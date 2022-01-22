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День Соборності України-2022: добірка тематичних картинок та привітань

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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22 січня, 05:10
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Сьогодні українці відзначають важливе державне свято: вітаємо із Днем Соборності України
З Днем Соборності України 2022: патріотичні картинки та вітання
З Днем Соборності України 2022: патріотичні картинки та вітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 січня, настало чергове зимове свято, цього разу присвячене державності нашої країни – День Соборності України-2022 .

Цього дня традиційно збирається багато людей, які проводять символічне об'єднання України у єдине ціле. А ще звучать вітання з національним українським святом . Ми зібрали для вас ефектні, барвисті, патріотичні картинки та вітальні листівки з Днем Соборності України.

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Найкращі вітання та листівки з Днем Соборності України / Фото: pinterest
Найкращі вітання та листівки з Днем Соборності України / Фото: pinterest

Яскраві вітання з Днем Соборності України у прозі

***

22 січня українці святкують День Соборності – це особлива дата, що символізує єдність українських земель та людей. Усім жителям нашої батьківщини шлемо привітання і побажання зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім'ї панує мир і спокій, любов та порозуміння!

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Ефектні картинки з Днем Соборності України / Фото: pinterest
Ефектні картинки з Днем Соборності України / Фото: pinterest

***

Вітаю з Днем Соборності України і бажаю миру та єднання дружного народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх!

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Красиві картинки на День Соборності України / Фото: pinterest
Красиві картинки на День Соборності України / Фото: pinterest

***

Вітаю з Днем соборності України і бажаю завжди любити свою країну, пишатися своїм народом і не забувати своєї історії. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію на краще майбутнє!

Святкові картинки та вірші з Днем Соборності України / Фото: pinterest
Святкові картинки та вірші з Днем Соборності України / Фото: pinterest

Патріотичні вірші у День Соборності України

***

Велична і свята, моя ти Україно,
Тобі одній карать нас і судить,
Нам берегти тебе, соборну і єдину,
І нам твою історію творить!

Барвисті картинки та вітання з Днем Соборності України / Фото: pinterest
Барвисті картинки та вітання з Днем Соборності України / Фото: pinterest

***

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили і правди, і волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Одна Україна! Єдиная мати!
Не зможе ніщо наш союз розірвати.

З Днем Соборності України: гарні листівки та вітання / Фото: pinterest
З Днем Соборності України: гарні листівки та вітання / Фото: pinterest

***

В этот важный праздник украинцы,
Обрели свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!

Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!

Привітання у День Соборності України / Фото: pinterest
Привітання у День Соборності України / Фото: pinterest

***

С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть все время процветает
Наша вольная страна.

Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.

З Днем Соборності України: найкращі вітання та картинки / Фото: pinterest
З Днем Соборності України: найкращі вітання та картинки / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, коли Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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