День святого Миколая-2021: зворушливі вітання з іменинами

Якщо у вас є знайомі Колі, Миколаї та Миколайчики , обов'язково привітайте їх з днем ангела, бо саме сьогодні, 19 грудня, настало важливе церковне й улюблене народне свято – День святого Миколая Угодника.
Ім'я Микола походить від давньогрецького Ніколаос і означає "Переможець народів". Цікаво, як звучить це ім'я в інших країнах: у Франції – Нікола, Кола, в Угорщині – Міклош, у Німеччині – Клаус, у Скандинавії – Нільс.
Ми зробили добірку яскравих картинок та листівокз днем ангела Миколи , привітань у віршах, прозі та смс, які ви можете адресувати іменинникам.
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З іменинами Миколи: добрі вітання у віршах
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Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.
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С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем – добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще – улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.
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Твое здоровье, счастье и покой
Пусть Николай хранит – он ангел твой.
Твою судьбу, семью, любовь и дом
Пусть осеняет он своим крылом,
И словно путеводная звезда
С тобою рядом будет он всегда!
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Поздравляю, Николай!
Пусть сбываются желанья,
Будут сила и здоровье,
Оптимизм и обаяние.
Пусть везет в любимом деле,
И в любви всегда фартит,
Каждый новый шаг по жизни
Пусть успех тебе сулит.
Счастлив будь, в себе уверен,
Никогда не отступай,
Ставь всегда большие цели,
Их с улыбкой достигай.
Ефектні вітання Миколі з днем ангела своїми словами
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Дорогий Миколо, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати багато сонячних днів у житті, світла і тепла, процвітання та любові, благополуччя і щастя, уваги близьких людей. Нехай твої бажання завжди виконуються!
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З Днем Святого Миколая, наш улюблений іменинник! Нехай у цей день станеться диво, нехай твоє серце здобуде надію, а душа повірить у чудеса. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя і незгасного світла радості у житті.
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Вітаю тебе, Миколо, з іменинами, будь впевненою в собі, самодостатньою та благородною людиною. Бажаю тобі зустріти щастя та любов на життєвому шляху. Всього найкращого!
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