День святого Миколая-2021: чому кладуть подарунки під подушку

Що потрібно встигнути зробити до світанку у День святого Миколая 19 грудня.

Звідки прийшла традиція класти подарунки під подушку у День святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

19 грудня настане одне з найбажаніших, чудових та довгоочікуваних передноворічних свят – День Святого Миколая. На нього чекають не лише діти, а й дорослі, а все тому, що Миколай Угодник приходить у дім із подарунками . Саме він, Чудотворець, став прототипом казкового Діда Мороза та Санта-Клауса.

Це свято має цікава особливість : подарунки не вручаються просто так у руки, а ховаються під подушку або в шкарпетки. Звідки пішла така традиція, дізнайтеся у нашій статті.

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Хто такий святий Миколай: трохи історії

Святий Миколай – це не казковий персонаж, а цілком реальна людина . Він жив на рубежі III та IV століть у Лікії. З ранніх років Миколай присвятив себе християнству і за своє життя прославився добрими діяннями та чудесами, рятуючи людей у важкі та небезпечні життєві моменти.

Одна з легенд свідчить, що святий Миколай врятував від злиднів і ганьби трьох дівчат , батько яких розорився і не міг зібрати їм придане. Він уночі через вікно тричі підкидав золото до кімнат дівчат, таким чином, забезпечивши їм заміжжя.

Інша легенда свідчить, що Миколай часто приносив до будинків бідних людей теплі речі, іграшки, їжу. Взагалі багато своїх добрий діянь Миколай робив уночі та потай , щоб не привертати до себе увагу. Але людські чутки і здивування чудесам незабаром розкрили Чудотворця – городяни побачили, як він кладе подарунки під двері, і вони зрозуміли, хто саме рятує бідняків.

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День святого Миколая: традиції свята

Після смерті святого Миколая було канонізовано церквою. А люди на згадку про його чесноти продовжили традицію робити приємні та несподівані подарунки від імені святого Чудотворця. І досі у День святого Миколая підкладають уночі під подушки дітям та іншим членам сім'ї солодощі або презенти із побажаннями щастя. Адже добро треба робити скромно та непомітно.

Під подушку зазвичай кладуть:

цукерки;

печиво;

мандарини;

яблука;

горіхи;

невеликі іграшки;

сувеніри.

Багато батьків розповідають своїм дітям, що святий Миколай протягом року спостерігає за ними і записує в чарівну книгу їхні добрі та погані вчинки. А вночі 19 грудня він тихенько приходить до кожної дитини і нагороджує за її заслугами: слухняні діти знаходять під подушкою подарунки та солодощі, а неслухняні – вугілля або різки .

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Чому на Заході прийнято класти подарунки у шкарпетки ? Існує версія, що коли Микола через віконце кидав мішечок із золотом у кімнату дівчини, то він потрапив у шкарпетку, яка сушилася біля каміна.

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у грудні 2021 року в Україні.