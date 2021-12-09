День Андрія Первозваного-2021: цікаві ритуали і ворожіння

Досі в Україні в ніч проти дня Андрія Первозваного дівчата ворожать

День Андрія Первозванного: ритуали та ворожіння / Фото: Колаж: Сьогодні

13 грудня святкують День Андрія Первозваного. Це християнське свято, але про дохристиянське походження цього дня говорить передовсім те, що це традиційний період для ворожінь.

День Андрія Первозваного: ритуали

Традиційно в день Андрія Первозваного увечері збираються хлопці та дівчата грати в калиту. Калита – великий корж із білого борошна з діркою посередині, її печуть дівчата.

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Калиту прив'язують до кінця мотузки, перекинутої через сволок на такій висоті, щоб хлопець зубами міг її дістати, та й то добре підстрибнувши. Другий кінець мотузки тримає в руці найспритніший і найвеселіший хлопець. Цього вечора він – "пан Калитинській" і охороняє калиту.

До нього верхи на коцюбі по черзі під'їжджають інші хлопці ("пани Коцюбинські") і, після нетривалої розмови, намагаються, підстрибнувши, зубами ухопити калиту. При цьому "Калитинській" підсмикує калиту вгору, не даючи вкусити коржа.

День Андрія Первозваного: ворожіння

У День Андрія Первозваного, як і в день святої Катерини, дівчата ворожать про своїх суджених. Традиційно ворожать тільки дівчата або жінки. До і після ворожіння треба мовчати, поки не настане ранок.

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Ворожіння на перехресті

Опівночі треба вийти на перехрестя, задумати бажання про судженого, намалювати навколо себе коло і прислухатися до звуків навкруги. Якщо почуєте спів або сміх – скоро вийдете заміж, якщо плач або лайку – будете сидіти в дівках і проливати сльози.

Ворожіння на Андрія – імена на папірцях

Дівчатам знадобиться таз із водою, горіхова шкаралупа, невеликі аркуші паперу з чоловічими іменами і недогарок свічки. У шкаралупі необхідно закріпити свічку, запалити її і встановити посередині таза. На його краях розмістити аркуші з іменами і чекати, до якого з них попливе "човник" зі свічкою. В результаті можна дізнатися ім'я майбутнього чоловіка.

Ворожіння на книжці

Беремо товсту книгу і промовляємо вголос запитання. Потім навмання називаємо сторінку і рядок і читаємо, що там написано. Намагаємося зрозуміти, як воно відповідає на запитання.

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Ворожіння на Андрія – коли зустріч із судженим

У ніч на Андрія Первозванного потрібно, примовляючи "Суджений-ряджений, прийди і витрись", вивісити за вікном білий рушник. Якщо на ранок він буде вологим, значить, у новому році відбудеться зустріч із коханим і весілля.

Ворожіння на воду і міст

Лягаючи спати, дівчина говорить: "Хто мій суджений, хто мій ряджений – той пити мені дасть". Суджений уві сні й подає пити. Традиційно хорошим знаком вважається, якщо хлопець, який прийде уві сні, переведе дівчину через міст над річкою.

Ворожіння з вишневою гілкою

Перед тим як зірвати гілку, потрібно підійти до дерева, з повагою до нього звернутися і попросити дозволу взяти гілку для ворожіння. Якщо гілка розквітне до Різдва і буде потім ще поповнюватися новими квітами, це віщує щасливе заміжжя, вдалий шлюб, поповнення в сім'ї.

Ворожіння із дзеркалом

Вважається, що ворожіння з дзеркалом найстрашніше. Для ворожіння беруть два дзеркала, бажано рівної величини, та встановлюють одне проти одного й освітлюють двома свічками. Дзеркала потрібно поставити або притулити так, щоб утворився довгий дзеркальний коридор, осяяний вогнями. І ось в кінці цього коридору й повинен з'явитися суджений; правда, дивитися доводиться іноді дуже довго.

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