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День Незалежності України-2021: історія і значення свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 серпня, 16:37
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24 серпня українці відзначають 30-річчя найважливішого державного свята на честь Акта проголошення незалежності України.
День Незалежності України
День Незалежності України / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році найголовніше державне свято День Незалежності України відзначає свій 30-річний ювілей. Що потрібно знати про День Незалежності, що за історія у цього дня, яке він має значення, а також як українці відпочиватимуть в 2021 році, читайте в нашій статті.

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День Незалежності України-2021: дати вихідних

Щорічно День Незалежності України відзначається 24 серпня. Це офіційне державне свято і вихідний день. У 2021 році він випадає на вівторок, проте, українці отримають цілих чотири вихідних дні.

Завдяки тому, що український уряд рекомендував перенесення робочого дня з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня, у нас будуть пролонговані вихідні: з суботи, 21 серпня, по вівторок, 24-те число.

День Незалежності України: історія і значення свята

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Верховна рада УРСР 24 серпня 1991 року прийняла Акт проголошення незалежності України . Цей момент вважається значущою і відправною точкою в історії відродження нашої держави, а також здобуття Україною своєї свободи і незалежності.

Через три місяці, в грудні 1991 року, було проведено всеукраїнський референдум , на якому громадяни озвучили свою думку стосовно самостійності і незалежності своєї країни.

І вже 20 лютого 1992 року новий уряд України видав постанову "Про День Незалежності України" , в якій написано: "З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України ".

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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