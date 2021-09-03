Церковні свята у вересні 2021 – православний календар з датами на кожен день

Церковні свята у вересні 2021 – коли Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста Господнього, Усікновення глави Іоанна Предтечі – докладний православний календар

Церковні свята у вересні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивіться за календарем, які важливі церковні свята і події будуть у вересні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на вересень.

Православні церковні свята у вересні 2021 року: календар

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1 вересня – Мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників, мучеників Тимофія, Агапія і Фекли.

2 вересня – Пророка Самуїла, мучеників Севира і Мемнона і з ними 37 мучеників.

3 вересня – Апостола від 70-х Фадея, мучениці Васси та її дітей: Феогнія, Агапія і Піста, преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського, в Ближніх печерах.

4 вересня – Мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Боголіпа), Акиндина, Северіана та інших, священномученика Афанасія, єпископа, преподобного Анфуси та її слуг: мучеників Харисима і Неофіта, мучениці Євлалії, діви, священномученика Горазда, єпископа Богемського і Мораво-Силезького. Грузинської ікони Божої Матері.

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5 вересня – Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Мученика Луппа, священномученика Іринея, єпископа Ліонського, преподобних Євтихія та Флорентія, святителя Калиника, патріарха Константинопольського.

6 вересня – Священномученика Євтихія, учня апостола Іоанна Богослова. Перенесення мощей святителя Петра, митрополита Київського, всієї Руси чудотворця. Мученика Татіона, мучениці Сіри, діви Персидської, преподобного Георгія Лимніота, рівноапостола Косьми Етолійського.

7 вересня – Перенесення мощей апостола Варфоломія. Апостола від 70-х Тита, єпископа Критського, святителів Варсиса і Євлогія, єпископів Едеських, і Протогена, єпископа Карійського, сповідника, святителя Мини, патріарха Константинопольського.

8 вересня – Мучеників Адріана і Наталії.

9 вересня – Преподобного Пімена Великого, преподобних священномученика Кукші й учня його мученика Никона, Пімена, посника, Києво-Печерських, в Ближніх печерах, святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського, святителя Ліверія, сповідника, папи Римського, преподобного Пімена Палестинського, мучениці Анфіси, преподобного Сави.

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10 вересня – Преподобного Мойсея Мурина. Знайдення мощей преподобного Іова Почаївського. Собор преподобних отців Києво-Печерських, в Дальніх печерах спочилих, праведної Анни, пророчиці, мучениці Шушаніки, цариці Ранської.

11 вересня – Усікновення Глави Пророка, Предтечі І Хрестителя Господнього Іоанна.

12 вересня – Святителів Олександра, Іоанна і Павла Нового, патріархів Константинопольських, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фантина, чудотворця в Солуні, святителів Сербських: Сави І, Арсенія І, Сави ІІ, Євстафія І, Якова, Никодима, Даниїла, архієпископів; Іоаникія, Єфрема ІІ, Спиридона, Макарія, Гавриїла І, патріархів, і Григорія, єпископа, святителя Варлаама, митрополита Молдовського. Перенесення мощей благовірного князя Олександра Новгородського (Невського).

13 вересня – Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського, святителя Геннадія, патріарха Царгородського.

14 вересня – Початок індикту – церковне новоліття. Преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. Собор Вінницьких святих. Мученика Аїфала, диякона, мучениць 40 дів, посниць, і мученика Амуна, диякона, вчителя їхнього, мучениці Калісти та братів її, мучеників Євода та Єрмогена, праведного Ісуса Навина. Собор Пресвятої Богородиці в Міасинській обителі (на згадку знайдення Її ікони). Чернігівсько-Гефсиманської ікони Божої Матері.

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15 вересня – Преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, мученика Маманта, батька його Феодота і матері Руфини, преподобного Іоанна посника, патріарха Царгородського, мучеників 3628 в Нікомидії.

16 вересня – Священномученика Анфіма, єпископа Нікомидійського, і з ним мучеників Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зинона, Домни, діви, і Євфимія, преподобного Феоктиста, співпостника Єфимія Великого, святої Фіви, диякониси, священномучениці Василіси Нікомидійської, священномученика Аристіона, єпископа Олександрійського, святителя Іоаникія, патріарха Сербського. Пісидійської ікони Божої Матері.

