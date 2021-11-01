День студента-2021: дата, історія і традиції молодіжного свята

У 2021 році традиційне свято молоді Міжнародний день студентів відзначає свій 80-річний ювілей.

Коли День студента в Україні та світі / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині листопада настане Міжнародний день студентів – улюблене свято та значуща дата для молоді багатьох країн, у тому числі України. Що це за день, яка його історія, коли і як його святкуємо, дізнайтесь у нашій статті.

Міжнародний день студентів: дата

Щорічно Міжнародний день студентів святкується 17 листопада . У 2021 році ця дата випадає на середу .

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Примітно, що День студента відзначається в Україні двічі – 17 листопада та 25 січня, у Тетянин день .

Міжнародний День студентів: історія свята

Незважаючи на юність, веселощі та завзяття, з якими асоціюється молодіжне і всіма улюблене свято студентів , воно має далеко не святкові передумови.

Підставою для сучасного Дня студентів усього світу стали трагічні події часів Другої світової війни, що відбулися в окупованій нацистами Празі.

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28 жовтня 1939 року чеські студенти та викладачі організували демонстрацію на честь річниці утворення Чехословацької держави. Під час розгону німецькими окупантами демонстрації студент-медик Ян Оплетал отримав смертельне вогнепальне поранення та помер 11 листопада.

Похорон Яна Оплетала переріс у чергову акцію протесту. 17 листопада 1939 року понад 1200 студентів Чехословаччини було заарештовано та поміщено до концтабору, частину з них стратили.

На згадку про цю молодь через два роки, 1941 року , на Міжнародній зустрічі студентів, які боролися проти нацизму, було проголошено День студентів.

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В Україні День студента набув офіційного статусу згідно з указом президента від 16 червня 1999 року . Дата була встановлена на 17 листопада. Мета свята – об'єднати студентів усього світу та відзначити важливу роль цієї соціальної групи у житті та розвитку суспільства.

День студента: традиції свята

Сучасний День студента втратив траурне забарвлення і сприймається як свято молодості, активності, життєрадісності, веселощів та позитиву. Студентство в усі часи вважалося активною рушійною силою, яка була здатна навіть на революції та зміну державного устрою.

Немає особливих традицій на День студента. Сценарій святкування може бути різним: музика, танці, дискотека, концерти, виступи, вечірки – кожен молодіжний колектив відзначає його по-своєму. Ось тільки в умовах карантинних обмежень важливо дотримуватись правил і уникати масового скупчення людей.

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