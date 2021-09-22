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День осіннього рівнодення-2021: яскраві привітання та тематичні картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 вересня, 05:10
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Сьогодні день зрівнявся з ніччю, і стартувала астрономічна осінь – чим не привід адресувати красиві привітання рідним і коханим людям.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вітаємо всіх з Днем осіннього рівнодення! Нехай кожен день наповнюється радістю, позитивом, посмішками, теплом і добрими новинами.

А ми підготували ефектні вітальні листівки, красиві вірші і побажання в прозі, яскраві картинки і смс з Днем осіннього рівнодення 22 вересня.

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***

В осеннее равноденствие
Забудьте о противоречиях,
Пусть будет равноправие,
А значит – взаимодействие!

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Осіннє рівнодення: позитивні картинки і поздоровлення
Осіннє рівнодення: позитивні картинки і поздоровлення / Фото: Колаж: Сьогодні

***

С осенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.

Пусть осень будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.

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З Днем осіннього рівнодення: вітальні листівки
З Днем осіннього рівнодення: вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

***

Осень на дворе стоит,
Листья кистью золотит,
И сегодня день и ночь
Одинаковы точь-в-точь!

Равноденствие настало,
Солнца вдвое меньше стало,
Пусть оно вам принесет
Счастье, радость на весь год!

Яскраві привітання в День осіннього рівнодення
Яскраві привітання в День осіннього рівнодення / Фото: Pinterest

***

В костре багряном осень прогорает,
От пряных трав кружится голова,
Сегодня равноденствие вступает
В природой ему данные права.

Подарит осень добрые мгновенья
И светлые надежды принесет,
Пусть искры счастья в этом настроенье
Тебя согреют весь грядущий год!

Картинки і листівки з осіннім рівноденням
Картинки і листівки з осіннім рівноденням / Фото: Колаж: Сьогодні

***

День с ночью, словно брат с сестрой,
Сегодня повстречались.
И долготой своею вновь
Друг с другом поравнялись.

Земле пора и на покой,
Пусть день короче станет,
Пусть спит она, чтобы весной
Вновь ото сна воспрянуть.

Осіннє рівнодення: короткі вірші
Осіннє рівнодення: короткі вірші / Фото: sunbouquet

***

В день равноденствия я вас
Сердечно поздравляю,
Покоя и гармонии
Вам в сердце пожелаю.

Листва пусть укроет
От бед и обид,
И путь к равновесию
Будет открыт.

День осіннього рівнодення 2021: гарні вірші і побажання
День осіннього рівнодення 2021: гарні вірші і побажання / Фото: sunbouquet

Привітання в прозі своїми словами в День осіннього рівнодення

***

Вітаю з Днем осіннього рівнодення! Нехай життя подарує побільше яскравих моментів і збудуться найкращі і заповітні бажання! Нехай кожен день буде радісним і щасливим, незважаючи на скупість сонячних променів і подовжені ночі. Нехай на чаші терезів буде не добро і зло, а гарно і ще краще!

Вітання своїми словами в День осіннього рівнодення
Вітання своїми словами в День осіннього рівнодення / Фото: Колаж: Сьогодні

***

У День осіннього рівнодення хочу побажати міцного здоров'я, гарного настрою, удачі, яскравих вражень, незмінного благополуччя, щедрого добра, світлої радості, безмежної любові і безмірного щастя! Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваш будинок, нехай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються при одній думці про них.

Осіннє рівнодення: яскраві картинки і поздоровлення
Осіннє рівнодення: яскраві картинки і поздоровлення / Фото: bonnycards

***

З Днем осіннього рівнодення! Нехай всі мрії збуваються, бажання виконуються, цілі досягаються, здоров'я поліпшується, гроші додаються і Сонце не закінчується! Щастя, радості і душевної гармонії, яскравих вражень і теплих зустрічей, справжнього кохання!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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