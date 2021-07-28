День PR-фахівця: історія, значення і привітання

28 липня, в нашій країні, крім Дня хрещення Київської Русі – України, також відзначається неофіційне професійне свято українських PR-фахівців.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Історія і значення свята
Щорічно, починаючи з 2004 року, рекламне співтовариство України відзначає своє професійне свято. Це день всіх працівників, які якимось чином пов'язані з громадськістю.
PR (Public Relations) – це галузь, яка останнім часом отримала велику значимість і стала невід'ємною частиною всіх комунікацій у сфері маркетингу.
У День PR-фахівця вшановуються люди, завдяки яким у різних сферах бізнесу, політики, культури, мистецтва з'являються і стають у всіх на слуху нові імена й особистості.
Важко переоцінити значення піарника. Завдяки саме цим фахівцям бренди стають знаменитими, а імена людей розкручуються, з'являються у ЗМІ, отримують увагу публіки.
Саме налагоджені взаємини із суспільством є запорукою успішного ведення бізнесу. А тому кожна поважаюча себе компанія має в штаті PR-фахівців, які створюють імідж підприємства, налагоджують контакти з клієнтами, інвесторами, засобами масової інформації.
Прикольне привітання з Днем піарника
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Солнце светит всем лучисто,
На дворе конец июля.
С Днем PR-специалиста
Поздравлять тебя спешу я!
Пусть стремления помехи
Никогда не повстречают,
Ширятся твои успехи
И зарплата подрастает.
Привітання піарника в прозі
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У день PR-фахівця бажаю творчих ідей, бадьорого настрою та нескінченного натхнення! Нехай підсумком твоєї праці стане найкраще враження, яке ти справиш на оточуючих, а підхід до роботи буде прикладом для інших! Успіхів і реалізації планів!
Ефектне привітання в День піарника
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Творец репутации, образ отличный
Звезде и компании можешь создать.
Начитанный, творческий, мудрый, тактичный,
Пиарщик, нам круче тебя не сыскать!
В твой праздник тебя от души поздравляем!
Всегда будь на пике, востребован будь,
Известность и славу тебе предрекаем,
Сумей мастерством своим ярко блеснуть!
День PR-фахівця: добрі вітання своїми словами
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Вітаю з Днем PR-фахівця і хочу побажати чудових невичерпних здібностей у просуванні людей, ідей і будь-яких шедеврів. Нехай кожен день приносить удачу, нехай в діяльності кожна справа буде у виграші і з чудовим результатом, нехай у твоєму житті крім слави і яскравих свят завжди залишається час на власне щастя і добрі зустрічі з улюбленими людьми.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.