Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Що подарувати на Новий рік 2022 подрузі: огляд підходящих презентів із фото та цінами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 листопада, 16:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У розпал знижок Чорної п'ятниці підготувати новорічні подарунки вийде набагато дешевше, ніж в інші дні
Що подарувати подрузі на Новий рік 2022
Що подарувати подрузі на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У більшості магазинів та на Інтернет-майданчиках повним ходом йдуть розпродажі, пов'язані з Чорною п'ятницею. І хоча до Нового 2022 року залишається ще місяць, ви можете заздалегідь почати збирати подарунки коханим і близьким людям. Та ще й зробити це вигідніше, заощадивши за рахунок великих знижок.

Що подарувати найкращій подрузі на Новий рік? Хто, як не ви, краще за інших знає про всі її бажання, смаки та уподобання! Ми зібрали цікаві, прикольні і стильні варіанти подарунків для подруги до новорічних свят.

Реклама

Ідеї подарунків на Новий рік 2022 для подруги

  • Солодкий новорічний набір

Новорічний набір Spell Святковий, 295 грн. / Фото: rozetka.com.ua
Новорічний набір Spell Святковий, 295 грн. / Фото: rozetka.com.ua

Півкіло шоколадного щастя з 25% знижкою до 28 листопада. У подарунок входить коробка шоколадних цукерок "Трюфель асорті", плитка із солоною карамеллю, карамелізованими пластівцями та фундуком, а також баночка із солоною карамеллю з ваніллю. І все це в ефектній упаковці.

  • Фен

Фен Rowenta Powerline, 699 грн. / Фото: rozetka.com.ua
Фен Rowenta Powerline, 699 грн. / Фото: rozetka.com.ua

Реклама

Практичний подарунок, необхідний кожній жінці. Знижка 42% до 28 листопада . Потужний і компактний фен для сушіння волосся зі зручною насадкою та іонізацією, яка зменшує електризацію волосся. Фен має 6 налаштувань швидкості і температури, що дозволяє легко регулювати потік повітря і тепла для створення індивідуального вкладання.

  • Іменний набір

Іменний столовий набір, 369 грн. / Фото: imennye.com.ua
Іменний столовий набір, 369 грн. / Фото: imennye.com.ua

Подарунковий набір столових приладів із нержавіючої сталі, а також дзеркальця із лазерним гравіюванням під золото з ім'ям подружки або будь-яким іншим написом на ваше замовлення – незвичайний, але дуже приємний ексклюзивний сюрприз під ялинку.

Реклама
  • Набір для приготування глінтвейну

Подарунковий набір для приготування глінтвейну Love, 216 грн. / Фото: udivi-vseh.com.ua
Подарунковий набір для приготування глінтвейну Love, 216 грн. / Фото: udivi-vseh.com.ua

Чудовий подарунок для шанувальників глінтвейну з 10% знижкою. Тепер у вас з'явиться ще один привід вчергове заглянути до подружки в гості у холодну погоду. Адже ніщо не зігріє краще, ніж гарячий келих ароматного глінтвейну з улюбленими прянощами у приємній компанії.

  • Подарунковий набір

Подарунковий набір "Для найчарівнішої подруги", 629 грн. / Фото: dostavka-schastya.com
Подарунковий набір "Для найчарівнішої подруги", 629 грн. / Фото: dostavka-schastya.com

Якщо ви не визначилися з подарунком і не впевнені, що більше підійде – косметика чи солодощі , подаруйте відразу все! Для цього виробники підготували подарункові набори з сюрпризом, які включають і смакоту з горіхами та шоколадом, а також засоби догляду за обличчям і тілом.

  • Чекова книжка для подруги

Чекова книжка на 30 сертифікатів, 100 грн. / Фото: prom.ua
Чекова книжка на 30 сертифікатів, 100 грн. / Фото: prom.ua

Прикольний і креативний подарунок подружці – це надати їй унікальні можливості на чудові пригоди та виконання її заповітних бажань. Книга включає "чеки" на майстер-класи, піжамну вечірку, парки атракціонів, відео для TikTok та безліч інших бажань, всього 30 варіантів, як весело і незабутньо провести час.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти