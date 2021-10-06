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Що подарувати на День захисників і захисниць України-2021: ідеї подарунків з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 жовтня, 15:05
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Вибирайте корисні, креативні, модні, практичні і душевні подарунки на 14 жовтня для коханих захисників і захисниць.
Подарунки на День захисників і захисниць України 14 жовтня
Подарунки на День захисників і захисниць України 14 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня в Україні відзначається не одне, а відразу кілька важливих для держави свят. Це Покрова Пресвятої Богородиці, до якої також приурочений День українського козацтва. А також День захисників і захисниць України, який є державним святом.

Що подарувати захисникам і захисницям у свято, крім яскравих привітань і душевних побажань здоров'я, сили, миру і мудрості? Ми зібрали кілька цікавих ідей, чим можна здивувати і як порадувати чоловіків та жінок, чия професія пов'язана зі святом 14 жовтня.

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Ідеї подарунків на День захисників і захисниць України-2021

  • Термокружка

Термокружка "Герб", 390 грн / Фото: superpupers.com
Термокружка "Герб", 390 грн / Фото: superpupers.com

Термопосуд – чудовий подарунок для тепла у всіх сенсах, який зігріє душу своєю турботою, а тіло – напоєм . І якщо у холоди в термокружці відмінно зберігається гарячий чай чи кава, то влітку з неї можна пити крижаний мохіто.

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  • Патріотичний настінний годинник

Вініловий годинник "Моя Україна", 399 грн / Фото: superpupers.com
Вініловий годинник "Моя Україна", 399 грн / Фото: superpupers.com

Креативна прикраса для будь-якого житла, виготовлена з ретро-пластинки. Вініловий годинник із зображенням головних визначних пам'яток України виглядає дуже стильно і контрастно. А завдяки безшумному механізму, годинник зовсім не дратує звуками і бережє нерви коханим людям.

  • Скретч-карта України

Скретч-карта України My Map Ukraine, 350 грн / Фото: superpupers.com
Скретч-карта України My Map Ukraine, 350 грн / Фото: superpupers.com

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My Map Ukraine – наочна карта, путівник по Україні і просто мрія мандрівника. На ній відзначено безліч цікавих місць, які повинен відвідати кожен. У комплект окрім карти входять стікери, медіатор для стирання, фетр, кнопки, скотч для кріплення на стіну і надійний подарунковий тубус.

  • Тренажер для віджимань

Дошка для віджимань Foldable Push Up Board, 189 грн / Фото: riwex.com.ua
Дошка для віджимань Foldable Push Up Board, 189 грн / Фото: riwex.com.ua

Такий подарунок допоможе завжди бути в тонусі. Завдяки своїй компактності і легкості, універсальна дошка для віджимань Foldable Push Up Board дає можливість організувати особистий тренажерний зал у будь-якому місці. А кольорові підказки дозволяють закріпити ручки для вправ і опрацьовувати різні групи м'язів.

  • Оберіг

Срібна ладанка Покрова, 1090 грн / Фото: prom.ua
Срібна ладанка Покрова, 1090 грн / Фото: prom.ua

Ладанка – древній потужний натільний амулет, який вдягають для захисту від усього поганого . Нехай ваш захисник також буде під захистом. Подаруйте в свято Покрови Пресвятої Богородиці ладанку із зображенням Богоматері Заступниці. Вона завжди буде оберігати власника прикраси. А на зворотному боці оберега відображені слова молитви.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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