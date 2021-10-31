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День автомобіліста: найкращі картинки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
31 жовтня, 05:40
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31 жовтня ми відзначаємо професійне свято автомобілістів та шляховиків: вітаємо з Днем автомобіліста-2021
З Днем автомобіліста: картинки та привітання
З Днем автомобіліста: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Не Геловіном єдиним! Сьогодні, 31 жовтня, окрім демонічного дня нечистої сили, настало ще й свято людей, які не уявляють свого життя без машини.

Не забудьте привітати з цим днем усіх любителів та професіоналів своєї справи. А ми зібрали для вас красиві, позитивні та радісні привітання з Днем автомобіліста, ефектні листівки, картинки, вірші та побажання.

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Вітання з Днем автомобіліста у віршах

***

Пусть легкой и радостной будет дорога,
Пусть ждут возвращения в дом у порога,
Пусть светит зеленый везде и всегда,
В маршруте обходит любая беда!
Пусть конь ваш железный забудет усталость,
Пусть Ангел отводит любую опасность,
Пусть все, кто имеют авто и права,
С пути не свернут ни за что, никогда,
Всегда достигают всех целей маршрутов,
Чтоб было приветливым каждое утро!

Вітання з Днем автомобіліста: світлі листівки / Фото: pinterest
Вітання з Днем автомобіліста: світлі листівки / Фото: pinterest

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***

Я вас, коллега, поздравляю
С Днем автомобилиста.
Везде и всюду вам желаю
Доехать очень быстро.

Пусть легким будет путь всегда,
Не подведет машина,
И не найдется никогда
Волнению причина!

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Найкращі картинки та вірші у День автомобіліста / Фото: pinterest
Найкращі картинки та вірші у День автомобіліста / Фото: pinterest

***

Ты тот, кто дня не мыслит
Без верного руля.
С днем автомобилиста
Тебя поздравлю я.

В пути пусть не пугают
Ухабы, лед и грязь,
А светофор сияет
Зеленым каждый раз!

Вітання з Днем автомобіліста: картинки та побажання / Фото: pinterest
Вітання з Днем автомобіліста: картинки та побажання / Фото: pinterest

***

Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!

Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Дружбы, радостей, побед.
Пусть горит зеленый свет.

З Днем автомобіліста: листівки / Фото: pinterest
З Днем автомобіліста: листівки / Фото: pinterest

День автомобіліста: вітання у прозі

***

Вітаю із Днем автомобіліста! Нехай машина завжди буде на ходу, а в житті будуть повороти тільки на краще. Бажаю впевненості за кермом, успіху у будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі та щастя у кожному дні.

Листівки на День автомобіліста / Фото: pinterest
Листівки на День автомобіліста / Фото: pinterest

***

З Днем автомобіліста! Бажаю гладких доріг, цікавих попутників, адекватних учасників дорожнього руху, зелених світлофорів, терпіння, поваги, дотримання правил, доброчесних правоохоронців. Нехай зручними і безпечними будуть ваші авто.

***

Дорогі водії! Вітаю вас із Днем автомобіліста! Нехай і дорога, і весь життєвий шлях будуть рівними та гладкими, без вибоїн та ям. Будьте обережні в дорозі, адже на вас дуже чекають удома. Зі святом!

Раніше ми розповідали, що подарувати автолюбителю на День автомобіліста.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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