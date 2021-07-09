Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Отримувати подарунки люблять всі. Та тільки правильно обрати їх виходить не завжди. Адже так хочеться, щоб ваш подарунок оцінили. Добре, якщо ви знаєте жінку давно, і її хобі і пристрасті для вас не секрет. Але що робити, якщо ви познайомилися нещодавно, а привід зробити подарунок, наприклад, вже завтра.
Цікаво, що очікуваний жінкою подарунок часто пов'язаний з її датою народження. Ось що вона хоче отримати згідно свого знаку зодіаку:
А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Овен
Дівчина-Овен не хоче намисто, вона хоче пригод. Подарунком для неї буде те, що вона зможе випробувати, а не носити. Вона зрадіє квиткам на концерт, подорожі, походу на спортивний захід або пікнік на природі.
Телець
Жінка-Телець любить романтику, а ще вона любить розкіш. Щоб закохати її в себе, їй треба дати те, що виділяє вишуканість. Візьміть її в химерний ресторан, де вона зможе з'явитися в сексуальній сукні, подаруйте дорогу пляшку вина або красиві квіти. Дайте їй щось, чим вона буде вражена.
Близнята
Ця жінка дуже товариська, тому сама не раз скаже про бажаний подарунок. Вона не буде проти цікавої книги, квитків в інше місто чи країну або грошової суми – тоді вона зможе сама обрати собі подарунок. Близнята оцінять будь-який подарунок, який матиме сенс і піде на користь.
Рак
Жінка-Рак любить свою сім'ю і друзів, а також любить залишатися вдома. Як не банально, але найкращий подарунок для неї – це домашній затишок. Класичний фільм в обнімку на дивані і гаряче какао, і вона буде щаслива.
Лев
Жінка під знаком Лева любить коштовні речі, які вона зможе продемонструвати всім своїм численним друзям. Вона не закохається в чоловіка, який подарує їй поцілунок на свято, їй хочеться чогось відчутного і за можливості іміджевого. Можливо, вам доведеться порушити свій бюджет, але жінка-Лев варта того.
Діва
Діва віддасть перевагу милому, практичному, а не коштовному подарунку. Вона хоче щось вдумливе і корисне. Вона зрадіє будь-якому знаку уваги. Така жінка навіть може сказати, що взагалі не потребує подарунку, і це буде правдою.
Терези
Жінка знаку Терези любить виглядати вишукано. Їй можна подарувати щось, що вона зможе вдягнути на побачення з вами. Не забудьте про комплімент, коли вона зробить це.
Скорпіон
Жінка-Скорпіон любить бути загадкою, тому вона безумовно не повідомить про бажаний подарунок. Вона хоче подивитися, який подарунок ви зробите їй самостійно, без підказок і тиску. Намагайтеся вигадати для жінки цього таємничого знаку подарунок, якого вона не очікує.
Стрілець
Найбільше ця жінка любить подорожувати і пізнавати нове, тому їй підійде будь-який подарунок, який допоможе їй дістатися чергового захопливого місця, або ж книга, тематика якої їй ще не знайома.
Козоріг
Жінка-Козоріг стримана і невибаглива. Її не потрібно змітати з ніг романтичними червоними трояндами і полуницею в шоколаді. Вона хоче подарунок, який зможе використовувати і використовувати часто, а не той, що зникне за одну мить.
Водолій
Жінка цього знаку – оригінальна інтелектуалка. Їй варто подарувати щось, що буде стимулювати її розум. Цією річчю може бути книга, інтелектуальна гра або щось зовсім незвичайне.
Риби
Жінка-Риби відрізняється надзвичайною чуйністю. Вона оцінить подарунок, який викличе в ній почуття. Це може бути дрібниця на шталт листівки зі значимим вітанням, свіжий букет квітів або щось, зроблене вручну, – їй сподобається будь-який творчий подарунок, в який ви вкладаєте душу.
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