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Чорна п'ятниця-2021: дата та історія

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 жовтня, 14:58
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Коли Чорна п'ятниця в 2021 році і звідки з'явилося свято тотального шопінгу
Коли Чорна п'ятниця у 2021 році
Коли Чорна п'ятниця у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді крім численних свят і значущих дат є ще й справжнє свято всіх шопоголіків світу – Чорна п'ятниця . Щорічно вона припадає на різні дні, і це цілком зрозуміло, тому що цей день тижня випадає по-різному. Коли буде Чорна п'ятниця-2021 в Україні та світі, і яка історія цього дня, читайте в нашій статті.

Що значить Чорна п'ятниця

Чорна п'ятниця (Black Friday) – це день тотальних розпродажів. Таку назву отримала п'ятниця, що йде після американського Дня подяки , який щорічно припадає на четвертий четвер листопада.

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Саме в цей період, і навіть за кілька днів до нього, стартує традиційний різдвяний сезон розпродажів. А значить, настає найкращий час для всіх шопоголіків, які прагнуть придбати предмети гардероба, одяг, меблі, всіляку техніку та інші товари за заниженими цінами .

Коли буде Чорна п'ятниця-2021

День подяки-2021 в Америці випадає на четвер, 25 листопада. Відповідно Чорна п'ятниця цьогоріч настане в ніч з 25-го на 26 листопада .

Взагалі Чорна п'ятниця щороку може наступити в один із семи днів з 23 по 29 листопада .

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Традиційно початок знижок припадає на час опівночі з четверга на п'ятницю , коли безліч людей прямує до магазинів за покупками.

Розпродаж товарів триває кілька днів. Нечувані знижки, що досягають 50 і навіть 80% діють до кінця акції.

Крім того, багато торгових площі навіть не чекають настання жаданої дати Black Friday, а починають знижувати ціни на товари задовго до офіційного старту. Це робиться для залучення шопперов і, відповідно, збільшення виручки від продажів. А тому важливо стежити за рекламою й оголошенням акцій у магазинах і на сайтах.

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Чорна п'ятниця: історія дня покупок

Традиція влаштовувати тотальні розпродажі в Чорну п'ятницю почалася ще в XIX столітті .

  • Сам термін виник в американському місті Філадельфії. Примітно, що спочатку в нього вкладався зовсім інший сенс, а не розпродаж. Він точно описував ситуацію на всіх дорогах, коли утворювалися величезні пробки в п'ятницю після Дня подяки, тому що люди після свята роз'їжджалися з дому.
  • Ще одне трактування терміна "Чорна п'ятниця" пізніше отримало більш позитивний сенс. Її пов'язували з ідіомою in the black замість in the red , що в бухгалтерії означало позитивний баланс, перехід із червоного в чорне, тому що торгівля виходила в плюс у цей день.

В останні роки роздрібна торгівля в цей день стала відкривати двері своїх магазинів з 6:00 ранку, а дехто – з 4:00 і навіть з опівночі .

Також найбільший розпродаж року проходить на сайтах . Через сильний наплив покупців в мережі деякі сайти навіть не витримують, що призводить до збоїв у роботі. Зате це найбільш безпечний варіант здійснити покупки під час акцій Чорної п'ятниці в умовах дотримання карантину.

Раніше ми публікували календар сприятливих місячних днів у листопаді 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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