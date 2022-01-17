Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚨 Суд над Порошенком 😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Шкідники рослин

Авто взимку

Мотивуючі листівки

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Що таке Місяць без курсу

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 19:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ці періоди називаються Місяць без курсу, а також їх називають періодами "холостого Місяця"

В астрології вважається, що періоди, коли Місяць залишає черговий знак Зодіаку, закінчуючи в ньому взаємодію з планетами – але ще не встигає увійти до наступного, є несприятливими, щоб мріяти, будувати плани та розпочинати великі та складні справи. Мрії не здійсняться, а справи можуть піти не так, як ви думали.

Також у ці періоди несприятливо надсилати листи, подавати заяви, підписувати договори, займатися реєстрацією підприємства, шлюбу, позичати гроші та просити у борг. Періоди місяця без курсу погані для хірургічних операцій. Для всього іншого вплив Місяця без курсу є нейтральним.

Реклама

Місяць дуже швидко рухається Зодіаком, один знак проходить протягом 2 – 3 днів. Відповідно, раз на 2 – 3 дні починається черговий період Місяця без курсу, який триває від кількох годин до доби, а іноді й довше.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
17 — 23 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти