – Радониця (проводи). Поминання померлих.

9 травня – день поминання спочилих воїнів.

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