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День обіймів-2022: добірка прикольних тематичних картинок та привітань

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 січня, 05:10
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Розводьте ширше руки, бо сьогодні День ааабнімашок
Найкраще привітання на День обіймів - це обіймашки
Найкраще привітання на День обіймів - це обіймашки / Фото: Колаж: Сьогодні

Січень багатий на радісні та надзвичайні свята. Ось і сьогодні, 21 січня, настав незвичайний, але дуже приємний і позитивний День обіймів. Значить, найкращим привітанням у цей день будуть міцні, палкі, жаркі, ніжні, душевні обійми .

А тим, хто далеко від вас, ви можете надіслати чудові картинки, яскраві листівки та привітання у віршах та прозі з Міжнародним днем обіймів .

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Міжнародний день обіймів: найкращі привітання у віршах

***

Друзья, давайте обниматься!
Дружить полезней, чем ругаться,
Ведь лучше нет, хочу сказать я,
Чем крепкие и теплые объятья.
И в день тяжелый, когда туго,
Вы просто обнимите друга!

Позитивні картинки з Днем обіймів / Фото: pinterest
Позитивні картинки з Днем обіймів / Фото: pinterest

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***

Моим друзьям, любимым самым-самым,
По именам вас всех не перечесть,
Скажу сегодня: "Вас люблю и обнимаю!"
Добавив лишь: "Спасибо, что вы есть!"

Вітальна листівка з Днем обіймів / Фото: pinterest
Вітальна листівка з Днем обіймів / Фото: pinterest

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***

Такое уж объятье приятное занятье –
Оно объединяет энергию людей.
Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий
Становимся друг другу мы ближе и родней!

Листівки-обіймашки у День обіймів / Фото: pinterest
Листівки-обіймашки у День обіймів / Фото: pinterest

***

Обнимашки пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
И подарят теплоту,

Пусть гормон повысят счастья
Вам объятия всегда,
Крепость рук родных, любимых
Не подводит никогда.

День обіймів: прикольні листівки та малюнки / Фото: pinterest
День обіймів: прикольні листівки та малюнки / Фото: pinterest

***

Делитесь друг с другом своей теплотой,
Душевной идиллией и красотой,
Дарите друг другу свое понимание,
Гармонию, нежность, улыбку, внимание!

Не бойтесь обнять просто так, от души,
Ведь ваши объятия так хороши –
В них сила, тепло, вдохновение, свет,
Что сможет всегда уберечь вас от бед!

Обіймаю! Красиві листівки та картинки / Фото: pinterest
Обіймаю! Красиві листівки та картинки / Фото: pinterest

***

В День объятий свою нежность
И заботу прояви,
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером
В миг холодных, дерзких вьюг
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.

Міжнародний день обіймів: яскраві вітальні листівки та картинки / Фото: pinterest
Міжнародний день обіймів: яскраві вітальні листівки та картинки / Фото: pinterest

З Днем обіймів: душевні побажання своїми словами у прозі

***

Вітаю з Днем обіймів і, звичайно ж, міцно обіймаю! Бажаю завжди відчувати себе потрібною та коханою людиною, ніколи не приховувати своїх почуттів та емоцій, любити всім серцем!

Обіймальна листівка / Фото: pinterest
Обіймальна листівка / Фото: pinterest

***

А ви знали, що для гарного настрою та відмінного здоров'я потрібно обійматися 8 разів на день. Бажаю регулярно перевиконувати цю норму, обійматися з рідними, близькими з приводу та без, щоб відчути тепло, радість і позитив. Отже, розпочали!

З Днем обіймашок: картинки та листівки / Фото: pinterest
З Днем обіймашок: картинки та листівки / Фото: pinterest

***

З Днем обіймів! Бажаю тобі якнайчастіше відчувати це почуття, коли рідні руки обіймають і міцно притискають до серця. Нехай кожне обіймання буде бажаним, щирим, гарячим, найулюбленішим і неповторним!

Позитивні листівки з Днем обіймів / Фото: pinterest
Позитивні листівки з Днем обіймів / Фото: pinterest

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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