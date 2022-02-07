День Григорія Богослова-2022: історія та значення свята

Святому Григорію Богослову моляться про дарування сили святої проповіді і просять вказати правильний вихід зі складної ситуації.

День святителя Григорія Богослова: історія та значення свята / Фото: wikipedia.org, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 лютого, слідом за днем блаженної Ксенії Петербурзької, християни шанують Григорія Богослова – архієпископа, вчителя, святителя, який присвятив життя захисту християнства та його поширенню на землі. І католики, і православні називали святого Григорія одним із прабатьків християнства поряд з Іоанном Златоустом та Василем Великим.

Яка історія свята, чим відомий святий Григорій , про що моляться святителю і чому його називають Богословом, дізнайтесь у нашій статті.

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Житіє Григорія Богослова

Григорій народився приблизно у 325 році в Аріанзі . Він здобув гарну освіту, займався вивченням богослов'я, багато часу проводив на самоті, у роздумах про Бога і молитви.

Відомо, що Григорій Богослов вів суворий подвижницький спосіб життя : ходив босоніж, мав лише один застарілий одяг, спав на голій землі або на ложі із гілок, укрившись рубищем; харчувався хлібом і овочами та пив лише воду, в яку іноді додавав трохи оцту.

Під час навчання в Афінах познайомився зі святим Василем Великим . Протягом життя Григорій часто проводив час у монастирі Василя для дослідження Писання. Там він створив свої унікальні рукописи, які не втратили актуальності і в наш час. Спадщина святого Григорія складається з 243 послань, 507 духовних віршів та 45 проповідей.

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Григорія було обрано на престол архієпископа у Константинополі . Він вів активну боротьбу з аріанами, захищаючи основи православної віри, за що потрапляв під переслідування та гоніння. Вселенська Церква оцінила його богословські послання і назвала святителя Григорія Богословом Великим .

Про що моляться Григорію Богослову

Священики, богослови та прості віруючі моляться біля ікони Григорія Великого про те, щоб їм була дарована сила проповідувати та нести слово Боже до людей.

Святий Григорій / Фото: Wikipedia

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Також Богослову моляться:

про розуміння основ віровчення;

перед початком нового будівництва;

при вході на нове місце проживання;

про зцілення душі й тіла;

запитують про правильний вихід із складної ситуації;

просять про зміцнення віри та захист від хибних християнських вірувань.

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