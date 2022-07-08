День сім'ї в Україні: тематичні картинки та вітання (фото)

Обов'язково привітайте сьогодні всіх членів сім'ї зі святом.

День сім'ї в Україні: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 липня, в Україні відзначається День сім'ї , який присвячений найріднішим, найдорожчим, коханим та близьким людям.

Примітно, що це не єдине свято, адже нещодавно, 15 травня, ми відзначали Міжнародний день сім'ї.

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У цей складний для всіх час підтримайте своїх рідних, привітайте їх зі святом, міцно обійміть тих, хто поруч, і скажіть теплі слова кохання та подяки тим, хто зараз далеко, розкажіть про свої почуття. А ми підготували для вас сердечні привітання, вірші та картинки з Днем сім'ї .

З Днем сім'ї: вітання у віршах

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"Родина", "рід" – які слова святі!

Вони потрібні кожному в житті,

Бо всі ми з вами гілочки на дереві,

Що вже стоїть віки.

Це дерево – наш славний родовід,

Це батько, мати, прадід твій і дід.

Батько і мати – два сонця гарячих,

Що нам дарують надію й тепло,

Батько і мати у долі дитячій

Так необхідні, щоб щастя було!

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День сім'ї в Україні: душевні привітання та картинки / Фото: Unsplash

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Моя сім’я і дорога родина –

Це тато, мама, бабця і дідусь,

Сестричка, братик і любов єдина,

І я у них також любити вчусь.

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Чи радість світла в серденьку буяє,

Чи сльози гіркі ллються із очей.

Я йду в родину, я ж бо добре знаю,

Як люблять у моїй сім’ї дітей.

Тут є любов, підтримка і увага,

Є тепле слово – щастя джерело.

Панує у родині в нас повага,

Любов прадавня, ласка і тепло.

З днем сім'ї: милі привітання та картинки / Фото: Unsplash

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Розкажу вам, друзі, я,

Що таке моя сім’я.

Люба матінко моя –

Як пишаюсь нею я!

Тато сильний і завзятий –

Він господар в нашій хаті.

Дід і бабця – у пошані,

Вони праці ветерани.

Є у мене ще й брати –

Кращих в світі не знайти.

Ось і вийшло всіх сім "я" –

Знайте, це моя сім’я.

День сім'ї в Україні: найкращі побажання / Фото: Unsplash

Найкращі вітання з Днем сім'ї в Україні своїми словами

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У добре свято, День сім'ї, вітаю вас і хочу побажати зберігати своє вогнище і ніколи не дозволяти йому гаснути. А також бажаю миру, щастя, кохання, взаєморозуміння, терпіння та удачі, причому не лише в День сім'ї, а й кожної миті! Зберігайте сімейний затишок та тепло, любіть одне одного і даруйте ніжність.

Щирі вітання з Днем сім'ї / Фото: Unsplash

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Сім'я – це найдорожче, що має людина. У це свято хочу побажати, щоб ваша сім'я завжди була для вас тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка рідних та близьких людей допомагає подолати будь-які труднощі. Нехай усередині сім'ї панує мир та любов!

З Днем сім'ї України: картинки та привітання / Фото: Unsplash

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