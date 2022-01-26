Що подарувати чоловікові на 14 лютого: варіанти від романтика до мачо

Завчасно ділимося лайфхаками із жінками: що можна подарувати коханому чоловіку на День усіх закоханих

Найкращий подарунок хлопцеві від дівчини у День святого Валентина - кохання та розуміння / Фото: Колаж: Сьогодні

День Святого Валентина, який настане 14 лютого, всі закохані чекають з особливим трепетом і нетерпінням. Адже це чудовий привід романтично провести час зі своєю половинкою, сказати слова любові, зробити приємний і незабутній сюрприз.

Ми вирішили зробити підмогу для жінок – порадимо, що подарувати коханому чоловікові 14 лютого.

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Як привітати чоловіка на День святого Валентина: лайфхаки

Лайфхак 1. Найкращий презент чоловіку-шопоголіку

Що подарувати чоловікові на 14 лютого / Фото: Unsplash

Якщо він сам не знає, чого хоче, а улюблене проведення часу – це прогулянки від бутіка до магазину (бувають і такі), то дівчині і поготів буде важко вгадати з подарунком. Але вихід є – подарунковий сертифікат на будь-який смак: у магазин одягу, гаджетів або розваг. Нехай ваш коханий сам вибере, що йому до душі.

Лайфхак 2. Іміджевий подарунок для стильного чоловіка

Що подарувати чоловікові на 14 лютого / Фото: Unsplash

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Якщо у вашого чоловіка тисяча і одна сорочка, подаруйте круті запонки або затискач для краватки, якщо він носить такі аксесуари. Курить? Для статусу йому підійде подарунок у вигляді дорогої сигари, фірмової запальнички або портсигара. Призначає зустрічі, проводить наради і днями безперервно пропадає в офісі? Презентуйте щоденник у хенд мейд палітурці, ручку брендової марки, годинник або чохол для ноутбука. Список можна продовжити, залежно від місця роботи чоловіка.

Лайфхак 3. Символічний подарунок для справжнього романтика

Що подарувати чоловікові на 14 лютого / Фото: Unsplash

День святого Валентина – найкращий привід саме для таких презентів. Ви можете висловити свої почуття до коханого в романтичному аксесуарі. Якщо ваш обранець носить прикраси у вигляді браслета або каблучки, подаруйте їх йому із гравіюванням або зрозумілим для вас обох символом. Чашка або футболка з вашими спільними фото – теж варіант.

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Лайфхак 4. Чуттєвий подарунок для тіла і душі

Що подарувати чоловікові на 14 лютого / Фото: Pexels

Тіло все гарненько відчує до мозку кісток, а душа злетить до хмар. Саме так і буде, якщо ви подаруєте чоловікові в День закоханих сеанс масажу, похід у лазню або сауну. Обов'язково складіть йому компанію і разом проведіть час із користю.

Лайфхак 5. Всі чоловіки – діти

Що подарувати чоловікові на 14 лютого / Фото: Unsplash

А тому ваш коханий напевно, як дитина, зрадіє черговий іграшці, нехай і дорослій. Це може бути на вибір будь-який гаджет для техніки або, наприклад, квадрокоптер. Якщо у вашого обранця ще не було такого девайса, він гарантовано надовго "зависне" з ним і в прямому, і в переносному сенсі слова.

Лайфхак 6. Діліть емоції на двох

Що подарувати чоловікові на 14 лютого / Фото: Unsplash

Хай пребуде з вами фантазія і не вичерпається на віки віків! Модний одяг або стильний аксесуар – справа чудова, але не одними речами наповнений світ. Подаруйте своєму обранцеві незабутні емоції. Один варіант – підтримайте його пристрасть, наприклад, до спорту і презентуйте сеанс у спортзалі. А інший – втіліть у життя те, про що він навіть не мріяв. Як щодо спільного польоту над містом або навіть стрибка з парашутом? Таке точно ніколи не забудеться.

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