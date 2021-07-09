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Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
9 липня, 15:52
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Очікуваний жінкою подарунок часто пов'язаний з її датою народження і знаком зодіаку, який їй покровительствує
Подарунки отримувати люблять всі
Подарунки отримувати люблять всі / Фото: Pixabay

Отримувати подарунки люблять всі. Та тільки правильно обрати їх виходить не завжди. Адже так хочеться, щоб ваш подарунок оцінили. Добре, якщо ви знаєте жінку давно, і її хобі і пристрасті для вас не секрет. Але що робити, якщо ви познайомилися нещодавно, а привід зробити подарунок, наприклад, вже завтра.

Цікаво, що очікуваний жінкою подарунок часто пов'язаний з її датою народження. Ось що вона хоче отримати згідно свого знаку зодіаку:

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Овен

Емоції
Емоції / Фото: Unsplash

Дівчина-Овен не хоче намисто, вона хоче пригод. Подарунком для неї буде те, що вона зможе випробувати, а не носити. Вона зрадіє квиткам на концерт, подорожі, походу на спортивний захід або пікнік на природі.

Телець

Романтика
Романтика / Фото: Unsplash

Жінка-Телець любить романтику, а ще вона любить розкіш. Щоб закохати її в себе, їй треба дати те, що виділяє вишуканість. Візьміть її в химерний ресторан, де вона зможе з'явитися в сексуальній сукні, подаруйте дорогу пляшку вина або красиві квіти. Дайте їй щось, чим вона буде вражена.

Близнята

Інтелект
Інтелект / Фото: Unsplash

Ця жінка дуже товариська, тому сама не раз скаже про бажаний подарунок. Вона не буде проти цікавої книги, квитків в інше місто чи країну або грошової суми – тоді вона зможе сама обрати собі подарунок. Близнята оцінять будь-який подарунок, який матиме сенс і піде на користь.

Рак

Хазяйновитість
Хазяйновитість / Фото: Unsplash

Жінка-Рак любить свою сім'ю і друзів, а також любить залишатися вдома. Як не банально, але найкращий подарунок для неї – це домашній затишок. Класичний фільм в обнімку на дивані і гаряче какао, і вона буде щаслива.

Лев

Розкіш
Розкіш / Фото: Unsplash

Жінка під знаком Лева любить коштовні речі, які вона зможе продемонструвати всім своїм численним друзям. Вона не закохається в чоловіка, який подарує їй поцілунок на свято, їй хочеться чогось відчутного і за можливості іміджевого. Можливо, вам доведеться порушити свій бюджет, але жінка-Лев варта того.

Діва

Увага
Увага / Фото: Unsplash

Діва віддасть перевагу милому, практичному, а не коштовному подарунку. Вона хоче щось вдумливе і корисне. Вона зрадіє будь-якому знаку уваги. Така жінка навіть може сказати, що взагалі не потребує подарунку, і це буде правдою.

Терези

Витонченість
Витонченість / Фото: Unsplash

Жінка знаку Терези любить виглядати вишукано. Їй можна подарувати щось, що вона зможе вдягнути на побачення з вами. Не забудьте про комплімент, коли вона зробить це.

Скорпіон

Подив
Подив / Фото: Unsplash

Жінка-Скорпіон любить бути загадкою, тому вона безумовно не повідомить про бажаний подарунок. Вона хоче подивитися, який подарунок ви зробите їй самостійно, без підказок і тиску. Намагайтеся вигадати для жінки цього таємничого знаку подарунок, якого вона не очікує.

Стрілець

Новизна
Новизна / Фото: Unsplash

Найбільше ця жінка любить подорожувати і пізнавати нове, тому їй підійде будь-який подарунок, який допоможе їй дістатися чергового захопливого місця, або ж книга, тематика якої їй ще не знайома.

Козоріг

Практичність
Практичність / Фото: Unsplash

Жінка-Козоріг стримана і невибаглива. Її не потрібно змітати з ніг романтичними червоними трояндами і полуницею в шоколаді. Вона хоче подарунок, який зможе використовувати і використовувати часто, а не той, що зникне за одну мить.

Водолій

Оригінальність
Оригінальність / Фото: Unsplash

Жінка цього знаку – оригінальна інтелектуалка. Їй варто подарувати щось, що буде стимулювати її розум. Цією річчю може бути книга, інтелектуальна гра або щось зовсім незвичайне.

Риби

Чуттєвість
Чуттєвість / Фото: Unsplash

Жінка-Риби відрізняється надзвичайною чуйністю. Вона оцінить подарунок, який викличе в ній почуття. Це може бути дрібниця на шталт листівки зі значимим вітанням, свіжий букет квітів або щось, зроблене вручну, – їй сподобається будь-який творчий подарунок, в який ви вкладаєте душу.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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