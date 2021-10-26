Церковні свята і пости у листопаді-2021: докладний православний календар

Дізнайтеся, коли в листопаді-2021 відзначаємо Дмитріївську батьківську суботу, початок Різдвяного посту, пам'ять святого Михайла, святого Іоанна Златоуста, апостола Пилипа, інші церковні свята і значущі дати.

Церковні свята у листопаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивіться по календарю, які важливі церковні свята і події будуть у листопаді 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на листопад.

Православні церковні свята у листопаді 2021 року: календар

1 листопада – пророка Іоїля, мученика Уара і з ним 7-ох учителів християнських, блаженної Клеопатри та сина її Іоана, священномученика Садока, єпископа Персидського, і з ним 128 мучеників. Перенесення мощей преподобного Іоана Рильського.

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2 листопада – Великомученика Артемія.

3 листопада – преподобного Іларіона Великого, преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Дасія, Гаїя і Зотика. Перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського.

4 листопада – рівноапостола Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця, сімох отроків у Ефесі: Максимиліана, Ямвлиха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Константина (Єксакустодіана) та Іоана, мучеників Олександра, єпископа, Іраклія, воїна, та жон Анни, Єлисавети, Феодори та Глікерії. Андрониківської, Казанської ікон Божої Матері.

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5 листопада – апостола Якова, брата Господнього за плоттю, святителя Ігнатія, патріарха Константинопольського.

6 листопада – Димитрівська поминальна субота. Ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість". Мученика Арефи і з ним 4299 мучеників, преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах, блаженного Єлезвоя, царя Ефіопського, мучениці Синклитикії та двох дочок її, святителя Афанасія, патріарха Царгородського.

7 листопада – мучеників Маркіана і Мартирія, преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах, мученика Анастасія, праведного Тавифи.

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8 листопада – великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Дальніх печерах, мученика Лупа, преподобного Афанасія Мидикійського, преподобного Димитрія Басарбовського.

9 листопада – мученика Нестора Солунського, преподобного Нестора Літописця, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучениць Капітоліни та Єротиїди, мученика Марка та інших з ним.

10 листопада – великомучениці Параскеви-П’ятниці, преподобного Іова, ігумена Почаївського, святителя Димитрія, митрополита Ростовського, преподобного Нестора, некнижного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Терентія і Неоніли і дітей їхніх Сарвила, Фота, Феодула, Ієракса, Нита, Вила та Євникії, преподобного Стефана Саваїта, творця канонів, святителя Арсенія, архієпископа Сербського, мучеників Африкана, Терентія, Максима, Помпія та інших 36, священномученика Киріака, патріарха Єрусалимського, преподобного Іоана Хозевіта, єпископа Кесарійського, священномученика Неофіта, єпископа Урбниського, преподобного Феофіла Київського, Христа заради юродивого.

11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянки, преподобного Аврамія, затворника, і блаженної Марії, племінниці його, мучеників Клавдія, Астерія, Неона і Феоніли, преподобної Анни.

12 листопада – священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його мучениці Зіновії, апостолів від 70-х: Тертія, Марка, Юста, Артеми, священномученика Маркіана, єпископа Сиракузького, мучениці Євтропії, мучениці Анастасії Солунської, святого Стефана Милютина, короля Сербського, брата його Драгутина і матері їхньої Єлени. Озерянської ікони Божої Матері.

13 листопада – апостолів від 70-х: Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Аристовула, мученика Єпимаха, преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобної Маври.

14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських і матері їхньої преподобної Феодотії, священномучеників Іоана, єпископа, і Якова, пресвітера, що в Персії постраждали, мучениць Кирієни та Юліанії, мученика Єрминингельда, царевича Готського, мучеників Кесарія, Дасія і з ними п’ятьох.

15 листопада – мучеників Акиндина, Пигасія, Афонія, Елпідіфора, Анемподиста та інших з ними, преподобного Маркіана Киринейського.

16 листопада – мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера, і Аїфала, диякона, мучеників Атика, Агапія, Євдоксія, Катерія, Істукарія, Пактовія, Никтополіона та воїнів їх, преподобного Акепсима, преподобної Снандулії. Оновлення храму великомученика Георгія в Лідді.

17 листопада – преподобного Іоаникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмія, пресвітера, преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського.

18 листопада – мучеників Галактіона та Єпістимії, апостолів від 70-х: Патрова, Єрма, Ліна, Гаїя, Філолога, святителя Григорія, архієпископа Олександрійського.

19 листопада – святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника, преподобного Луки, іконома Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучениць Текуси, Олександри, Полактії, Клавдії, Єфросинії, Афанасії і Матрони, преподобного Луки Тавроменійського.

20 листопада – мучеників у Мелитині: Ієрона, Ісихія, Никандра, Афанасія, Маманта, Варахія, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерія, Ксанфія, Феодула, Калимаха, Євгенія, Феодоха, Острихія, Єпифанія, Максиміана, Дукитія, Клавдіана, Феофіла, Гігантія, Дорофея, Феодота, Кастрикія, Аникити, Фемелія, Євтихія, Іларіона, Діодота й Амонита, преподобного Лазаря Галісійського, мученика Феодота, корчемника, мучеників Меласипа і Касинії та сина їхнього Антоніна, мучеників Авкта, Тавріона і Фесалонікії.

21 листопада – собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних Архангелів: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїла, Ієгудиїла, Варахиїла та Ієремиїла.

22 листопада – мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, преподобної Феоктисти, преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мученика Олександра Солунського, мученика Антонія, преподобного Іоана Колова, преподобних Євстолії і Сосипатри, святителя Нектарія Егінського, митрополита Пентапольского, чудотворця. Ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

23 листопада – апостолів від 70-х: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта (Кварта) і Тертія, мученика Ореста, лікаря, священномученика Милія, єпископа Персидського, і двох учнів його, преподобного Феостирикта, що в Символах. Мученика Константина, князя Грузинського. Колесування великомученика Георгія.

24 листопада – великомученика Мини, мученика Віктора і мучениці Стефаниди, мученика Вікентія, преподобного Феодора Студита, сповідника, мученика Стефана Дечанського.

25 листопада – святителя Іоана Милостивого, патріарха Олександрійського, преподобного Ніла, посника, пророка Ахії. Ікони Божої Матері "Милостива".

26 листопада – святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи.

27 листопада – апостола Филипа, правовірного царя Юстиніана і цариці Феодори, святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського. Заговини на Різдвяний (Пилипів) піст. Поминання всіх, в Україні голодом заморених.

28 листопада – мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського, мучеників Елпідія, Маркела і Євстахія, мученика Димитрія. Куп’ятицької ікони Божої Матері. Початок Різдвяного посту.

29 листопада – апостола і євангелиста Матфея, праведного Фулвіана, князя Ефіопського, у святого хрещенні Матфея.

30 листопада – святителя Григорія, чудотворця, єпископа Неокесарійського, преподобного Лазаря, іконописця, мученика Гоброна, у святого хрещенні Михаїла, і з ним 133 воїнів.

Пости у листопаді 2021 року

Багатоденний піст: 28 листопада починається Різдвяний (Пилипів) піст, який триватиме 40 днів, до 6 січня 2022 року.

починається Різдвяний (Пилипів) піст, який триватиме 40 днів, до 6 січня 2022 року. Одноденні пости будуть 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 листопада . У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дні особливого поминання покійних у листопаді 2021 року:

6 листопада – Димитрівська поминальна субота.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у листопаді 2021 року.