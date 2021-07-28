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День PR-фахівця: історія, значення і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 липня, 07:50
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Сьогодні відзначається професійне свято PR-фахівця: не забудьте привітати своїх знайомих піарників
Привітання з Днем піарника
Привітання з Днем піарника / Фото: Pexels

28 липня, в нашій країні, крім Дня хрещення Київської Русі – України, також відзначається неофіційне професійне свято українських PR-фахівців.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Історія і значення свята

Щорічно, починаючи з 2004 року, рекламне співтовариство України відзначає своє професійне свято. Це день всіх працівників, які якимось чином пов'язані з громадськістю.

PR (Public Relations) – це галузь, яка останнім часом отримала велику значимість і стала невід'ємною частиною всіх комунікацій у сфері маркетингу.

Привітання з Днем піарника
Привітання з Днем піарника / Фото: Pinterest

У День PR-фахівця вшановуються люди, завдяки яким у різних сферах бізнесу, політики, культури, мистецтва з'являються і стають у всіх на слуху нові імена й особистості.

Важко переоцінити значення піарника. Завдяки саме цим фахівцям бренди стають знаменитими, а імена людей розкручуються, з'являються у ЗМІ, отримують увагу публіки.

Саме налагоджені взаємини із суспільством є запорукою успішного ведення бізнесу. А тому кожна поважаюча себе компанія має в штаті PR-фахівців, які створюють імідж підприємства, налагоджують контакти з клієнтами, інвесторами, засобами масової інформації.

Прикольне привітання з Днем піарника

***

Солнце светит всем лучисто,
На дворе конец июля.
С Днем PR-специалиста
Поздравлять тебя спешу я!

Пусть стремления помехи
Никогда не повстречают,
Ширятся твои успехи
И зарплата подрастает.

Привітання з Днем піарника
Привітання з Днем піарника / Фото: Pinterest

Привітання піарника в прозі

***

У день PR-фахівця бажаю творчих ідей, бадьорого настрою та нескінченного натхнення! Нехай підсумком твоєї праці стане найкраще враження, яке ти справиш на оточуючих, а підхід до роботи буде прикладом для інших! Успіхів і реалізації планів!

Привітання з Днем піарника
Привітання з Днем піарника / Фото: Pinterest

Ефектне привітання в День піарника

***

Творец репутации, образ отличный
Звезде и компании можешь создать.
Начитанный, творческий, мудрый, тактичный,
Пиарщик, нам круче тебя не сыскать!

В твой праздник тебя от души поздравляем!
Всегда будь на пике, востребован будь,
Известность и славу тебе предрекаем,
Сумей мастерством своим ярко блеснуть!

Привітання з Днем піарника
Привітання з Днем піарника / Фото: Bipbap

День PR-фахівця: добрі вітання своїми словами

***

Вітаю з Днем PR-фахівця і хочу побажати чудових невичерпних здібностей у просуванні людей, ідей і будь-яких шедеврів. Нехай кожен день приносить удачу, нехай в діяльності кожна справа буде у виграші і з чудовим результатом, нехай у твоєму житті крім слави і яскравих свят завжди залишається час на власне щастя і добрі зустрічі з улюбленими людьми.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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