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День студента-2021: яскраві картинки, листівки і найкращі привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 листопада, 05:10
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З Міжнародним днем студента: як мило, позитивно, прикольно і весело привітати студентів з їхнім святом
Міжнародний День студента: картинки і привітання
Міжнародний День студента: картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 17 листопада, настає Міжнародний день студента-2021. Тож молодь, незважаючи на будній день, активно відзначає своє законне свято. Приймайте найкращі вітання з Днем студента і не забудьте також привітати своїх друзів. А ми підготували веселі і милі вірші, смс та побажання у цей радісний день.

День студента: добрі вітання у віршах

***

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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!

Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!

Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!

День студента: картинки та привітання / Фото: pinterest
День студента: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

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Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно – день такой.

З Днем студента: листівки / Фото: pinterest
З Днем студента: листівки / Фото: pinterest

***

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Быть студентом – это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
В сессию легко сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Ничего не омрачало,
Только радость доставляло.

Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!

Прикольні картинки з Днем студента / Фото: pinterest
Прикольні картинки з Днем студента / Фото: pinterest

***

День студента — лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!

Вітання та картинки у День студента / Фото: pinterest
Вітання та картинки у День студента / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

Позитивні привітання з Днем студента у прозі та своїми словами

***

Вітаю з Міжнародним днем студента! Намагайся завжди потрапляти на хвилю позитиву, постійно вдосконалюватися, йти до нових успіхів, ні в чому не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про досконалий вибір. Удачі у навчанні та легких сесій!

З Днем студента: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest
З Днем студента: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

***

Вітаю з Днем студента, зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень та веселих друзів. Нехай кожен день буде сповнений нових цілей, впевнених прагнень, чудових ідей, кумедних історій та особистих перемог. Нехай роки студентства будуть незабутніми та щасливими!

***

Вітаю тебе з Днем студента, і хочу побажати оптимізму, побільше грошей, щастя, удачі і щоб завжди у всьому щастило! Нехай на тебе чекає все тільки хороше у житті. Нехай добре навчання принесе свої плоди, і нехай ті, кого ти любиш, не покидають тебе!

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді 2021 в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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