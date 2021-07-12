День ангела Петра і Павла: привітання з іменинами

12 липня відзначають свій День ангела Петро і Павло. Якщо у вас є рідні, друзі або знайомі, названі на честь апостолів Петра і Павла, обов'язково надішліть їм гарні, добрі і душевні привітання з Днем ангела.
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Значення імені Павло трактується як "маленький", "молодший". Власник цього імені – людина поступлива, чуйна, доброзичлива і високоморальна.
Петро розшифровується як "камінь" або "скеля". Таких людей відрізняє твердість характеру, впевненість в собі, підвищене самолюбство і вимогливість.
На День ангела Петра і Павла ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі і щирі вітання з іменинами у віршах і прозі.
Добрі побажання на День ангела Павла в прозі
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Дорогий Павле, я тебе вітаю і хочу побажати з легкістю долати будь-який рубіж до гідної і великої мети, жити з щирою любов'ю в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі і славитися великим успіхом.
Красиві привітання Павлу з Днем ангела в віршах
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Поздравляю тебя, Паша,
Пусть сбудутся мечты твои
И льется счастье полной чашей,
Желаю искренней любви,
Здоровья много и удачи,
Только цветного настроения,
Чтоб становился ты богаче,
В карьере ждут пусть продвижения!
Філософські побажання на День ангела Павла
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Дорогой наш, милый Павел!
Ты всегда делами славен.
Поздравляем мы тебя,
С уваженьем и любя!
Пусть здоровье процветает,
И дела преуспевают,
Прибыль с каждым днем растет,
И в любви всегда везет!
Поздравляем тебя нежно,
Будь всегда ты безмятежным,
Радостным, счастливым будь,
И про нас не позабудь!
День ангела Петра: прикольні побажання
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Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
Найкрасивіше привітання з іменинами Петра у віршах
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Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.
Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.
Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.
День ангела Петра: найкраще побажання в прозі
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Дорогий Петре, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати непереможного здоров'я і оптимізму душі, впевненості в своїх силах і активної діяльності, чудових успіхів і неймовірного щастя в житті, великої удачі і безсумнівного кохання.
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