День Соборності України-2022: добірка тематичних картинок та привітань

Сьогодні, 22 січня, настало чергове зимове свято, цього разу присвячене державності нашої країни – День Соборності України-2022 .
Цього дня традиційно збирається багато людей, які проводять символічне об'єднання України у єдине ціле. А ще звучать вітання з національним українським святом . Ми зібрали для вас ефектні, барвисті, патріотичні картинки та вітальні листівки з Днем Соборності України.
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Яскраві вітання з Днем Соборності України у прозі
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22 січня українці святкують День Соборності – це особлива дата, що символізує єдність українських земель та людей. Усім жителям нашої батьківщини шлемо привітання і побажання зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім'ї панує мир і спокій, любов та порозуміння!
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Вітаю з Днем Соборності України і бажаю миру та єднання дружного народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх!
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Вітаю з Днем соборності України і бажаю завжди любити свою країну, пишатися своїм народом і не забувати своєї історії. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію на краще майбутнє!
Патріотичні вірші у День Соборності України
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Велична і свята, моя ти Україно,
Тобі одній карать нас і судить,
Нам берегти тебе, соборну і єдину,
І нам твою історію творить!
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили і правди, і волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Одна Україна! Єдиная мати!
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
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В этот важный праздник украинцы,
Обрели свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!
Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!
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С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть все время процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
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