День матері-2022: яскраві картинки та ніжні привітання

Вітаємо всіх мам зі святом: найкращі побажання, картинки, листівки, вірші та слова з Днем матері

З Днем матері: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Сьогодні, 8 травня, у всіх мам в Україні настало добре, радісне, сімейне "професійне" свято – День матері . Щороку воно відзначається у другу травневу неділю і у 2022 році випадає на 8 травня.

У цей світлий та святковий день не забудьте привітати своїх мам, а також бабусь, сказати їм слова подяки та підтримки, підняти настрій і адресувати найтепліші, душевні, позитивні та радісні привітання з Днем матері .

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Ефектні вітання з Днем матері у віршах

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Спасибі, матусю, за ласку й тепло,

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного бажаю я щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

Красиві вітання з Днем матері / Фото: bonnycards

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Побажаю в День матері щастя,

Найяскравіших, гарних подій,

Нехай очі всміхаються часто,

Для кохання ти серце відкрий.



Гарний настрій, натхнення, успіхи

За тобою хай йдуть по п'ятах,

Радість в домі живе для утіхи,

І здоров'я – у довгих роках.

День матері: ніжні листівки / Фото: bonnycards

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Женщина, дарующая жизнь –

Ничего прекрасней нет на свете!

Поколения связующая нить,

Будущее наше – наши дети!



Материнская любовь – она слепа

И свята она одновременно,

И неизмерима у нее цена,

Материнская любовь – она бесценна!



В этот праздничный и самый ясный день

Принимайте, мамы, поздравления.

Счастья вам в День матери, любви,

Крепкого здоровья и терпения!

Найкращі вітання у День матері / Фото: bonnycards

Добрі вітання з Днем матері у прозі

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Дорогі жінки, щиро вітаю вас з Днем матері. Бажаю кожній з вас бути найкращою, доброю, коханою мамою для своєї дитини. Нехай діти радують вас своїми досягненнями та успіхами. Нехай у сім'ї завжди панує мир, любов, порозуміння, довіра та гармонія.

З Днем матері: ніжні картинки / Фото: bonnycards

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З мого першого подиху і до сьогоднішнього дня немає людини ріднішої та ближчої, ніж ти, мамо! Це свято – привід сказати тобі про те, що я відчуваю щодня: я люблю тебе найбільше на Землі! Хай зберігає тебе життя від поганого, ти гідна лише найкращого і найсвітлішого. Довгих та щасливих років життя, матусю!

Слова подяки у День матері / Фото: bonnycards

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Матуся, добра, ніжна і промениста, вітаю тебе зі святом! Нехай цей день іще раз нагадає тобі про моє кохання, подарує ніжні обійми та слова подяки. Я бажаю тобі здоров'я, довгих років життя. Залишайся завжди такою ж красивою, молодою, чуйною та турботливою. Знай, ти в мене найкраща!

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