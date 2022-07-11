День Петра та Павла: що категорично не можна робити

Завтра, 12 липня, православні відзначають велике свято. День святих, славних і всіхвальних першоверховних апостолів Петра та Павла. А в народі свято називається Петрів день .
За церковним переказом, дату шанування було організовано на честь двох апостолів і найближчих учнів Ісуса Христа , які прийняли мученицьку смерть в ім'я своєї віри.
Як і багато інших церковних свят, Петров день має свої особливості та заборони. Дізнайтесь, що не можна робити у свято Петра та Павла .
День Петра та Павла: головні заборони свята
- Незважаючи на те, що апостоли Петро та Павло вважаються покровителями рибалок, у цей день не можна купатися . Зате можна ловити рибу, з якої господині намагалися приготувати найрізноманітніші страви, щоб у сім'ї панувала атмосфера миру та любові.
- У День Петра та Павла не можна займатися домашніми справами : прати, шити, вишивати, прибирати та виконувати іншу роботу.
- Протягом усього свята категорично не можна лаятись , з'ясовувати стосунки чи бажати щось погане оточуючим.
- Також у це велике свято намагайтеся не впадати у смуток , не думайте про негатив. Щоб розвіяти погані думки, на Петра та Павла краще піти до церкви на службу та помолитися.
- За народними спостереженнями, у це церковне свято не можна давати або брати щось у борг .
- У день Петра та Павла звірі стають агресивними і навіть можуть напасти на людину, а тому не можна ходити до лісу .
- Заборона накладається на овочі та фрукти нового врожаю – їх не можна їсти в день Петра та Павла, інакше наступного року буде поганий урожай.
- У свято Петра та Павла не можна займатися городом чи садом , краще замінити важку фізичну працю на молитву та духовні роздуми.
- Подружжю у це свято слід утриматися від інтимної близькості .
- На Петра та Павла православна церква не проводить таїнство вінчання .
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