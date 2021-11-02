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Що подарувати бухгалтеру: огляд цікавих презентів із фото та цінами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 листопада, 13:58
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До Дня бухгалтера залишається тиждень – саме час обрати тематичний, креативний, стильний, прикольний та корисний подарунок.
Що подарувати бухгалтеру: ідеї подарунків
Що подарувати бухгалтеру: ідеї подарунків / Фото: Колаж: Сьогодні

10 листопада в Україні та світі святкується Міжнародний день бухгалтера-2021. Тож усі бухгалтери, а також аудитори, економісти, фінансисти, рахівники, касири та інші фахівці зі сфери бухгалтерського обліку й аудиту готові приймати вітання та подарунки .

Що подарувати бухгалтеру? Перше, що спадає на думку – це гроші. Потрібний, хоч і нудний подарунок. Але навіть монети та купюри можуть виглядати по-різному, наприклад, шоколадними чи надійно запакованими так, що ніхто й не здогадається. Ми зібрали креативні, прикольні та стильні варіанти подарунків для бухгалтерів у їхнє професійне свято.

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Ідеї подарунків на День бухгалтера-2021

  • Планер бухгалтера

Помічник бухгалтера, 400 грн / Фото: prom.ua
Помічник бухгалтера, 400 грн / Фото: prom.ua

Цей практичний та наочний планер покликаний допомогти бухгалтеру краще організувати свій робочий час і хоч трохи розвантажити голову фахівця. Він містить календар, недатований планер на кожен день, нагадування про робочі звіти, блок нотаток для зберігання важливих даних.

  • Настінний годинник

Годинники настінні "Улюбленим бухгалтерам", 420 грн. / Фото: prom.ua
Годинники настінні "Улюбленим бухгалтерам", 420 грн. / Фото: prom.ua

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Щоб ваші бухгалтери всі встигали і ніколи не спізнювалися , подаруйте їм прикольний годинник. Він виготовлений із дерева, працює від пальчикової батареї, його можна кріпити на стіну. Можливо вибрати дизайн, розмір та колір.

  • Грошовий блокнот

Грошовий блокнот "500 гривень", 72 грн. / Фото: podarki-prikoly.com
Грошовий блокнот "500 гривень", 72 грн. / Фото: podarki-prikoly.com

Блокнот, що дуже реалістично оформлений під пачку грошей номіналом 500 гривень – прикольна ідея в якості презенту та доповнення до привітання у День бухгалтера. До того ж – символічна. Нехай гроші завжди водяться .

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  • Статуетка Геніальному бухгалтеру

Статуетка "Зоряний салют геніальному бухгалтеру", 72 грн. / Фото: podarki-prikoly.com
Статуетка "Зоряний салют геніальному бухгалтеру", 72 грн. / Фото: podarki-prikoly.com

Нагородіть свого найкращого та улюбленого бухгалтера статуеткою, яка так і називається – Геніальному бухгалтеру. Дивлячись на цей зірковий салют на своєму робочому столі, він згадуватиме чудове свято, і настрій підніметься .

  • Чашка з актуальним принтом

Чашка "Ти ж бухгалтер", 140 грн. / Фото: rozetka.com.ua
Чашка "Ти ж бухгалтер", 140 грн. / Фото: rozetka.com.ua

Куди ж у свято без такого банального подарунка , хоч він уже й десятий за ліком! Оригінальна чашка із приколом для улюбленого бухгалтера – це приємний сюрприз від усього колективу. Пити чай із такої чашки – одне задоволення, а веселий дизайн підкреслить стиль та підніме настрій.

  • Цукерки Найкращому бухгалтеру

Цукерки "Кращому бухгалтеру", 175 грн. / Фото: prom.ua
Цукерки "Кращому бухгалтеру", 175 грн. / Фото: prom.ua

Підсолодіть життя свого бухгалтера та зробіть приємний солодкий подарунок у його професійне свято. Ефектний шоколадний набір вагою 180 г оформлений у вигляді калькулятора включає 12 цукерок "Пташине молоко", а також сувенірну купюру та найкращі побажання.

  • Книга-сейф

Сейф "Книга", 495 грн. / Фото: prazdnik-shop.com.ua
Сейф "Книга", 495 грн. / Фото: prazdnik-shop.com.ua

Чудовий подарунок для близької людини, партнера з бізнесу чи колеги, який бажає надійно зберегти свої кошти та ювелірні прикраси вдома. Зовні книга зі схованкою, виготовлена із пластику та металу, нічим не відрізняється від інших екземплярів домашньої бібліотеки.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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