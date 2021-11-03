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День Казанської ікони Божої Матері-2021: що можна і не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 листопада, 16:52
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Завтра православні святкують Казанську ікону Божої Матері: дізнайтесь про головні традиції та заборони дня
День Казанської ікони Божої Матері: головні традиції
День Казанської ікони Божої Матері: головні традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Осіннє святкування Казанської ікони Божої Матері припадає на 4 листопада. Це один із особливо значущих і шанованих чудотворних образів Богоматері з Немовлям у православних.

Казанську ікону Богородиці називали покровителькою жінок та дітей, а сам день – "бабським святом". Це пов'язували з тим, що першою чудотворний образ побачила маленька дівчинка, якій уві сні з'явилася Пречиста Діва і вказала місце, де лежить втрачена святиня.

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Що можна робити у День Казанської ікони Божої Матері

У свято добре піти до церкви та помолитися. Прохання Богородиці стосуються багатьох важливих для людей тем: зцілення від хвороб, запобігання лихам та пожежам, захист від ворогів, урожай, благословення на весілля, зачаття та народження дітей, сімейне благополуччя.

Здавна 4 листопада вважалося дуже гарною датою для весіль. Люди вірили, що шлюби, укладені цього дня, будуть міцними, дружними та вірними, бо сама Божа Матір благословляє молодих на подружжя та щасливе сімейне життя.

У народі помітили, що дощ у день Казанської ікони Божої Матері принесе родючість і багатий урожай наступного року.

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День Казанської ікони Божої Матері: що не можна робити

  • у церковне свято, присвячене такій значущій іконі, у жодному разі не можна лаятись, з'ясовувати стосунки, сваритися та скандалити;
  • не можна погано думати, засуджувати, заздрити та відгукуватися про людей: колег, знайомих, друзів, а тим більше – про рідних і близьких;
  • не потрібно зловживати спиртними напоями, навіть у свято;
  • не можна займатися серйозною та брудною домашньою роботою: прати, прибирати, шити, вишивати, пиляти, рубати, копати тощо;
  • не варто цього дня розпочинати нові справи;
  • краще не їхати нікуди з дому, особливо в далеку дорогу;
  • не бажано позичати гроші;
  • у жодному разі не можна відмовляти комусь у проханні.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у листопаді-2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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