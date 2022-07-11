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День Петра та Павла: традиції та звичаї свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 липня, 15:51
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Цього дня намагалися зустріти сонце, прикрасити травами житло та піти до церкви.
Свято Петра та Павла: головні традиції
Свято Петра та Павла: головні традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається значне церковне свято – День святих, славетних і всіхвальних першоверховних апостолів Петра та Павла, яке настане 12 липня Цього дня вшановується пам'ять апостолів Петра та Павла – найближчих учнів та послідовників Христа, які прийняли мученицьку смерть заради своєї віри.

Як правильно провести Петров день, згідно з народними традиціями, щоб у домі запанував мир, удача та щастя, дізнайтесь у нашій статті.

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День Петра та Павла: традиції свята

Разом зі святом Івана Купала День апостолів Петра і Павла складає єдиний святковий цикл, присвячений повному розквіту природних сил, літу, сільськогосподарським роботам, першим зборам урожаю, сіножаті, періоду весіль.

  • Зазвичай до цього свята люди намагалися навести лад вдома та у дворі, робили косметичний ремонт. прикрашали будинок зеленню , квітами і вишитими рушниками.
  • На Петров день ішли до церкви з букетами та вінками, ставили свічки, стояли службу і молилися святим апостолам про зміцнення віри, благополуччя в домі та майбутній урожай.
  • Здавна багато звичаїв свята були присвячені сонцю. З раннього ранку люди зустрічали світанок щоб побачити, як сонце "грає", тобто. переливається над обрієм.
  • На Петрів день завершувався багатоденний піст , а тому люди збиралися всією родиною за одним святковим столом.
  • Святі Петро і Павло вважалися покровителями рибалок, тому на столі обов'язково мали бути рибні страви – це обіцяло достаток та добрий улов.
  • Господині у це свято пекли пончики – мандрики . Згідно з легендою, коли святі Петро і Павло подорожували світом, один такий пончик у них вкрала зозуля. І за це Господь покарав її, заборонивши кукувати під час свята.
  • А ще в день Петра та Павла влаштовували свята , ярмарки, народні гуляння з танцями та піснями.

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у липні 2022 року в Україні. Також дізнайтесь точні дати літніх свят Спасів у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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