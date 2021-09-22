День осіннього рівнодення-2021: яскраві привітання та тематичні картинки

Сьогодні день зрівнявся з ніччю, і стартувала астрономічна осінь – чим не привід адресувати красиві привітання рідним і коханим людям.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вітаємо всіх з Днем осіннього рівнодення! Нехай кожен день наповнюється радістю, позитивом, посмішками, теплом і добрими новинами.

А ми підготували ефектні вітальні листівки, красиві вірші і побажання в прозі, яскраві картинки і смс з Днем осіннього рівнодення 22 вересня.

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День осіннього рівнодення: красиві привітання у віршах

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В осеннее равноденствие

Забудьте о противоречиях,

Пусть будет равноправие,

А значит – взаимодействие!

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Осіннє рівнодення: позитивні картинки і поздоровлення / Фото: Колаж: Сьогодні

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С осенним равноденствием

Тебя я поздравляю,

И солнце встретить радостно,

С улыбкою желаю.



Пусть осень будет доброй

И ласковой к тебе,

И пусть она добавит

Любви твоей судьбе.

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З Днем осіннього рівнодення: вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

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Осень на дворе стоит,

Листья кистью золотит,

И сегодня день и ночь

Одинаковы точь-в-точь!



Равноденствие настало,

Солнца вдвое меньше стало,

Пусть оно вам принесет

Счастье, радость на весь год!

Яскраві привітання в День осіннього рівнодення / Фото: Pinterest

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В костре багряном осень прогорает,

От пряных трав кружится голова,

Сегодня равноденствие вступает

В природой ему данные права.



Подарит осень добрые мгновенья

И светлые надежды принесет,

Пусть искры счастья в этом настроенье

Тебя согреют весь грядущий год!

Картинки і листівки з осіннім рівноденням / Фото: Колаж: Сьогодні

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День с ночью, словно брат с сестрой,

Сегодня повстречались.

И долготой своею вновь

Друг с другом поравнялись.



Земле пора и на покой,

Пусть день короче станет,

Пусть спит она, чтобы весной

Вновь ото сна воспрянуть.

Осіннє рівнодення: короткі вірші / Фото: sunbouquet

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В день равноденствия я вас

Сердечно поздравляю,

Покоя и гармонии

Вам в сердце пожелаю.



Листва пусть укроет

От бед и обид,

И путь к равновесию

Будет открыт.

День осіннього рівнодення 2021: гарні вірші і побажання / Фото: sunbouquet

Привітання в прозі своїми словами в День осіннього рівнодення

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Вітаю з Днем осіннього рівнодення! Нехай життя подарує побільше яскравих моментів і збудуться найкращі і заповітні бажання! Нехай кожен день буде радісним і щасливим, незважаючи на скупість сонячних променів і подовжені ночі. Нехай на чаші терезів буде не добро і зло, а гарно і ще краще!

Вітання своїми словами в День осіннього рівнодення / Фото: Колаж: Сьогодні

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У День осіннього рівнодення хочу побажати міцного здоров'я, гарного настрою, удачі, яскравих вражень, незмінного благополуччя, щедрого добра, світлої радості, безмежної любові і безмірного щастя! Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваш будинок, нехай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються при одній думці про них.

Осіннє рівнодення: яскраві картинки і поздоровлення / Фото: bonnycards

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З Днем осіннього рівнодення! Нехай всі мрії збуваються, бажання виконуються, цілі досягаються, здоров'я поліпшується, гроші додаються і Сонце не закінчується! Щастя, радості і душевної гармонії, яскравих вражень і теплих зустрічей, справжнього кохання!

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