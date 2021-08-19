День прапора: дата, історія і традиції

Щороку напередодні Дня Незалежності українці відзначають одне з найважливіших свят – День прапора. Повністю це свято називається День Державного прапора України.
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День прапора України: дата
День українського прапора відзначається щороку 23 серпня. На загальнодержавному рівні свято встановлене указом президента України Леоніда Кучми 2004 року.
День прапора України: історія
- Першим задокументованим використанням жовтого і синього кольорів був герб Львівської землі. У Грюнвальдській битві 1410 року проти хрестоносців билися і підрозділи, сформовані на землях, що входять до сучасної України.
- У XVI-XVII століттях запорізькі козаки використовували хоругви різних кольорів, проте з XVIII століття стали використовувати переважно жовто-блакитні.
- Деякі дослідники вважають відправною точкою розвитку нинішнього національного прапора України 1848 рік, коли під час революції в Австрійській імперії Головною руською радою у Львові вперше був використаний жовто-синій прапор.
- У 1918 році офіційним прапором нової української держави став прапор з таким порядком смуг: зверху розташовувалася синя, внизу – жовта.
- Раніше День прапора святкували тільки в Києві. Столиця відзначала це свято раніше 24 серпня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською міськадміністрацією.
- 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України своєю постановою фактично надав синьо-жовтому полотнищу статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військовослужбовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН.
- 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову, в якому описано, що Державний прапор України "являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3".
- 23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священиком Петром Бойком. Саме до цієї події і прив'язаний указ президента України Леоніда Кучми, про який говорилося вище.
- Пізніше президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.
День прапора України: традиції
На честь свята українського прапора здійснюється комплекс урочистих заходів, зокрема проведення щороку 23 серпня о 9:00 офіційної церемонії підняття Державного прапора України в обласних і районних центрах, інших населених пунктах України за участю діячів науки і культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій.
Звичайні громадяни та діаспора, підприємства, державні установи та організації вивішують Державний прапор України.
День прапора України: значення
Державний прапор України – офіційний державний символ України (поряд з гербом і гімном), а також один з національних символів українців.
Згідно з популярною сучасною інтерпретацією, жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій – ясне небо над ними. Український прапор уособлює одвічне прагнення народу до миру, праці, краси і багатства рідної землі.
Існують і інші трактування значення національного прапора України – символ двох головних стихій: води і вогню.
З релігійної точки зору синій колір – Божа сила, а жовтий – це віра.
Існує ще й сакральна версія тлумачення колірної гами, відповідно до якої жовтий позначає сонячне, вогненне і творчо-активне божественне начало, а синій – щось консервативне, пасивне, що вимагає активізації. Але це не дуже популярні значення кольорів українського прапора.
До речі, серед прапорів слов'янських країн тільки український і боснійський не мають червоного кольору.
День прапора України: легенди
Легенда передає, що кольори нинішнього українського прапора з'явилися завдяки ще трипільцям під час Великого переселення народів.
Інша легенда розповідає, що синьо-жовтий прапор подарувала українцям Галичини австрійська імператриця.
Згідно з деякими твердженнями, нинішній варіант прапора неправильний, адже спочатку жовта смуга була зверху, а синя – знизу, що, на відміну від нинішнього варіанту, повністю відповідало законам геральдики.
І таких переказів і точок зору ще чимало, і всі вони мають прихильників і противників.
Дивіться відео про святкування Дня прапора України минулого року
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