День сім'ї в Україні: історія і значення свята

Завтра відзначаємо День сім'ї в Україні-2021. Це ще одне затишне домашнє свято, присвячене найближчим людям, крім весняного Міжнародного дня сім'ї

День сім'ї в Україні / Фото: Unsplash

Завтра, 8 липня, в Україні відзначається День сім'ї. Яка історія і значення цього молодого українського свята, читайте в нашій статті.

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День сім'ї в Україні: історія

Це сімейне свято почало відзначатися з 2012 року. Відповідний президентський указ "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят" був підписаний 30 грудня 2011 року. Відзначення цієї дати має щорічний характер і встановлено на 8 липня.

День сім'ї в Україні: значення свята

Як зрозуміло з назви, свято присвячене, насамперед, любові, взаєморозумінню, гармонії і вірності. Сім'я за визначенням – це організована соціальна група, а її представники пов'язані між собою не тільки спільним побутом, а й духовністю, почуттями і взаємною моральною відповідальністю.

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Це радісне, позитивне, велелюбне, пристрасне і водночас ніжне свято відзначають усі ті люди, які вирішили поєднати свої долі, щоб завжди бути поруч у горі і радості, ділити навпіл успіх і падіння, підтримувати одне одного у будь-яких життєвих ситуаціях, а ще ростити і виховувати дітей, дарувати любов і мудрість.

Для дітей сім'я – це надійне і затишне середовище, в якому у дитини складаються сприятливі умови для її психічного, фізичного, інтелектуального й емоційного розвитку. Для дорослої людини сім'я – це джерело реалізації цілої низки її потреб.

Примітно, що існує ще й Міжнародний день сім'ї, який у 2021 році ми відзначили в суботу, 15 травня. А ще в Україні люблять такі популярні сімейні свята, як День матері, День батька і День захисту дітей.

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