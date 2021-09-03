Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Церковні свята у вересні 2021 – православний календар з датами на кожен день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 вересня, 10:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Церковні свята у вересні 2021 – коли Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста Господнього, Усікновення глави Іоанна Предтечі – докладний православний календар
Церковні свята у вересні
Церковні свята у вересні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивіться за календарем, які важливі церковні свята і події будуть у вересні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на вересень.

Православні церковні свята у вересні 2021 року: календар

Реклама

1 вересня – Мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників, мучеників Тимофія, Агапія і Фекли.

2 вересня – Пророка Самуїла, мучеників Севира і Мемнона і з ними 37 мучеників.

3 вересня – Апостола від 70-х Фадея, мучениці Васси та її дітей: Феогнія, Агапія і Піста, преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського, в Ближніх печерах.

4 вересня – Мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Боголіпа), Акиндина, Северіана та інших, священномученика Афанасія, єпископа, преподобного Анфуси та її слуг: мучеників Харисима і Неофіта, мучениці Євлалії, діви, священномученика Горазда, єпископа Богемського і Мораво-Силезького. Грузинської ікони Божої Матері.

Реклама

5 вересня – Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Мученика Луппа, священномученика Іринея, єпископа Ліонського, преподобних Євтихія та Флорентія, святителя Калиника, патріарха Константинопольського.

6 вересня – Священномученика Євтихія, учня апостола Іоанна Богослова. Перенесення мощей святителя Петра, митрополита Київського, всієї Руси чудотворця. Мученика Татіона, мучениці Сіри, діви Персидської, преподобного Георгія Лимніота, рівноапостола Косьми Етолійського.

7 вересня – Перенесення мощей апостола Варфоломія. Апостола від 70-х Тита, єпископа Критського, святителів Варсиса і Євлогія, єпископів Едеських, і Протогена, єпископа Карійського, сповідника, святителя Мини, патріарха Константинопольського.

8 вересня – Мучеників Адріана і Наталії.

9 вересня – Преподобного Пімена Великого, преподобних священномученика Кукші й учня його мученика Никона, Пімена, посника, Києво-Печерських, в Ближніх печерах, святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського, святителя Ліверія, сповідника, папи Римського, преподобного Пімена Палестинського, мучениці Анфіси, преподобного Сави.

Реклама

10 вересня – Преподобного Мойсея Мурина. Знайдення мощей преподобного Іова Почаївського. Собор преподобних отців Києво-Печерських, в Дальніх печерах спочилих, праведної Анни, пророчиці, мучениці Шушаніки, цариці Ранської.

11 вересня – Усікновення Глави Пророка, Предтечі І Хрестителя Господнього Іоанна.

12 вересня – Святителів Олександра, Іоанна і Павла Нового, патріархів Константинопольських, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фантина, чудотворця в Солуні, святителів Сербських: Сави І, Арсенія І, Сави ІІ, Євстафія І, Якова, Никодима, Даниїла, архієпископів; Іоаникія, Єфрема ІІ, Спиридона, Макарія, Гавриїла І, патріархів, і Григорія, єпископа, святителя Варлаама, митрополита Молдовського. Перенесення мощей благовірного князя Олександра Новгородського (Невського).

13 вересня – Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського, святителя Геннадія, патріарха Царгородського.

14 вересня – Початок індикту – церковне новоліття. Преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. Собор Вінницьких святих. Мученика Аїфала, диякона, мучениць 40 дів, посниць, і мученика Амуна, диякона, вчителя їхнього, мучениці Калісти та братів її, мучеників Євода та Єрмогена, праведного Ісуса Навина. Собор Пресвятої Богородиці в Міасинській обителі (на згадку знайдення Її ікони). Чернігівсько-Гефсиманської ікони Божої Матері.

Реклама

15 вересня – Преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, мученика Маманта, батька його Феодота і матері Руфини, преподобного Іоанна посника, патріарха Царгородського, мучеників 3628 в Нікомидії.

16 вересня – Священномученика Анфіма, єпископа Нікомидійського, і з ним мучеників Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зинона, Домни, діви, і Євфимія, преподобного Феоктиста, співпостника Єфимія Великого, святої Фіви, диякониси, священномучениці Василіси Нікомидійської, священномученика Аристіона, єпископа Олександрійського, святителя Іоаникія, патріарха Сербського. Пісидійської ікони Божої Матері.

