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День визволення України від фашистських загарбників: значення та картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 жовтня, 05:10
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Сьогодні вшановується 77 років з дня звільнення України від фашистських загарбників
День визволення України від фашистських загарбників
День визволення України від фашистських загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку 28 жовтня в Україні відзначається День визволення від фашистських загарбників. Це державне свято присвячене закінченню Східно-Карпатської операції під час Другої світової війни, коли німецькі війська було вигнано з території України. У 2021 році свято випадає на понеділок.

День визволення України від фашистських загарбників: історія

На офіційному рівні звільнення України від нацистських завойовників відзначається вже понад 10 років.

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Згідно з президентським указом "Про День визволення України від фашистських загарбників", у 2009 році було встановлено офіційне свято в країні.

Його головна мета – загальне вшанування визволення України від фашистських загарбників, а також героїчного подвигу нашого народу під час Другої світової війни.

Визволення України від німецько-фашистських загарбників проводилося силами чотирьох Українських фронтів у період із січня 1943 року до жовтня 1944 року. Загалом Радянськими Збройними Силами на території Української республіки було здійснено 15 наступальних стратегічних та фронтових операцій, найбільш значущими з яких є:

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  • Білгородсько-Харківська – З 3 по 23 серпня 1943 року;
  • Донбаська – з 13 серпня до 22 вересня 1943 року;
  • Битва за Дніпро – з 26 серпня до 23 грудня 1943 року;
  • Дніпровсько-Карпатська – З 24 грудня 1943-го по 17 квітня 1944 року;
  • Львівсько-Сандомирська – З 13 липня по 29 серпня 1944 року;
  • Східно-Карпатська – З 8 вересня по 28 жовтня 1944 року.

28 жовтня 1944 року після визволення Ужгорода Україна вигнала нацистських загарбників під час Другої світової війни.

День визволення України від фашистських загарбників: тематичні листівки, картинки та фото

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні

Вітання у День визволення України від нацистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні
Вітання у День визволення України від нацистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні

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Свято звільнення України від фашистських загарбників / Фото: колаж
Свято звільнення України від фашистських загарбників / Фото: колаж

Україна, з Днем визволення від німецько-фашистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні
Україна, з Днем визволення від німецько-фашистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні

28 жовтня в Україні – День визволення від фашистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні
28 жовтня в Україні – День визволення від фашистських загарбників / Фото: колаж Сьогодні

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у жовтні-2021.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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