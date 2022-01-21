День обіймів-2022: добірка прикольних тематичних картинок та привітань

Розводьте ширше руки, бо сьогодні День ааабнімашок

Найкраще привітання на День обіймів - це обіймашки / Фото: Колаж: Сьогодні

Січень багатий на радісні та надзвичайні свята. Ось і сьогодні, 21 січня, настав незвичайний, але дуже приємний і позитивний День обіймів. Значить, найкращим привітанням у цей день будуть міцні, палкі, жаркі, ніжні, душевні обійми .

А тим, хто далеко від вас, ви можете надіслати чудові картинки, яскраві листівки та привітання у віршах та прозі з Міжнародним днем обіймів .

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Міжнародний день обіймів: найкращі привітання у віршах

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Друзья, давайте обниматься!

Дружить полезней, чем ругаться,

Ведь лучше нет, хочу сказать я,

Чем крепкие и теплые объятья.

И в день тяжелый, когда туго,

Вы просто обнимите друга!

Позитивні картинки з Днем обіймів / Фото: pinterest

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Моим друзьям, любимым самым-самым,

По именам вас всех не перечесть,

Скажу сегодня: "Вас люблю и обнимаю!"

Добавив лишь: "Спасибо, что вы есть!"

Вітальна листівка з Днем обіймів / Фото: pinterest

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Такое уж объятье приятное занятье –

Оно объединяет энергию людей.

Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий

Становимся друг другу мы ближе и родней!

Листівки-обіймашки у День обіймів / Фото: pinterest

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Обнимашки пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

И подарят теплоту,



Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

День обіймів: прикольні листівки та малюнки / Фото: pinterest

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Делитесь друг с другом своей теплотой,

Душевной идиллией и красотой,

Дарите друг другу свое понимание,

Гармонию, нежность, улыбку, внимание!



Не бойтесь обнять просто так, от души,

Ведь ваши объятия так хороши –

В них сила, тепло, вдохновение, свет,

Что сможет всегда уберечь вас от бед!

Обіймаю! Красиві листівки та картинки / Фото: pinterest

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В День объятий свою нежность

И заботу прояви,

И того, кто сердцу дорог,

Крепко-крепко обними.



Пусть согреет в мире сером

В миг холодных, дерзких вьюг

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

Міжнародний день обіймів: яскраві вітальні листівки та картинки / Фото: pinterest

З Днем обіймів: душевні побажання своїми словами у прозі

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Вітаю з Днем обіймів і, звичайно ж, міцно обіймаю! Бажаю завжди відчувати себе потрібною та коханою людиною, ніколи не приховувати своїх почуттів та емоцій, любити всім серцем!

Обіймальна листівка / Фото: pinterest

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А ви знали, що для гарного настрою та відмінного здоров'я потрібно обійматися 8 разів на день. Бажаю регулярно перевиконувати цю норму, обійматися з рідними, близькими з приводу та без, щоб відчути тепло, радість і позитив. Отже, розпочали!

З Днем обіймашок: картинки та листівки / Фото: pinterest

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З Днем обіймів! Бажаю тобі якнайчастіше відчувати це почуття, коли рідні руки обіймають і міцно притискають до серця. Нехай кожне обіймання буде бажаним, щирим, гарячим, найулюбленішим і неповторним!

Позитивні листівки з Днем обіймів / Фото: pinterest

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