17 вересня – Священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прилідіана, Єполонія та матері їхньої Христодули, пророка Боговидця Мойсея. Знайдення мощей святителя Іоасафа, єпископа Білгородського. Мучениці Єрміонії, дочки апостола Пилипа, диякона, мученика Вавили Нікомидійського і з ним 84 отроків, мучеників Феодора, Міана, Юліана та Кіона. Ікони Божої Матері, званої "Неопалима купина".

18 вересня – Пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі, преподобномученика Афанасія Берестейського. Смерть благовірного князя Гліба, в хрещенні Давида. Мучеників Фифаїла і сестри його Фівеї, мученика Сарвила, мучениці Раїси (Іраїди), мучеників Ювентина і Максима, воїнів, мучеників Урвана, Феодора та Медимна і з ними 77 мужів від церковного чину, що в Нікомидії постраждали, мученика Авдія (Авида) в Персії.

19 вересня – Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах). Мучеників Євдоксія, Зинона і Макарія, преподобного Архипа, мучеників Киріака, Фавста, пресвітера, Авива, диякона, і з ними 11 мучеників, преподобного Давида, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, мучеників Ромила і з ним багатьох інших. Києво-Братської й Арапетської ікон Божої Матері.

20 вересня – Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Мученика Созонта, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, апостолів від 70-х Євода й Онисифора, мученика Євпсихія, преподобного Луки.

21 вересня – Різдво Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці І Приснодіви Марії. Ікони Софії – Премудрості Божої (Київської). Почаївської, Домницької, Холмської, Ліснинської та Кам’янка-Струмилової ікон Божої Матері.

22 вересня – Післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Праведних Богоотців Іоакима й Анни, мученика Северіана. Знайдення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, преподобного Феофана, сповідника, мучеників Харитона і Стратора (Стратоника), блаженного Микити в Царгороді. Спомин ІІІ Вселенського собору.

23 вересня – Мучениць Минодори, Митродори й Німфодори, преподобного Павла Послушного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, апостолів від 70-х: Апелія, Лукія і Климента, мученика Варипсава, благовірної цариці Грецької Пульхерії, святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.

24 вересня – Преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської, мучеників Димитрія, Єванфії, дружини його, і Димитріана, сина їхнього, мучеників Діодора і Дидима, Сирійських, мучениці її, преподобного Єфросина.

25 вересня – Субота перед Воздвиженням. Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Священномученика Автонома, єпископа Італійського, мученика Юліана і з ним 40 мучеників, мученика Феодора Олександрійського, священномученика Корнута, єпископа Нікомидійського.

26 вересня – Пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Священномученика Корнилія, сотника, мучеників Кронида, Леонтія і Серапіона, мучеників Селевка і Стратоника, мучеників Макровія і Гордіана, священномученика Юліана, пресвітера, мучеників Іллі, Зотика, Лукіана і Валеріана, преподобного Петра в Атрої, великомучениці Кетевані, цариці Кахетинської.

27 вересня – Воздвиження Чесного І Животворчого Хреста Господнього. Упокоєння святителя Іоана Золотоустого. Ліснинської ікони Божої Матері.

28 вересня – Післясвято Воздвиження. Великомученика Микити. Знайдення мощей святителя Акакія, сповідника, єпископа Мелітинського, мучеників Максима, Феодота, мучениці Аскліади (Аскліпіодоти), мученика Порфирія. Знайдення мощей першомученика архідиякона Стефана. Преподобного Філофея, пресвітера, в Малій Азії, святителя Йосифа, єпископа Алавердського, святителя Симеона, архієпископа Солунського. Новоникитської ікони Божої Матері.

29 вересня – Великомучениці Євфимії Всехвальної, мучениці Севастіани, мучениці Мелітини, мучеників Віктора і Сосфена, преподобного Дорофея, пустинника Єгипетського, мучениці Людмили, князя Чеського, мучеників братів Йосифа та Ісака, святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця. Ікони Божої Матері, званої "Зглянься на смирення".

30 вересня – Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Мучениць Феодотії та Агафоклії, мучеників 156: Пелія і Ніла, єпископів Єгипетських, Зинона, пресвітера, Патермуфія, Іллі та інших. Царгородської ікони Божої Матері.

Пости у вересні 2021 року:

  • У вересні немає багатоденних постів.
  • Одноденні пости будуть 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 вересня . У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти