День Петра і Павла: головні звичаї в свято

На Петра і Павла люди молилися святим про зміцнення віри, спостерігали, як сонце грає на світанку, готували рибні страви і влаштовували народні гуляння.

На Петра і Павла сонце грає / Фото: Unsplash

12 липня відзначається велике церковне свято – день святих апостолів Петра і Павла. Яких цікавих звичаїв дотримувалися наші предки в цей день і на які прикмети звертали увагу, читайте в нашій статті.

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Головні звичаї свята Петра і Павла

Православна церква в день пам'яті апостолів вихваляє духовну міцність святого Петра і розум святого Павла, а також прославляє образ звернення тих, хто грішить і виправляється. Адже Петро спочатку відкинув Христа, але потім покаявся. А Павло відразу пручався проповіді Ісуса, однак пізніше увірував.

В Петров день люди йшли до церкви, ставили свічки і молилися біля ікони апостолів. Святих просили про зміцнення віри, якщо виникали якісь сумніви.

У народі день Петра і Павла називали серединою літа, коли вступали в силу сорок спекотних днів.

З давніх-давен багато звичаїв свята були присвячені сонцю. З самого ранку люди зустрічали світанок, щоб побачити, як сонце "грає", тобто переливається над горизонтом.

Також під час святкових гулянь обов'язковим атрибутом було катання на гойдалках. Люди намагалися злетіти якомога вище, щоб опинитися ближче до сонця.

У цей час саме закінчувався багатоденний Петрів піст, починався період весіль і час сінокосу.

Гуляння закінчувалися загальною святковою трапезою. Святі Петро і Павло вважалися покровителями рибалок, а тому на столі обов'язково мали бути рибні страви – це обіцяло достаток і хороший улов.

Ще один цікавий звичай – заборона на роботу в полі. Люди вірили, що в день Петра і Павла не можна турбувати хлібне колосся, щоб не зіпсувати врожай.

Також в День Петра і Павла звертали увагу на прикмети

якщо на Петров день йде дощ – весь сінокіс буде мокрим;

мінлива погода на Петров день обіцяє родючість;

а ось якщо Петрівки холодні – рік буде голодний;

Петро і Павло годину збавили, дні стають коротшими.

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