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День спасибі-2022: яскраві картинки та листівки зі словами подяки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 січня, 07:50
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Дякувати людям за добрі справи, вчинки і просто так за те, що вони є, можна щодня, а не лише у свята.
Міжнародний день спасибі: тематичні картинки, яскраві листівки та привітання
Міжнародний день спасибі: тематичні картинки, яскраві листівки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 січня, у світі відзначається найвдячніше свято Міжнародний день спасибі . Це привід сказати слова подяки всім тим, хто оточує вас теплом і турботою, увагою і добром, або ж просто є у вашому житті, завдяки чому воно стає яскравішим, сонячним і кращим.

Ми зібрали для вас ефектні картинки та листівки з добрими словами подяки і вдячності рідним, друзям, близьким та коханим людям, колегам, шефу, лікарю, вчителю та всім, хто творить добро іншим.

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Ефектні, прикольні, милі і добрі картинки на День спасибі

Міжнародний день спасибі: яскраві вітальні листівки та картинки / Фото: pinterest
Міжнародний день спасибі: яскраві вітальні листівки та картинки / Фото: pinterest

***

Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.

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Чтоб видеть свет, нужны глаза
И слух, чтоб слышать голоса,
Глаза на месте, есть и слух,
Скажи спасибо, что не глух.

Еще спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, тут и там.
Есть люди, что живут без них.
Ну что счастливчик ты притих?

Я соглашусь, что есть бардак,
Что в жизни многое не так,
Но все же, ты подумай, взвесь,
Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, об одном-
Скажи спасибо перед сном.

Спасибі! Красиві листівки та картинки / Фото: pinterest
Спасибі! Красиві листівки та картинки / Фото: pinterest

***

В знак благодарности
Примите пожеланье
Добра, здоровья
И всеобщего признанья,
Благополучия,
Успеха и достатка,
И чтобы все
По жизни было гладко!

День Дякую: прикольні листівки та картинки / Фото: pinterest
День Дякую: прикольні листівки та картинки / Фото: pinterest

***

Благодарю тебя за все,
За доброту и сердца щедрость!
За то, что свет всегда несешь,
За радость слов, советов ценность.

Пусть благодарности слова
Мои к тебе летят скорее,
И пусть их добрая молва
Тебя своим теплом согреет!

Листівки зі словами подяки на День спасибі / Фото: pinterest
Листівки зі словами подяки на День спасибі / Фото: pinterest

***

За доброе сердце, внимание
Спасибо я вам говорю,
За щедрость, любовь, понимание
Всем сердцем вас благодарю.

Вітальна листівка дякую мамі / Фото: pinterest
Вітальна листівка дякую мамі / Фото: pinterest

***

За вашу помощь и внимание
Вас искренне благодарю.
Спасибо вам за понимание,
Я это в сердце сохраню.

За ваши добрые стремления
Пускай судьба благодарит.
Всегда и всюду, без сомнения,
Удача пусть благоволит!

Позитивні картинки з Днем спасибі / Фото: pinterest
Позитивні картинки з Днем спасибі / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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