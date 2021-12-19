Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?

Handmade сніжинки

Ворожимо на Андрія

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День святого Миколая-2021: зворушливі вітання з іменинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
19 грудня, 05:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вітаємо з днем ангела Миколая: надсилайте іменинникам тематичні картинки, яскраві листівки і найкращі побажання.
День ангела Миколая: картинки, листівки, вітання та вірші
День ангела Миколая: картинки, листівки, вітання та вірші / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у вас є знайомі Колі, Миколаї та Миколайчики , обов'язково привітайте їх з днем ангела, бо саме сьогодні, 19 грудня, настало важливе церковне й улюблене народне свято – День святого Миколая Угодника.

Ім'я Микола походить від давньогрецького Ніколаос і означає "Переможець народів". Цікаво, як звучить це ім'я в інших країнах: у Франції – Нікола, Кола, в Угорщині – Міклош, у Німеччині – Клаус, у Скандинавії – Нільс.

Реклама

Ми зробили добірку яскравих картинок та листівокз днем ангела Миколи , привітань у віршах, прозі та смс, які ви можете адресувати іменинникам.

З іменинами Миколи: добрі вітання у віршах

***

Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.

Реклама

День ангела Миколи: вітальні картинки / Фото: pinterest
День ангела Миколи: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем – добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще – улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.

Реклама

З днем ангела Миколи: картинки та привітання / Фото: pinterest
З днем ангела Миколи: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Твое здоровье, счастье и покой
Пусть Николай хранит – он ангел твой.
Твою судьбу, семью, любовь и дом
Пусть осеняет он своим крылом,
И словно путеводная звезда
С тобою рядом будет он всегда!

З іменинами Миколи: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З іменинами Миколи: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Поздравляю, Николай!
Пусть сбываются желанья,
Будут сила и здоровье,
Оптимизм и обаяние.

Пусть везет в любимом деле,
И в любви всегда фартит,
Каждый новый шаг по жизни
Пусть успех тебе сулит.

Счастлив будь, в себе уверен,
Никогда не отступай,
Ставь всегда большие цели,
Их с улыбкой достигай.

З днем ангела Миколи: вітальні листівки / Фото: pinterest
З днем ангела Миколи: вітальні листівки / Фото: pinterest

Ефектні вітання Миколі з днем ангела своїми словами

***

Дорогий Миколо, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати багато сонячних днів у житті, світла і тепла, процвітання та любові, благополуччя і щастя, уваги близьких людей. Нехай твої бажання завжди виконуються!

Привітання з іменинами Миколи: яскраві картинки / Фото: pinterest
Привітання з іменинами Миколи: яскраві картинки / Фото: pinterest

***

З Днем Святого Миколая, наш улюблений іменинник! Нехай у цей день станеться диво, нехай твоє серце здобуде надію, а душа повірить у чудеса. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя і незгасного світла радості у житті.

Листівки та картинки у День іменин Миколи / Фото: pinterest
Листівки та картинки у День іменин Миколи / Фото: pinterest

***

Вітаю тебе, Миколо, з іменинами, будь впевненою в собі, самодостатньою та благородною людиною. Бажаю тобі зустріти щастя та любов на життєвому шляху. Всього найкращого!

Яскраві картинки на День Ангела Миколи / Фото: pinterest
Яскраві картинки на День Ангела Миколи / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, чому кладуть подарунки під подушку на День святого Миколая.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
13 - 19 грудня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти