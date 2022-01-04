Церковні свята та пости у січні-2022: детальний православний календар

Дізнайтеся, коли у січні-2022 святкуємо Різдво Христове, Обрізання Господнє, Водохреще, інші церковні свята та значущі дати

Церковні свята у січні / Фото: Колаж: Сьогодні

Якого дня настане Різдво Христове? Коли буде Обрізання Господнє? Якого дня святкується Хрещення Господнє? Коли відзначаємо Тетянин день? Скільки ще триватиме Різдвяний піст 2021-2022? Коли стартують Святки? Цю та іншу важливу інформацію ви знайдете у докладному церковному календарі на січень 2022 року.

Православні церковні свята у січні 2022 року: календар

1 січня – мученика Вонифатія, преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського, у Ближніх печерах, мучеників Іллі, Прова та Аріса, єгиптян, мучеників Полієвкта та Тимофія диякона, святителя Онифатія Милостивого, єпископа Ферентійського, святителя Григорія, єпископа Омиритського.

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2 січня – священномученика Ігнатія Богоносця, праведного Іоанна Кронштадтського преподобного архімандрита Ігнатія Печерського, Києво-Печерського, у Далеких печерах, святителя Філогонія, єпископа Антіохійського, святителя архієпископа Данила Сербського, святкування ікон Божої Матері Новодворської та Леньківської (Новгород-Сіверської), що називається "Спасителька потопаючих".

3 січня – мучениці Іуліанії діви та з нею 500 чоловіків та 130 дружин, у Нікомідії постраждалих, святителя Петра, митрополита Московського та всієї Росії чудотворця, мучениці та княгині Іуліанії Вяземської, Новоторзької, блаженного Прокопія, Христа заради юродивого, Вятського, мученика Фемистоклея Мирликійського.

4 січня – великомучениці Анастасії Вирішительки, мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтіхіана та інших.

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5 січня – мучеників, що в Криті: Феодула, Саторнина, Євпора, Геласія, Євнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида та Євареста, святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Ніфонта, єпископа Кіпрського, преподобного Павла, епископа Неокесарійського.

6 січня – навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір), пам'ять преподобномучениці Євгенії Римської та з нею Прота, Іакінфа та Клавдії, преподобного Миколи ченця.

7 січня – Різдво Господа Бога та Спасителя нашого Ісуса Христа.

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8 січня – Посвята Різдва Христового. Собор Пресвятої Богородиці. Пам'ять священномученика Євфимія, єпископа Сардійського, преподобного Костянтина Синадського, преподобного Євареста. Святкування на честь ікон Божої Матері: Віленсько-Остробрамської, іменованих "Трьох Радостей"; "Милостива"; Барлівської "Блаженна Утроба".

9 січня – первомученика та архідиякона Стефана, преподобного Феодора Накресленого сповідника, святителя Феодора, архієпископа Константинопольського.

10 січня – праведного Йосипа Обручника, Давида царя та Якова, брата Господнього, Мучеників. 20000, у Нікомідії спалених: Глікерія пресвітера, Зінона, Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія диякона, Індіса, Горгонія, Петра, Євфимія, мучениці Агафії, Домни, Феофіли та інших, преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського, апостола від 70 Никанора.

11 січня – мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі побитих, преподобного Маркелла, ігумена обителі "Неусипаючих", преподобних Марка гробокопача, Феофіла та Іоанна Києво-Печерських, у Ближніх печерах, преподобного Феофіла Омучського, преподобного Фаддея сповідника.

12 січня – мучениці Анісії, священномученика Зотика пресвітера, апостола від 70 Тимона, диякона, мученика Філетера Нікомідійського, преподобної Феодори Кесарійської, преподобної Феодори Царгородської, святителя Макарія, митрополита Московського.

13 січня – віддання свята Різдва Христового. Пам'ять преподобної Меланії Молодшої (Римської).

14 січня – Обрізання Господнє. Пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, праведної Ємілії, матері святителя Василя Великого, мученика Василя Анкірського, святителя Григорія, єпископа Назіанського, отця св. Григорія Богослова, мученика Феодота.

15 січня – Представлення і друге здобуття мощей преподобного Серафима Саровського чудотворця. Пам'ять святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерського, у Ближніх печерах спочиваючого, праведної Іуліанії Лазаревської, Муромської.

16 січня – пророка Малахії, мученика Гордія Каппадокійського, преподобної Женев'єви Паризької.

17 січня – Собор 70 апостолів. Пам'ять преподобного Феоктиста, святителя Євстафія I, архієпископа Сербського, священномучеників Олександра Скальського, Стефана Пономарьова та Пилипа Григор'єва, пресвітерів.

18 січня – навечір'я Богоявлення або Хрещенський святвечір. Пам'ять священномученика Феопемпта, єпископа Нікомідійського та мученика Феони, волхва, преподобної Синклітики Олександрійської, пророка Міхея, преподобної Аполлінарії, преподобного Фостирія.

19 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє. Представлення святителя Феофана, Затворника Вишенського.

20 січня – Святкування Богоявлення. Собор чесного та славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

21 січня – преподобного Георгія Хозевіта та священносповідника Еміліана сповідника, преподобної Домніки, Константинопольської, ігуменії, преподобномученика Григорія, чудотворця Печерського, преподобного Григорія, затворника Печерського, священномученика Ісідора пресвітера та з ним 72-х у Юр'єві Ліфляндському постраждалих, преподобного Паїсія Углицького, ігумена, священномученика Картерія, пресвітера Кесарії Капподакійської, мученика Феофіла диякона та Еладія.

22 січня – мученика Полієвкта, пророка Самея, святителя Петра, єпископа Севастії Вірменської, преподобного Євстратія чудотворця, святителя Філіпа, митрополита Московського та всієї Русі, чудотворця.

23 січня – святителя Григорія Ніського, єпископа Ніського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського, святителя Феофана, Затворника Вишенського, преподобного Маркіана Константинопольського, пресвітера, преподобного Павла Комельського Обнорського, преподобного Макарія, блаженної Феозви, дияконіси, сестри святителя Григорія Ніського.

24 січня – преподобного Феодосія Великого, спільних житій начальника, Михайла Клопського, Новгородського, преподобного Феодосія Антиохійського. Єлецької ікони Божої Матері.

25 січня – мучениці Татіани та з нею у Римі постраждалих (Тетянин день), святителя Сави, архієпископа Сербського, преподобного Мартініана Білозерського, мученика Мертія, мученика Петра Авесаломіта, преподобної Євпраксії Тавениської. Ікон Божої Матері "Молокогодувальниця", Акафістної.

26 січня – мучеників Єрмила та Стратоніка, преподобного Іринарха, затворника Ростовського, преподобного Єлеазара Анзерського, мученика Петра Анійського, преподобного Якова, єпископа Низібійського.

27 січня – віддання свята Богоявлення. Пам'ять преподобних отців у Синаї та Раїфі побитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними, Ніни, просвітительки Грузії, преподобного Йосипа Аналітіна, Раїфського, преподобного Феодула Синайського, преподобного Стефана Віфінського.

28 січня – преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника, преподобномученика Пансофія Олександрійського, преподобних Прохора Пшинського та Гавриїла Лісновського.

29 січня – поклоніння веригам, що скували апостола Павла. Пам'ять праведного Максима Тотемського, мучеників Спевсиппа, Єлевсиппа, Мелевсиппа, бабусі їх Леоніли та з ними Неона, Турвона та Йовіли, мученика Данакта Іллірійського, читця.

30 січня – поклоніння першому пустельножителю та ченцю Антонію Великому. Пам'ять преподобного Антонія Димського, преподобного Антонія Чорнозерського.

31 січня – святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських, преподобного Афанасія Сяндемського, Вологодського, преподобного Афанасія Наволоцького, преподобного Маркіана Кірського.

Пости у січні 2022 року

У січні завершується багатоденний Різдвяний пост, який розпочався 28 листопада 2021 року та триватиме до 6 січня 2022 року. У цей час слід утриматися від вживання яєць, м'ясних та молочних продуктів.

Одноденні пости у січні 2022 року: 18, 21, 26, 28 числа. Цими днями слід утриматися від вживання яєць, м'ясних та молочних продуктів.

У період з 7 по 19 січня продовжаться Різдвяні свята .

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.