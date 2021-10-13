Що робити на Покрову, щоб вийти заміж: ритуали і ворожіння для незаміжніх

Покрову Пресвятої Богородиці, що настане 14 жовтня, здавна називали дівочим днем і покровителем весіль. Незаміжні дівчата в цей день молилися Божій Матері про щасливу долю і благополучне заміжжя, здійснювали ритуали, ворожили на наречених.
Покрова Пресвятої Богородиці у людей здавна асоціювалася не лише зі сніговим покривалом, яким огортало землю, а й з білосніжною фатою нареченої. А тому, згідно з народними традиціями, цей період вважався особливо щасливим для весіль і створення нової сім'ї.
Обряди, ритуали і ворожіння на заміжжя
З давніх-давен дівчата виконували обряди і ворожили на Покрову, щоб дізнатися, коли вони зустрінуть нареченого, чи скоро вийдуть заміж, яким буде майбутнє, скільки буде дітей. Щоб отримати хорошого нареченого, на Покрову йшли до храму, молилися і ставили свічки перед іконою Богородиці.
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- Ритуал на заміжжя
Дівчина рано вранці вставала, ні з ким не розмовляючи, покривала голову хусткою і, підійшовши до вікна, тричі промовляла слова: "Покров-Матінка, вкрій землю снігом, а мене молоду – хусткою".
- Ворожіння на нареченого по свічці
Дівчина загадувала бажання, запалювала свічку і дивилася на полум'я. Тихий вогонь свідчив про таке ж тихе і спокійне сімейне життя. Яскраве полум'я – життя також буде яскравим і, а дітей буде багато. Неспокійне полум'я принесе таке ж сімейне життя.
- Як приворожити нареченого хлібом і льоном
У ніч на Покрову дівчина залишала в стодолі житній хліб і клаптик лляної тканини зі словами: "Суджений-ряджений, покажися". А потім потрібно було вподобаному хлопцю потайки підкласти в кишеню ниточку льону або дати з'їсти шматочок хліба.
- Ворожіння по пирогах
Головне святкове частування на Покрову – це пироги з капустою. За ним також ворожили на майбутнє. Дівчина ховала шматочок пирога зі столу і загортала у серветку. А потім чіпляла на гілку біля свого будинку зі словами: "Суджений, приходь вечеряти" і лягала спати. Якщо наступного ранку пиріг із дерева зникав – незабаром весілля.
- Обряд із рушником на швидке заміжжя
Якщо дівчина хотіла швидше вийти заміж, на Покрову вона вставала рано, молилася Святий Діві і пов'язувала на ікону Богородиці рушник, вишитий власноруч.
- Покровський обряд на заміжжя
Був і інший обряд на заміжжя. Потрібно налити у склянку воду і прочитати над нею весільне замовляння: "Благослови мене, Боже, на вінчальний вінець. Нехай прийде моєму дівоцтву кінець. Не потрібні мені більше дівочі коси, хай незаміжні дівчата їх носять, а прошу натомість я жіночу хустку та золоту вінчальну обручку. Благослови мене, Боже, на святу Покрову. Амінь". Після цього треба вмитися заговореною водою.
- Ворожіння на судженого по нитках
Щоб дізнатися, хто першою вийде заміж, дівчата нарізали нитки однакової довжини і підпалювали їх. Чия нитка згорить перша, та й заміж вийде раніше за всіх. Поганий знак, якщо нитка згорить менше половини або взагалі потухне – сидіти в дівках іще рік.
- Як ворожити на майбутнє по цибулині
Для цього ворожіння напередодні Покрови дівчата садили в землю цибулини. Чия раніше всіх проросте – та й заміж першою піде.
Покрова: народні прикмети про заміжжя і весілля
- Якщо дівчина в церкві раніше за всіх поставить свічку перед образом Пресвятої Богородиці Покровської – вона першою і заміж вийде.
- Хто весело Покров проведе – той нареченого хорошого знайде.
- Покров вкриває землю сніжком, а дівку – хусткою.
- Весілля на Покрову – молоді житимуть душа в душу.
- Якщо в день весілля на Покрову випаде сніг – буде щастя молодим.
- Багато снігу на Покрову – багато весіль наступного року.
- Сильний вітер на Покрову – буде багато наречених цьогоріч.
Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції
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