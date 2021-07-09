День Петра і Павла: головні звичаї в свято

12 липня відзначається велике церковне свято – день святих апостолів Петра і Павла. Яких цікавих звичаїв дотримувалися наші предки в цей день і на які прикмети звертали увагу, читайте в нашій статті.
А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.
Головні звичаї свята Петра і Павла
- Православна церква в день пам'яті апостолів вихваляє духовну міцність святого Петра і розум святого Павла, а також прославляє образ звернення тих, хто грішить і виправляється. Адже Петро спочатку відкинув Христа, але потім покаявся. А Павло відразу пручався проповіді Ісуса, однак пізніше увірував.
- В Петров день люди йшли до церкви, ставили свічки і молилися біля ікони апостолів. Святих просили про зміцнення віри, якщо виникали якісь сумніви.
- У народі день Петра і Павла називали серединою літа, коли вступали в силу сорок спекотних днів.
- З давніх-давен багато звичаїв свята були присвячені сонцю. З самого ранку люди зустрічали світанок, щоб побачити, як сонце "грає", тобто переливається над горизонтом.
- Також під час святкових гулянь обов'язковим атрибутом було катання на гойдалках. Люди намагалися злетіти якомога вище, щоб опинитися ближче до сонця.
- У цей час саме закінчувався багатоденний Петрів піст, починався період весіль і час сінокосу.
- Гуляння закінчувалися загальною святковою трапезою. Святі Петро і Павло вважалися покровителями рибалок, а тому на столі обов'язково мали бути рибні страви – це обіцяло достаток і хороший улов.
- Ще один цікавий звичай – заборона на роботу в полі. Люди вірили, що в день Петра і Павла не можна турбувати хлібне колосся, щоб не зіпсувати врожай.
Також в День Петра і Павла звертали увагу на прикмети
- якщо на Петров день йде дощ – весь сінокіс буде мокрим;
- мінлива погода на Петров день обіцяє родючість;
- а ось якщо Петрівки холодні – рік буде голодний;
- Петро і Павло годину збавили, дні стають коротшими.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.