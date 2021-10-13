Що робити на Покрову, щоб вийти заміж: ритуали і ворожіння для незаміжніх

Помолитися Богородиці, покрити голову хусткою, прочитати замовляння – які ще обряди привернуть судженого і допоможуть швидше вийти заміж

Як привернути нареченого: цікаві обряди та ритуали для незаміжніх на Покрову / Фото: Колаж: Сьогодні

Покрову Пресвятої Богородиці, що настане 14 жовтня, здавна називали дівочим днем і покровителем весіль. Незаміжні дівчата в цей день молилися Божій Матері про щасливу долю і благополучне заміжжя, здійснювали ритуали, ворожили на наречених.

Покрова Пресвятої Богородиці у людей здавна асоціювалася не лише зі сніговим покривалом, яким огортало землю, а й з білосніжною фатою нареченої. А тому, згідно з народними традиціями, цей період вважався особливо щасливим для весіль і створення нової сім'ї.

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Обряди, ритуали і ворожіння на заміжжя

З давніх-давен дівчата виконували обряди і ворожили на Покрову, щоб дізнатися, коли вони зустрінуть нареченого, чи скоро вийдуть заміж, яким буде майбутнє, скільки буде дітей. Щоб отримати хорошого нареченого, на Покрову йшли до храму, молилися і ставили свічки перед іконою Богородиці.

Ритуал на заміжжя

Дівчина рано вранці вставала, ні з ким не розмовляючи, покривала голову хусткою і, підійшовши до вікна, тричі промовляла слова: "Покров-Матінка, вкрій землю снігом, а мене молоду – хусткою".

Ворожіння на нареченого по свічці

Дівчина загадувала бажання, запалювала свічку і дивилася на полум'я. Тихий вогонь свідчив про таке ж тихе і спокійне сімейне життя. Яскраве полум'я – життя також буде яскравим і, а дітей буде багато. Неспокійне полум'я принесе таке ж сімейне життя.

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Як приворожити нареченого хлібом і льоном

У ніч на Покрову дівчина залишала в стодолі житній хліб і клаптик лляної тканини зі словами: "Суджений-ряджений, покажися". А потім потрібно було вподобаному хлопцю потайки підкласти в кишеню ниточку льону або дати з'їсти шматочок хліба.

Ворожіння по пирогах

Головне святкове частування на Покрову – це пироги з капустою. За ним також ворожили на майбутнє. Дівчина ховала шматочок пирога зі столу і загортала у серветку. А потім чіпляла на гілку біля свого будинку зі словами: "Суджений, приходь вечеряти" і лягала спати. Якщо наступного ранку пиріг із дерева зникав – незабаром весілля.

Обряд із рушником на швидке заміжжя

Якщо дівчина хотіла швидше вийти заміж, на Покрову вона вставала рано, молилася Святий Діві і пов'язувала на ікону Богородиці рушник, вишитий власноруч.

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Покровський обряд на заміжжя

Був і інший обряд на заміжжя. Потрібно налити у склянку воду і прочитати над нею весільне замовляння: "Благослови мене, Боже, на вінчальний вінець. Нехай прийде моєму дівоцтву кінець. Не потрібні мені більше дівочі коси, хай незаміжні дівчата їх носять, а прошу натомість я жіночу хустку та золоту вінчальну обручку. Благослови мене, Боже, на святу Покрову. Амінь". Після цього треба вмитися заговореною водою.

Ворожіння на судженого по нитках

Щоб дізнатися, хто першою вийде заміж, дівчата нарізали нитки однакової довжини і підпалювали їх. Чия нитка згорить перша, та й заміж вийде раніше за всіх. Поганий знак, якщо нитка згорить менше половини або взагалі потухне – сидіти в дівках іще рік.

Як ворожити на майбутнє по цибулині

Для цього ворожіння напередодні Покрови дівчата садили в землю цибулини. Чия раніше всіх проросте – та й заміж першою піде.

Покрова: народні прикмети про заміжжя і весілля

Якщо дівчина в церкві раніше за всіх поставить свічку перед образом Пресвятої Богородиці Покровської – вона першою і заміж вийде.

Хто весело Покров проведе – той нареченого хорошого знайде.

Покров вкриває землю сніжком, а дівку – хусткою.

Весілля на Покрову – молоді житимуть душа в душу.

Якщо в день весілля на Покрову випаде сніг – буде щастя молодим.

Багато снігу на Покрову – багато весіль наступного року.

Сильний вітер на Покрову – буде багато наречених цьогоріч.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021.