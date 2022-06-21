День літнього сонцестояння-2022: що не можна робити

Сьогодні, 21 червня настав найдовший день у році – День літнього сонцестояння . Це час, коли світом править сонце та світло, а ось для темряви відведено зовсім короткий термін. Але далі з кожним днем світловий час, на жаль, буде зменшуватися, а ніч, навпаки, зростатиме.
Люди здавна вірили, що День літнього сонцестояння – слушна дата, щоб змінити життя на краще , прийняти важливе рішення, зробити щось значуще, щоб привернути до себе щастя та удачу.
Водночас, цей день нашпигований безліччю заборон, порушити які не можна. Як правильно поводитися, що можна, а що категорично не можна робити у День літнього сонцестояння , 21 червня, щоб не спричинити неприємності, читайте в нашій статті.
День літнього сонцестояння: що можна, а що робити не можна
- Цього дня не можна проспати світанок , тому що це найсильніший момент в енергетичному сенсі, коли думки можуть матеріалізуватися, а бажання – здійснитися.
- Не можна тримати заштореними вікна , інакше сонце життя мине і не зазирне в них.
- Не варто користуватися лампочками , а краще віддати перевагу живому вогню – багаттю і свічкам.
- Стежте за своєю розмовою і намагайтеся уникати формулювань із часткою "не" . Фрази мають бути життєстверджуючими.
- Не треба вдягати на себе чорний одяг . Віддайте перевагу сонячним відтінкам, щоб привернути його енергію – жовтий, червоний, оранжевий колір.
- Ви маєте собі подобатися, тож женіть геть депресію, зневіру та тугу .
- У День літнього сонцестояння категорично не можна сваритися, скандалити та кричати.
- У жодному разі не пригнічуйте свої творчі пориви та бажання . Природа у цей день сама диктує, що вам краще. Тому прислухайтеся до своєї інтуїції.
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