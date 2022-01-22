День Соборності України-2022: добірка тематичних картинок та привітань

Сьогодні українці відзначають важливе державне свято: вітаємо із Днем Соборності України

З Днем Соборності України 2022: патріотичні картинки та вітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 січня, настало чергове зимове свято, цього разу присвячене державності нашої країни – День Соборності України-2022 .

Цього дня традиційно збирається багато людей, які проводять символічне об'єднання України у єдине ціле. А ще звучать вітання з національним українським святом . Ми зібрали для вас ефектні, барвисті, патріотичні картинки та вітальні листівки з Днем Соборності України.

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Найкращі вітання та листівки з Днем Соборності України / Фото: pinterest

Яскраві вітання з Днем Соборності України у прозі

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22 січня українці святкують День Соборності – це особлива дата, що символізує єдність українських земель та людей. Усім жителям нашої батьківщини шлемо привітання і побажання зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім'ї панує мир і спокій, любов та порозуміння!

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Ефектні картинки з Днем Соборності України / Фото: pinterest

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Вітаю з Днем Соборності України і бажаю миру та єднання дружного народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх!

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Красиві картинки на День Соборності України / Фото: pinterest

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Вітаю з Днем соборності України і бажаю завжди любити свою країну, пишатися своїм народом і не забувати своєї історії. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію на краще майбутнє!

Святкові картинки та вірші з Днем Соборності України / Фото: pinterest

Патріотичні вірші у День Соборності України

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Велична і свята, моя ти Україно,

Тобі одній карать нас і судить,

Нам берегти тебе, соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

Барвисті картинки та вітання з Днем Соборності України / Фото: pinterest

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили і правди, і волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

Одна Україна! Єдиная мати!

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

З Днем Соборності України: гарні листівки та вітання / Фото: pinterest

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В этот важный праздник украинцы,

Обрели свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее ее на свете нет!



Сохранить, что есть и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!

Привітання у День Соборності України / Фото: pinterest

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С Днем Соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть все время процветает

Наша вольная страна.



Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

З Днем Соборності України: найкращі вітання та картинки / Фото: pinterest

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