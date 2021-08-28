День авіації України: привітання в картинках, прозі і віршах

Сьогодні в Україні відзначається День авіації в 2021 році. Вітаємо всіх авіаторів з професійним святом.

З Днем авіації України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 серпня, крім церковного дня Успіння Пресвятої Богородиці, в Україні відзначається професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту – День авіації .

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Традиційно він проводиться в останню суботу серпня і в 2021 році випадає на 28-ме число.

Ми підготували для вас красиві привітання у віршах і прозі, оригінальні картинки і листівки з Днем української авіації-2021.

День авіації в Україні: привітання в прозі

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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято – день авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети і посадки будуть легкими, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою і усмішок у свято і завжди!

З Днем авіації України / Фото: Колаж: Сьогодні

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Вітаю з Днем авіації України. Бажаю завжди злітати з доброю надією і повертатися з виконаної мрією. Нехай кожен день буде святом. Нехай вистачає сил, завзяття, впевненості й ентузіазму нести гідну службу в авіації.

З Днем авіації України / Фото: Bipbap

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Україна, вітаю з Днем авіації та щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій і удачу, нехай кожна мить буде щасливою, нехай серце завжди зберігає добру надію і любов до рідних.

З Днем авіації України / Фото: Bipbap

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Ти париш у небесах, забуваючи про земні проблеми, насолоджуєшся безмежним небом і зірками в темряві. Зазнавши це почуття, захочеться відчути його знову і знову. Нехай це бажання збувається завжди – чистого неба, потужних машин!

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З Днем авіації України / Фото: Bipbap

День авіації України-2021: привітання у віршах

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Пускай взмывают в воздух самолеты,

И исчезают в голубой дали,

Ведь можно полететь воздушным флотом

Из Украины – хоть в любой конец Земли!

З Днем авіації України / Фото: Bipbap

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Вы словно птицы меж облаков,

И не боитесь не туч, не ветров.

Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,

Никто не пройдет мимо вас просто так.

И мы вам желаем здоровья и счастья,

Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,

И пусть не покинут ни разу вас силы,

С днем авиации вас Украины!

З Днем авіації України / Фото: Bipbap

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Спокойно в небе всегда будет,

Ведь асы наши на посту.

С Днем украинской авиации я поздравляю,

Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,

Развитие в стране берет.

Чтоб каждый летчик бывал счастлив,

Достаток к каждому пускай придет.

Дивіться відео військового параду в День Незалежності України:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.