День пам'яті жертв голодоморів: дата, історія і значення

Щороку цей скорботний для всієї України день відзначається у четверту суботу листопада.

День пам'яті жертв голодоморів / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці листопада в Україні вшановується пам'ять людей, які стали жертвами голодоморів . Коли буде День пам'яті жертв голодоморів у 2021 році, якою є історія і традиції цієї дати, дізнайтесь у нашій статті.

День пам'яті жертв голодоморів: дата у 2021 році

Цьогоріч ця дата припадає на завтрашню суботу, 27 листопада .

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Примітно, що наступного дня, у неділю 28 листопада, у православних починається багатоденний Різдвяний піст, останній у році, що минає. Це період смиренності і серйозних обмежень у харчуванні. А в суботу саме буде заговіння на піст.

День пам'яті жертв голодоморів: історія встановлення

Пам'ятний день на честь жертв голодоморів 1932-1933 років проводиться, згідно з президентським указом від 26 листопада 1998 року , виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору.

, виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору. У 2000 році дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. 2004-го було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. І нарешті, у 2007 році з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в третю неділю травня окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій.

з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій. У квітні 2010 року ПАРЄ підтримало рішення України встановити національний день вшанування жертв голодоморів, і закликало інші постраждалі країни проводити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.

День пам'яті жертв голодоморів: традиції пам'ятної дати

Ось уже багато років цього дня проходить поминальне богослужіння . У пам'ятних заходах беруть участь звичайні громадяни, а також уряд, іноземні делегації, представники міжнародних організацій, громадські та культурні діячі.

Українці приносять до пам'ятних знаків на Михайлівській площі та Меморіалу жертв голодомору символічні посудини із зерном .

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А о 16:00 по всій країні проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання і традиційна акція "Запали свічку" . Люди приносять запалені свічки до пам'ятників, а також запалюють свічки вдома, віддаючи пам'ять жертвам голоду.

Раніше ми публікували наочний календар харчування по днях на Різдвяний піст 2021-2022.