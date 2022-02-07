День Григорія Богослова-2022: тематичні картинки та красиві привітання

Вітаємо з Днем святителя Григорія Богослова і бажаємо зробити багато добрих та безкорисливих справ

День святителя Григорія Богослова: красиві вітання та картинки / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 лютого – чергове церковне свято. Християни відзначають день Григорія Богослова , якого називали одним із батьків християнства.

Обов'язково привітайте рідних, друзів та близьких людей зі святом, побажайте їм добра, щирості, радості та, звичайно, щастя. А якщо у вас є знайомі на ім'я Григорій , адресуйте їм вітання з днем ангела, адже вони сьогодні іменинники.

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Ми зібрали для вас найкращі картинки та вітальні листівки , а також вірші й побажання у прозі на День Григорія Богослова.

З Днем святителя Григорія Богослова: найкращі вітання у віршах

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Девиз Григория по жизни –

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает нас удачей,

С ним есть о чем поговорить.



Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

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День святителя Григорія Богослова: вітальні картинки / Фото: pinterest

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Я с Днем Григория святого

Хочу поздравить вас сейчас,

Пусть отойдут мирские страсти

И не тревожат в этот час.

Добра, любви и веры чистой,

Достойно и открыто жить,

Иметь лишь искренние мысли

И свято Господу служить.

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День святителя Григорія Богослова: картинки та привітання / Фото: pinterest

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С праздником тебя, Григорий,

Радости желаю море,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

З днем Григорія Богослова: вітання та листівки / Фото: pinterest

День святителя Григорія Богослова: ефектні вітання у прозі

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Вітаю із днем святителя Григорія Богослова! У цей святий день нехай чистими будуть ваші помисли, нехай радістю і світлом наповнюється душа, нехай мудрими будуть слова та думки, нехай буде любов у серці і блаженство збережеться у вашому житті!

З днем святителя Григорія Богослова: вітальні листівки / Фото: pinterest

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У день святителя Григорія бажаю вам неймовірного щастя, наповненості життя великими успіхами, добрими вчинками, щирим коханням, міцною дружбою, плідною роботою та веселим відпочинком.

Поздоровлення з днем святителя Григорія Богослова: яскраві картинки / Фото: pinterest

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У день Григорія Богослова хочу побажати миру в домі та в усьому світі, щирих молитов і Божої благодаті, правильних слів та мудрих думок, здійснення найкращих бажань, благополуччя в сім'ї, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні.