День Петра та Павла: що категорично не можна робити

У це свято є незвичайна заборона на овочі та фрукти нового врожаю.

День Петра та Павла: що можна і не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 12 липня, православні відзначають велике свято. День святих, славних і всіхвальних першоверховних апостолів Петра та Павла. А в народі свято називається Петрів день .

За церковним переказом, дату шанування було організовано на честь двох апостолів і найближчих учнів Ісуса Христа , які прийняли мученицьку смерть в ім'я своєї віри.

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Як і багато інших церковних свят, Петров день має свої особливості та заборони. Дізнайтесь, що не можна робити у свято Петра та Павла .

День Петра та Павла: головні заборони свята

Незважаючи на те, що апостоли Петро та Павло вважаються покровителями рибалок, у цей день не можна купатися . Зате можна ловити рибу, з якої господині намагалися приготувати найрізноманітніші страви, щоб у сім'ї панувала атмосфера миру та любові.

. Зате можна ловити рибу, з якої господині намагалися приготувати найрізноманітніші страви, щоб у сім'ї панувала атмосфера миру та любові. У День Петра та Павла не можна займатися домашніми справами : прати, шити, вишивати, прибирати та виконувати іншу роботу.

: прати, шити, вишивати, прибирати та виконувати іншу роботу. Протягом усього свята категорично не можна лаятись , з'ясовувати стосунки чи бажати щось погане оточуючим.

, з'ясовувати стосунки чи бажати щось погане оточуючим. Також у це велике свято намагайтеся не впадати у смуток , не думайте про негатив. Щоб розвіяти погані думки, на Петра та Павла краще піти до церкви на службу та помолитися.

, не думайте про негатив. Щоб розвіяти погані думки, на Петра та Павла краще піти до церкви на службу та помолитися. За народними спостереженнями, у це церковне свято не можна давати або брати щось у борг .

. У день Петра та Павла звірі стають агресивними і навіть можуть напасти на людину, а тому не можна ходити до лісу .

. Заборона накладається на овочі та фрукти нового врожаю – їх не можна їсти в день Петра та Павла, інакше наступного року буде поганий урожай.

– їх не можна їсти в день Петра та Павла, інакше наступного року буде поганий урожай. У свято Петра та Павла не можна займатися городом чи садом , краще замінити важку фізичну працю на молитву та духовні роздуми.

, краще замінити важку фізичну працю на молитву та духовні роздуми. Подружжю у це свято слід утриматися від інтимної близькості .

. На Петра та Павла православна церква не проводить таїнство вінчання .

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