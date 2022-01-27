Що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022

Якщо ви шукаєте ідаї подарунку для своєї коханої, читайте наші корисні поради та надихайтеся на романтичні подвиги

Найкращий подарунок коханій дівчині на 14 лютого - увага, турбота та кохання / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

У чудову і радісну дату для всіх закоханих – 14 лютого, багато хто чекає на казку. І перед хлопцями постає актуальне питання: що подарувати коханій дівчині в День Святого Валентина, щоб це свято стало щасливим у житті пари і запам'яталося надовго.

Ми підібрали для вас цікаві ідеї та корисні поради подарунків для домосідок і шукачок пригод, ласунок і любительок комфорту – на всі випадки життя.

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Як привітати дівчину на День святого Валентина: лайфхаки

Лайфхак 1. Найромантичніший подарунок для дівчини

Що подарувати дівчині на 14 лютого / Фото: Unsplash

Яке ж свято обійдеться без квітів! Якщо ваша обраниця – натура романтична, вона обов'язково зрадіє букету яскравих гербер чи, наприклад, ніжних троянд. Ви можете самі з'явитися до неї з оберемком її улюблених квітів, а можете замовити доставку з кур'єром, але так, щоб вона ні про що не здогадалася завчасно – ось як здивувати дівчину на 14 лютого.

Лайфхак 2. Практичний подарунок для господині

Що подарувати дівчині на 14 лютого / Фото: Unsplash

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Ви любите пироги і плюшки, а вона із задоволенням вас ними балує? Порадуйте і ви кохану, підготувавши корисний подарунок на 14 лютого дівчині, який стане їй підмогою в кулінарії. Діапазон великий – від блендера до багатофункціонального кухонного комбайна. Тільки спочатку корисно придивитися, чого саме бракує вашій дівчині.

Лайфхак 3. Подаруйте дівчині тепло і затишок

Що подарувати дівчині на 14 лютого / Фото: Unsplash

День святого Валентина – свято гарячої любові, палких поцілунків і теплих обіймів. Але не забувайте, що зима ще в розпалі. І щоб ваша єдина ніколи не мерзла, презентуйте їй ніжний, м'який, приємний, легкий, теплий плед. Такий простий подарунок здатний відігріти не тільки замерзлі плечі, а й розтопити навіть найхолодніше серце – перевірено!

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Лайфхак 4. Солодка моя!

Що подарувати дівчині на 14 лютого / Фото: Unsplash

Ви закохані в ласунку? Відповідь на питання, що придумати на 14 лютого дівчині, очевидна. Ви ж напевно знаєте, від яких цукерок, шоколадок або тістечок починають блищати її очі. І тоді вже готуйте губи до вдячного поцілунку – солодкого у всіх сенсах!

Лайфхак 5. Найкращий презент для непосиди

Що подарувати дівчині на 14 лютого / Фото: Unsplash

Здоров'я дівчини – важлива річ, про яку необхідно піклуватися, причому вдвох. Якщо ваша кохана веде активний спосіб життя, подаруйте їй річ, яка стане в нагоді під час тренувань або прогулянок. Наприклад, фітнес-браслет допоможе контролювати не тільки подолані кілометри, але також сантиметри на талії і частоту ударів закоханого серця. Також будуть корисні гантелі, хулахуп, скакалка, еспандер або велотренажер.

Лайфхак 6. Тобі, моє золотце!

Що подарувати дівчині на 14 лютого / Фото: Unsplash

Прикрас багато не буває, тим більше у дівчини. А якщо подарунок ще й дорогоцінний – то його цінність підвищується в рази. Але навіть простенька біжутерія здатна підняти настрій будь-якій модниці і красуні. Радимо звернути увагу на шарми – мініатюрні знімні підвіски, які красиво виглядають на ланцюжку, на шнурку або на браслеті. Такий подарунок можна підносити на кожне свято – так ви створите ефектну колекцію для своєї коханої.

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