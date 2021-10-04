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Церковні свята і пости у жовтні-2021: докладний православний календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 жовтня, 12:38
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Дізнайтеся, коли в жовтні-2021 відзначаємо Покрову Пресвятої Богородиці, Іверську ікону Божої Матері та інші церковні свята і значущі дати.
Церковні свята в жовтні
Церковні свята в жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивіться по календарю, які важливі церковні свята і події будуть у жовтні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на жовтень.

Православні церковні свята у жовтні 2021 року: календар

1 жовтня – преподобного Євменія, єпископа Гортинського, мучениці Аріадни, мучениць Софії та Ірини, мученика Кастора, мучеників Бидзина, Шалви і Єлизбара, князів Ксанських. Молченської і Барської ікон Божої Матері.

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2 жовтня – субота після Воздвиження. Мучеників Трофима, Саватія і Доримедонта, мученика Зосими, пустинника, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського.

3 жовтня – великомученика Євстафія Плакиди, дружини його Феопистії та синів їхніх Агапія і Феопіста, мучеників та сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.

4 жовтня – віддання свята Воздвиження животворчого Хреста Господнього. Знайдення мощей святителя Димитрія, митрополита Ростовського. Апостола від 70-х Кодрата, священномучеників Іпатія, єпископа, та Андрія, пресвітера, святителів Ісакія і Мелетія, єпископів Кіпрських, мучеників Євсевія і Приска.

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5 жовтня – пророка Іони, священномученика Фоки, єпископа Синопського, преподобного Іони, пресвітера, батька святих Феофана, творця канонів, і Феодора, Начертанних, мученика Фоки, вертоградаря, праведного Петра, колишнього митаря.

6 жовтня – Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана. Преподобних жон Ксанфипи та Поліксенії, мучениці Іраїди, діви, мучеників Андрія, Іоана і синів Іоанових Петра та Антоніна.

7 жовтня – преподобного Феодосія Манявського, преподобномучениці рівноапостольної Фекли, преподобного Копрія, святого царя Стефана Сербського та сина його святого царя Владислава Сербського.

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8 жовтня – преподобної Єфросинії Олександрійської, преподобного Сергія, ігумена Радонезького, всієї Руси чудотворця, преподобномученика Пафнутія Єгиптянина і з ним 546 мучеників, преподобної Єфросинії Суздальської, в миру Феодулії.

9 жовтня – апостола, євангеліста Іоанна Богослова.

10 жовтня – мученика Калістрата та воїнів його: Гімнасія та інших, апостолів від 70-х: Марка, Аристарха і Зіни, мучениці Єпихарії, преподобного Ігнатія. Браїловської ікони Божої Матері.

11 жовтня – преподобного Харитона Сповідника. Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають, пророка Варуха, мучеників Олександра, Алфея, Зосими, Марка, пастиря, Никона, Неона, Іліодора та ін., благовірного князя В’ячеслава Чеського.

12 жовтня – преподобного Киріака, пустельника, мучеників Дади, Гаведдая і Каздої, преподобного Феофана Милостивого.

13 жовтня – священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси, мучениць Рипсимії, Гіанії і з ними 35 святих дів.

14 жовтняПокрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Апостола від 70-х Ананії, преподобного Романа Солодкоспівця, преподобного Домнина Солунського, преподобномученика Михаїла, ігумена Зовійського, і з ним 36 преподобномучеників, праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального. Святкування на честь хітона Господнього і Стовпа Животворчого. Люблінської, Касперівської і Гербовецької ікон Божої Матері.

15 жовтня – священномученика Кипріана, мучениці Юстини та мученика Феоктиста, блаженного Андрія, Христа ради юродивого, мучеників Давида і Костянтина, князів Арагветських.

16 жовтня – священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика, пресвітера, та Єлевферія, диякона, преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Іоана Хозевіта, єпископа Кесарійського, блаженного Ісихія Хоривіта.

17 жовтня – священномученика Єрофея, єпископа Афінського, благовірного князя Володимира Ярославовича, Новгородського, чудотворця, преподобних Елладія й Онисима, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Гаїя, Фавста, Євсевія і Херимона, священномученика Петра Капітолійського, мучениць Домнини та дочок її Віринеї (Вероніки) і Проскудії (Просдоки), преподобного Амона, преподобного Павла Препростого, мучеників Давикта (Адавкта) і дочки його Калісфенії, святителя Стефана Щиляновича.

18 жовтня – мучениці Харитини, преподобних Даміана, пресвітера, цілителя, Єремії і Матфея прозорливих, Києво-Печерських, у Ближніх печерах, священномученика Діонісія, єпископа Олександрійського, мучениці Мамелхви Персидської, преподобного Григорія Хандзойського.

19 жовтня – апостола Фоми, священномученика Никифора, екзарха Константинопольського патріарха в Україні.

20 жовтня – мучеників Сергія і Вакха, преподобного Сергія Послушного, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Юліана, пресвітера, і Кесарія, диякона, мучениці Пелагеї Тарсійської, мученика Поліхронія, пресвітера.

21 жовтня – преподобної Пелагеї, преподобної Таїсії, святої Пелагії, діви.

22 жовтня – апостола Якова Алфеєва, преподобних Андроника та дружини його Афанасії, праведного Авраама, праотця, і племінника його Лота, мучеників Євентія (Ювентина) і Максима, мучениці Поплії, сповідниці, диякониси Антіохійської, преподобного Петра Галатійського. Корсунської ікони Божої Матері.

23 жовтня – Собор Волинських святих. Мучеників Євлампія та Євлампії, святителя Амфілохія, єпископа Володимиро-Волинського, мученика Феотекна, преподобного Вассіана, преподобного Феофіла, сповідника.

24 жовтня – пам’ять святих отців VІІ Вселенського собору. Апостола Филипа, одного з сімох дияконів, преподобного Феофана, сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського, преподобного Феофана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучениць Зінаїди і Филоніли.

25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника, преподобного Косми, єпископа Маюмського, творця канонів, мучениці Домники, святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського. Єрусалимської, Рудненської ікон Божої Матері.

26 жовтня – мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, Папили, диякона, Агафодора і мучениці Агафоніки, преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Флорентія, мученика Веніаміна, диякона, преподобного Микити, сповідника, мучениці Хриси (Злати). Іверської, Семиозерної ікон Божої Матері.

27 жовтня – мучеників Назарія, Гервасія, Протасія, Келсія, преподобної Параскеви Сербської, преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, в Ближніх печерах, мученика Сильвана, пресвітера Газького. Упокоєння праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального.

28 жовтня – преподобного Єфимія Нового, Солунського, преподобномученика Лукіана, пресвітера Антіохійського, священномученика Лукіана, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Сарвила та Вевеї, святителя Савина, єпископа Катанського. Ікони Божої Матері "Спорителька хлібів".

29 жовтня – мученика Лонгина, сотника, що при Хресті Господньому, преподобного Лонгина, воротаря Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

30 жовтня – пророка Осії, преподобномученика Андрія Критського, мучеників, безсрібників Косми і Даміана Аравійських і братів їхніх мучеників Леонтія, Анфіма і Євтропія. Перенесення мощей праведного Лазаря Чотириденного, єпископа Китійського. Ікон Божої Матері, званих "До Різдва і після Різдва Діва" та "Визволителька".

31 жовтня – апостола і євангелиста Луки, мученика Марина, преподобного Юліана.

Пости у жовтні 2021 року

  • У жовтні немає багатоденних постів.
  • Одноденні пости будуть 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 жовтня . У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у жовтні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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