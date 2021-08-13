google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Як доглядати за орхідеєю

Як зберегти газон

Як вигідно шопитися

Як заготувати сік

Як розносити взуття

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День шульги-2021: прикольні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 серпня, 08:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Міжнародний день шульги-2021 відправляйте веселі привітання і яскраві листівки всім знайомим шульгам
Сьогодні Міжнародний день шульги 2021
Сьогодні Міжнародний день шульги 2021 / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 13 серпня, світ відзначає Міжнародний день шульги. Якщо у вас є друзі, рідні, знайомі, колеги, у яких ліва рука працює більше, ніж права, обов'язково привітайте їх з Днем шульги.

Реклама

Ми підготували прикольні привітання, веселі листівки, вірші і побажання в свято всіх шульг.

День шульги: привітання зі святом у віршах

***

Левой или правой держим ручку мы,
Все это неважно, но почему-то говорят,
Что левшой им быть непросто,
За их почерком следят.
Каждый день за партой сидя,
Им учитель все твердит:
"Вы должны писать опрятно,
Чисто, ровно, аккуратно".
Так давайте мы поздравим
Всех левшей на всей планете,
Пожелаем им терпения
И всегда веселого настроения!

Реклама

Привітання з Днем шульги 2021
Привітання з Днем шульги 2021 / Фото: Bipbap

Прикольне смс з Днем шульги

***

Пишу вам поздравление я левою рукой,
А потому что больше не умею никакой.

Привітання з Днем шульги 2021
Привітання з Днем шульги 2021 / Фото: Bipbap

Реклама

Короткі привітання з Днем шульги-2021

***

С рожденья не таким, как все,
Ты был и остаешься по сей день.
Левой рукой писал записки мне,
Оправдываясь тем, что правой тебе лень.

Ты не такой, как все! Гордись же этим!
Один на тысячу, в отличье от правшей.
Ты избранный на этом свете,
С международным тебя днем левшей!

Привітання з Днем шульги 2021
Привітання з Днем шульги 2021 / Фото: Bipbap

Реклама

Прикольні привітання з Днем шульги-2021

***

У ярких людей сегодня праздник,
День левшей пришел прекрасный,
Мы вас поздравляем от чистого сердца,
Пусть в сказку откроется из серебра дверца,
Ведь ваша особенность так гениальна,
Великие были, как вы, уникальны,
Чтоб в жизни вы были номер один
И покоряли побольше вершин,
Желаем мира, добра и здоровья,
Чтоб каждый день вы были довольны!

Позитивне вітання шульги зі святом

***

Если ты левшой родился –
Не стесняйся, не робей.
Я тебя хочу поздравить
Персонально с Днем левшей!

Шульг вважають талановитішими і розумнішими – правда чи міф? Дивіться відео

Раніше ми розповідали, скільки вихідних буде на День Незалежності України-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як продовжити ефект засмаги
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
9 - 15 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти