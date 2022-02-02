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День бабака-2022: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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2 лютого, 06:15
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Сьогодні важливий день визначення погоди: що не варто робити, щоб не відлякати весну
День бабака 2022: що не можна робити 2 лютого
День бабака 2022: що не можна робити 2 лютого / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 2 лютого, настав День бабака. Це не тільки веселе народне свято , але також значний і доленосний день. Він присвячений передбаченню погоди на найближчий час, а також настанню весни.

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Якщо сурок, виходячи з нори, бачить свою тінь , то лякається її і знову ховається в нірку. Це означає, що зима триватиме ще шість тижнів. А ось у похмурий день звірятко не бачить тіні і сміливо вилазить зі свого сховища. У цьому випадку весна буде ранньою.

Що не можна робити в День бабака

Оскільки цей день має сильний енергетичний потенціал і пов'язаний із передбаченнями, важливо провести його правильно, щоб задати потрібний вам напрямок та ритм життя на найближчий час.

  • Категорично не можна перебувати в смутку , навіть якщо бабак пророкував затяжну зиму, а вам уже хочеться весни.
  • Слід виключити зі свого життя негатив – на ментальному та фізичному рівні.
  • Не варто затемно виходити з дому 2 лютого, щоб не зустрітись із нечистою силою.
  • У жодному разі не можна лаятися і сваритися , інакше такий настрій згодом повернеться до вас бумерангом.
  • Не варто зациклюватися на минулому навпаки, слід дивитися вперед.
  • Не накопичуйте минулих образ, віджилі стосунки і непотрібні речі – позбавляйтеся того, що заважає вам жити .
  • Не можна недбало поводитися з вогнем , оскільки саме вогняна стихія сильна цього дня.
  • І, звичайно ж, не варто відмовляти собі у непереборному бажанні переглянути фільм "День бабака" (жарт, не позбавлений сенсу).

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
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