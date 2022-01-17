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Що потрібно робити на Водохреще: головні традиції

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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17 січня, 12:40
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Більшість народних і церковних традицій та ритуалів свята Водохреща 19 січня пов'язані з водою.
Головні традиції на Водохреще 19 січня пов'язані з водою
Головні традиції на Водохреще 19 січня пов'язані з водою / Фото: Колаж: Сьогодні

19 січня православні відзначають велике свято - Водохреще . Як свідчить історія, цього дня Христос прийшов на річку Йордан, де Іоанн Хреститель звершував над людьми обряд хрещення.

Сам Господь також прийняв Водохреще, під час якого було чудесне явлення Трійці – голос Отця з небес та сходження Духа Святого у вигляді голуба над Христом. Тому свято ще називається Богоявленням .

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Що потрібно робити, як правильно поводитися , яких важливих традицій дотримуються в день Водохреща, читайте у нашій статті.

Водохреще: важливі традиції свята

Святкування Водохреща починається напередодні, увечері 18 січня . Проводиться Хрещенський святвечір , який також називається голодна кутя. У цей день належить поститися і тільки з вечірньої зорі сідають вечеряти. А головна страва на столі – кутя.

Православні вірять, що в ніч на Водохреще відкриваються небеса . Тому можна помолитися і попросити у Господа, щоб виконалися бажання або були дані відповіді на важливе запитання. Знаком відкриття неба є хвилювання води у чашці чи склянці.

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Також Хрещенський вечір вважався найправдивішим періодом для ворожіння. Тому незаміжні дівчата в ніч на 19 січня поводили хрещенські ворожіння на наречених, любов, долю та майбутнє.

Сни у хрещенську ніч вважаються пророчими . Їх намагалися запам'ятати, щоби знайти відповіді про своє майбутнє.

На це свято важливо відвідати храм, де проводиться святкова літургія. Віруючі прагнуть сповідатися та причаститися , щоб прийняти Божественну благодать омивання з чистою душею.

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Ікона Хрещення Господнє
Ікона Хрещення Господнє / Фото: Wikipedia

Важливий ритуал свята хресна хода на річку, в якій беруть участь багато людей.

У це свято особливе значення надається воді – вона вважається цілющою і тому, що очищає, а тому майже всі обряди пов'язані з нею – зокрема, це освячення в храмі, спорудження йордані та купання в ополонці.

Освяченою на Водохреще водою окроплюють будинок і дають пити хворим . Її приносять додому та зберігають протягом усього року. Вважається, що свята вода не псується, тому її не треба ставити у холодильник, а зберігати біля ікон.

Освячення води крім храмів також проводиться у відкритих водоймах. У льоду вирубується хрестоподібна ополонка – йордань. Потім священик освячує воду , занурюючи в неї хрест. Вважається, що у день Водохреща вода у всіх водоймах і навіть у водопроводі стає святою.

Ще одна важлива традиція на Водохреще – купання в ополонці . Найвідважніші пірнають у крижану воду, щоб провести обряд очищення, змити з себе гріхи та оздоровитися. Однак помилково вважати, що якщо під час свята пірнути в ополонку, то гріхи самі змиються. Душу важливо також омити молитвою, покаянням та причастям.

Якщо немає можливості пірнути в ополонку, слід прийняти очищувальну ванну або постояти під душем . Це краще робити до світанку.

Існує прикмета: якщо людина прийме хрещення цього дня , то буде щасливою усе життя.

На Водохреще молодь здавна веселилася та розважалася: каталися на льоду, продовжували колядувати , обходили будинки та співали пісні, вітаючи одне одного.

Раніше ми публікували гороскоп на Водохрещений тиждень 17-23 січня для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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