17 вересня – Священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прилідіана, Єполонія та матері їхньої Христодули, пророка Боговидця Мойсея. Знайдення мощей святителя Іоасафа, єпископа Білгородського. Мучениці Єрміонії, дочки апостола Пилипа, диякона, мученика Вавили Нікомидійського і з ним 84 отроків, мучеників Феодора, Міана, Юліана та Кіона. Ікони Божої Матері, званої "Неопалима купина".

18 вересня – Пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі, преподобномученика Афанасія Берестейського. Смерть благовірного князя Гліба, в хрещенні Давида. Мучеників Фифаїла і сестри його Фівеї, мученика Сарвила, мучениці Раїси (Іраїди), мучеників Ювентина і Максима, воїнів, мучеників Урвана, Феодора та Медимна і з ними 77 мужів від церковного чину, що в Нікомидії постраждали, мученика Авдія (Авида) в Персії.

19 вересня – Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах). Мучеників Євдоксія, Зинона і Макарія, преподобного Архипа, мучеників Киріака, Фавста, пресвітера, Авива, диякона, і з ними 11 мучеників, преподобного Давида, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, мучеників Ромила і з ним багатьох інших. Києво-Братської й Арапетської ікон Божої Матері.

20 вересня – Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Мученика Созонта, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, апостолів від 70-х Євода й Онисифора, мученика Євпсихія, преподобного Луки.

21 вересня – Різдво Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці І Приснодіви Марії. Ікони Софії – Премудрості Божої (Київської). Почаївської, Домницької, Холмської, Ліснинської та Кам’янка-Струмилової ікон Божої Матері.

22 вересня – Післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Праведних Богоотців Іоакима й Анни, мученика Северіана. Знайдення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, преподобного Феофана, сповідника, мучеників Харитона і Стратора (Стратоника), блаженного Микити в Царгороді. Спомин ІІІ Вселенського собору.

23 вересня – Мучениць Минодори, Митродори й Німфодори, преподобного Павла Послушного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, апостолів від 70-х: Апелія, Лукія і Климента, мученика Варипсава, благовірної цариці Грецької Пульхерії, святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.

24 вересня – Преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської, мучеників Димитрія, Єванфії, дружини його, і Димитріана, сина їхнього, мучеників Діодора і Дидима, Сирійських, мучениці її, преподобного Єфросина.

25 вересня – Субота перед Воздвиженням. Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Священномученика Автонома, єпископа Італійського, мученика Юліана і з ним 40 мучеників, мученика Феодора Олександрійського, священномученика Корнута, єпископа Нікомидійського.

26 вересня – Пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Священномученика Корнилія, сотника, мучеників Кронида, Леонтія і Серапіона, мучеників Селевка і Стратоника, мучеників Макровія і Гордіана, священномученика Юліана, пресвітера, мучеників Іллі, Зотика, Лукіана і Валеріана, преподобного Петра в Атрої, великомучениці Кетевані, цариці Кахетинської.

27 вересня – Воздвиження Чесного І Животворчого Хреста Господнього. Упокоєння святителя Іоана Золотоустого. Ліснинської ікони Божої Матері.

28 вересня – Післясвято Воздвиження. Великомученика Микити. Знайдення мощей святителя Акакія, сповідника, єпископа Мелітинського, мучеників Максима, Феодота, мучениці Аскліади (Аскліпіодоти), мученика Порфирія. Знайдення мощей першомученика архідиякона Стефана. Преподобного Філофея, пресвітера, в Малій Азії, святителя Йосифа, єпископа Алавердського, святителя Симеона, архієпископа Солунського. Новоникитської ікони Божої Матері.

29 вересня – Великомучениці Євфимії Всехвальної, мучениці Севастіани, мучениці Мелітини, мучеників Віктора і Сосфена, преподобного Дорофея, пустинника Єгипетського, мучениці Людмили, князя Чеського, мучеників братів Йосифа та Ісака, святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця. Ікони Божої Матері, званої "Зглянься на смирення".

30 вересня – Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Мучениць Феодотії та Агафоклії, мучеників 156: Пелія і Ніла, єпископів Єгипетських, Зинона, пресвітера, Патермуфія, Іллі та інших. Царгородської ікони Божої Матері.

Пости у вересні 2021 року:

У вересні немає багатоденних постів.

Одноденні пости будуть 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 вересня . У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

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