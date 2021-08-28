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День авіації України: привітання в картинках, прозі і віршах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 серпня, 12:54
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Сьогодні в Україні відзначається День авіації в 2021 році. Вітаємо всіх авіаторів з професійним святом.
З Днем авіації України
З Днем авіації України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 серпня, крім церковного дня Успіння Пресвятої Богородиці, в Україні відзначається професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту – День авіації .

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Традиційно він проводиться в останню суботу серпня і в 2021 році випадає на 28-ме число.

Ми підготували для вас красиві привітання у віршах і прозі, оригінальні картинки і листівки з Днем української авіації-2021.

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День авіації в Україні: привітання в прозі

***

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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято – день авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети і посадки будуть легкими, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою і усмішок у свято і завжди!

З Днем авіації України
З Днем авіації України / Фото: Колаж: Сьогодні

***

Вітаю з Днем авіації України. Бажаю завжди злітати з доброю надією і повертатися з виконаної мрією. Нехай кожен день буде святом. Нехай вистачає сил, завзяття, впевненості й ентузіазму нести гідну службу в авіації.

З Днем авіації України
З Днем авіації України / Фото: Bipbap

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***

Україна, вітаю з Днем авіації та щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій і удачу, нехай кожна мить буде щасливою, нехай серце завжди зберігає добру надію і любов до рідних.

З Днем авіації України
З Днем авіації України / Фото: Bipbap

***

Ти париш у небесах, забуваючи про земні проблеми, насолоджуєшся безмежним небом і зірками в темряві. Зазнавши це почуття, захочеться відчути його знову і знову. Нехай це бажання збувається завжди – чистого неба, потужних машин!

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З Днем авіації України
З Днем авіації України / Фото: Bipbap

День авіації України-2021: привітання у віршах

***

Пускай взмывают в воздух самолеты,
И исчезают в голубой дали,
Ведь можно полететь воздушным флотом
Из Украины – хоть в любой конец Земли!

З Днем авіації України
З Днем авіації України / Фото: Bipbap

***

Вы словно птицы меж облаков,
И не боитесь не туч, не ветров.
Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,
Никто не пройдет мимо вас просто так.

И мы вам желаем здоровья и счастья,
Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,
И пусть не покинут ни разу вас силы,
С днем авиации вас Украины!

З Днем авіації України
З Днем авіації України / Фото: Bipbap

***

Спокойно в небе всегда будет,
Ведь асы наши на посту.
С Днем украинской авиации я поздравляю,
Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,
Развитие в стране берет.
Чтоб каждый летчик бывал счастлив,
Достаток к каждому пускай придет.

Дивіться відео військового параду в День Незалежності України:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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