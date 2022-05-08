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День матері-2022: яскраві картинки та ніжні привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 травня, 08:21
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Вітаємо всіх мам зі святом: найкращі побажання, картинки, листівки, вірші та слова з Днем матері
З Днем матері: картинки та привітання
З Днем матері: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Сьогодні, 8 травня, у всіх мам в Україні настало добре, радісне, сімейне "професійне" свято – День матері . Щороку воно відзначається у другу травневу неділю і у 2022 році випадає на 8 травня.

У цей світлий та святковий день не забудьте привітати своїх мам, а також бабусь, сказати їм слова подяки та підтримки, підняти настрій і адресувати найтепліші, душевні, позитивні та радісні привітання з Днем матері .

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Ефектні вітання з Днем матері у віршах

***

Спасибі, матусю, за ласку й тепло,
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров’я міцного бажаю я щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!

Красиві вітання з Днем матері
Красиві вітання з Днем матері / Фото: bonnycards

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***

Побажаю в День матері щастя,
Найяскравіших, гарних подій,
Нехай очі всміхаються часто,
Для кохання ти серце відкрий.

Гарний настрій, натхнення, успіхи
За тобою хай йдуть по п'ятах,
Радість в домі живе для утіхи,
І здоров'я – у довгих роках.

День матері: ніжні листівки
День матері: ніжні листівки / Фото: bonnycards

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***

Женщина, дарующая жизнь –
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить,
Будущее наше – наши дети!

Материнская любовь – она слепа
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена,
Материнская любовь – она бесценна!

В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!

Найкращі вітання у День матері
Найкращі вітання у День матері / Фото: bonnycards

Добрі вітання з Днем матері у прозі

***

Дорогі жінки, щиро вітаю вас з Днем матері. Бажаю кожній з вас бути найкращою, доброю, коханою мамою для своєї дитини. Нехай діти радують вас своїми досягненнями та успіхами. Нехай у сім'ї завжди панує мир, любов, порозуміння, довіра та гармонія.

З Днем матері: ніжні картинки
З Днем матері: ніжні картинки / Фото: bonnycards

***

З мого першого подиху і до сьогоднішнього дня немає людини ріднішої та ближчої, ніж ти, мамо! Це свято – привід сказати тобі про те, що я відчуваю щодня: я люблю тебе найбільше на Землі! Хай зберігає тебе життя від поганого, ти гідна лише найкращого і найсвітлішого. Довгих та щасливих років життя, матусю!

Слова подяки у День матері
Слова подяки у День матері / Фото: bonnycards

***

Матуся, добра, ніжна і промениста, вітаю тебе зі святом! Нехай цей день іще раз нагадає тобі про моє кохання, подарує ніжні обійми та слова подяки. Я бажаю тобі здоров'я, довгих років життя. Залишайся завжди такою ж красивою, молодою, чуйною та турботливою. Знай, ти в мене найкраща!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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