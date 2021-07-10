День Петра і Павла: обряди і замовляння на любов, стосунки і бажання

Як налагодити стосунки, як зустріти свою долю, як утримати чоловіка, як здійснити бажання: діючі замовляння і обряди на Петрів день 12 липня

Обряди на День Петра і Павла / Фото: Unsplash

Наближається важливе церковне свято і найсильніший в енергетичному сенсі день – святих апостолів Петра і Павла, який настане у розпал літа, 12 липня.

Цей день пов'язаний із багатьма народними традиціями і звичаями, які допомагали налагоджувати життя, поліпшувати долю, зустрічати свою половинку. Які обряди і замовляння проводили наші предки цього дня, читайте в нашій статті.

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Обряди і замовляння на Петра і Павла

Ритуал на Петра і Павла, щоб налагодити зіпсовані стосунки з людьми

Зустрічаючи людину, з якою у вас чомусь зіпсувалися стосунки, потисніть їй руку і подумки скажіть замовляння: "Петро і Павло нас звели, хрестом осяяли, на дружбу благословили, примиритися доручили, нехай віднині і довіку наші серця будуть сповнені любові і тепла одне до одного. Амінь". Після цього уважно подивіться людині в очі і щиро посміхніться їй.

Обряд на Петра і Павла, щоб поліпшити стосунки

На Петра і Павла люди ходили одне до одного в гості. При цьому, щоб дружба не слабшала, а стосунки ще більше міцніли, обов'язково приносили гостинці і обмінювалися подарунками. Найкращим подарунком вважався рушник із вишивкою або ж простий рушник. А щоб він став оберегом, його заговорювали. Для цього потрібно провести ритуал: запалити дві свічки, покласти між ними складений рушник і промовити замовляння: "Не своїми руками, а божественним знанням наділяю тебе силою чарівною, силою захисною. Бережи від зла і від чаклунства, від недруга і від чаклуна, від біса і від злого духа. Амінь".

Ритуал на Петрів день для здійснення мрій

У родичів або людей, близьких за поглядами і світоглядом, енергетика налаштована на одну хвилю. А тому, коли ви знаходитесь у колі друзів або сім'ї, ваші магічні здібності посилюються вдвічі. В цьому випадку ви можете загадати бажання, яке має всі шанси збутися. Подумайте про своє бажання, з'єднайте разом долоні і з закритими очима скажіть замовляння: "Що хочу, те й отримаю. Амінь!"

Замовляння на Петрів день на швидке весілля

За старих часів молодь вірила, що на день Петра і Павла можна наблизити доленосну зустріч, скоріше одружитися або вийти заміж і знайти щастя в родині. Для цього рано-вранці тричі читали замовляння: "Господи, істинний Спаситель Христос і Пресвята Богородиця, Матір Божа, всі святі угодники Господні й ангели, архангели і великі апостоли Петро і Павло! Почуйте мою молитву і не залиште моє прохання. Наверніть серце раба Божого (ім'я) до мене, раби Божої (ім'я). Господи, введи його, раба Божого (ім'я), в справжню совість Твою. Господи, з'єднай, як поєднав назавжди у вірі апостолів Петра і Павла. З'єднай шлюбом мене, рабу Твою (ім'я), з рабом Твоїм (ім'я)".

Ритуал на Петра і Павла для міцної сім'ї

Багато жінок проводили ритуали зі своїми чоловіками, щоб вони були вірними, не скакали в гречку, і сім'я була міцною. У ніч на 12 липня дружина непомітно оплетала ноги сплячого чоловіка червоною ниткою, хрещеною в церкві ще на Водохреще. При цьому подумки читала замовляння, яке міцно прив'язувало до неї чоловіка: "Як ця червона нитка міцна, так і твоя любов буде міцна до мене. Як ця червона нитка тримає тебе, нехай і твоя любов до мене не порветься на віки віків. Амінь".

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